El desafío hídrico y el consumo de agua por sectores

La República Dominicana tiene un inventario de 97 ríos principales y una densa red hidrográfica que incluye más de 556 afluentes secundarios y cientos de afluentes terciarios, muchos originados en la Cordillera Central. Sus 5 ríos más importantes son el Yaque del Norte (el más largo), Yuna, Yaque del Sur, Ozama y Artibonito. No tenemos la data de cuántos se han secados por problemas del cambio climático que afecta al mundo.

El río Yuna es el río más caudaloso de la República Dominicana. Es considerado como el segundo río más importante del país, solo detrás del Yaque del Norte. Su paso es a lo largo de toda la zona oriental del fértil Valle del Cibao, considerada como una de las más húmedas áreas del país.

Existen 30 grandes cuencas, 17 costeras y 18 sub-cuencas, siendo las del Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Ozama y Artibonito las más destacadas. (ver Plan Hidrológico Nacional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Análisis por Región Hidrográfica).

"Nadie sabe el valor del agua, hasta que se agotó el pozo" una cita de Thomas Fuller (1608-1661), un historiador, capellán y prolífico escritor inglés. Esta cita es un proverbio que advierte sobre la tendencia humana a no apreciar los recursos esenciales hasta que se agotan o faltan

Si uno suma el crecimiento demográfico, la deforestación, la contaminación de los ríos, y las sequías recurrentes producto del cambio climático está obligando a muchos de los pobres que residen alrededor de los ríos a sufrir enfermedades, privaciones y trastornos del agua que pretendieron aprovechar para resolver necesidades básicas como lavar la ropa, bañarse, y hasta cocer alimentos.

Lo grave es que el mayor reservorio de agua de Sao Paulo (Sistema Cantareira) en Brasil está prácticamente agotado al igual sucede en muchas partes en Estados Unidos con una grave escasez de agua, después de décadas de consumo insostenible combinado con sequías.

Lake Mead es el mayor reservorio de agua de Estados Unidos y en abril de 2015 hace hoy día casi 11 años los reguladores de California sancionaron con importantes recortes obligatorios el uso del agua con límites y elevadas multas para el uso de riego y el paisajismo si se incumplían las normas establecidas.

En 2025, investigadores de la Universidad Federal de Pará en Brasil confirmaron la existencia del Sistema Acuífero Gran Amazonía (SAGA), considerado el mayor reservorio de agua dulce subterránea conocido hasta la fecha. Según estimaciones preliminares, el SAGA contendría más de 150 cuatrillones de litros de agua, volumen suficiente para abastecer a la población mundial durante unos 250 años, considerando los niveles actuales de consumo.

En la República Dominicana, el sector agrícola es el mayor consumidor de agua, representando aproximadamente el 82-86 % del total, con un alto desperdicio cercano al 70 % debido a técnicas de riego ineficientes. El consumo doméstico, industrial y hotelero abarca el resto, con un uso promedio de 70 galones diarios por persona. El consumo de hogares es el 5.2 %, turismo-hoteles 5.0 % (ver Tecnificación Nacional de Riego: Estadísticas Cifras sobre el agua y la agricultura).

"En República Dominicana, seis de cada diez hogares urbanos recibe suministro de agua potable de manera intermitente de acuerdo con el Banco Mundial, lo que evidencia que a pesar de que el acceso es 'casi universal', el servicio es deficiente y limitado."

En la zona urbana, el 65.26 % de los hogares recibe menos de 20 horas por día, mientras que en la parte rural el porcentaje es de 59.08 %. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el promedio de los hogares que reciben el servicio menos de 20 horas ronda el 50 % en general.

Más del 85 % del territorio está bajo la competencia del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), mientras que el Gran Santo Domingo queda bajo la cobertura de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). Las demás son Coraaplata (Puerto Plata), Coraasan (Santiago), Coraamoca (Moca), Coraavega (la Vega), Coraamon (Monseñor Nouel), Coraabo (Boca Chica) y Coaarom (La Romana).

Para el 2024, el promedio de producción de agua potable nacional era de 51,175,640 m3 (metros cúbicos) y solo el 78.44 % de la población se abastecía del sistema de acueducto público, mientras que el 21.56 % recibía el servicio de otras fuentes (pozos, camiones, manantiales, entre otros (tomado de Acento "Agua potable y Saneamiento, un servicio intermitente que RD no ha superado" Katheryn Luna 06/11/2025).

Las constantes inundaciones que recibimos producto de la temporada ciclónica azota gran parte de la población vulnerable que vive alrededor de los ríos y cañadas que caracterizan a pueblos y zonas empobrecidas de nuestras provincias y zonas de la capital.

Los desafíos hídricos son enormes y acosan a todos los países del planeta. Cada día es más difícil obtener agua utilizable y donde se necesita alrededor de 1,200 millones de personas es decir una de cada 6, habitan en áreas con suministro inadecuado de agua, y casi una de cada 9 carece de agua potable segura por lo que también muere cada minuto un niño por una enfermedad relacionada con el agua, según el FMI Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación "Is the Glass Half Empty or Half full" Issues in managing Water Challenges and Policy Instruments.

Por demás los problemas hídricos tienen importante implicaciones y consecuencias económicas, sociales, y ambientales adversas. Por ser esencial para la agricultura como mencionamos, a la industria, la escasez y variación del suministro producen inseguridad alimentaria y aumentan los costos de producción además de limitar el crecimiento económico y la productividad.

El mundo entero está cada día más sediento por lo que la creciente demanda ejerce mayor presión a los gobiernos sobre la solución mediante acueductos, canales de riego, y la producción de energía mediante presas que solucionan muchos problemas con su almacenamiento adecuado.

La reserva mundial (citamos a Brasil) de agua dulce disponible para uso humano (protegida por la Constitución nuestra) está distribuida de manera dispareja, más del 60 % se halla concentrada en 10 países. Brasil lidera con el mayor volumen, seguido por Rusia, Canadá, China, Colombia, Estados Unidos, Perú, Indonesia, India y la República Democrática del Congo, según el World Resource Institute. Hay 36 países que sufren una grave crisis hídrica, definida como retiro de más del 40 % del suministro disponible anual.

Está previsto que la demanda mundial de agua continúe aumentando a la par del crecimiento poblacional, la urbanización y la expansión económica.

Se ha estado tratando de fijar un precio por agua servida, pero es complejo debido a sus características singulares y a las múltiples consideraciones sociales, ambientales y políticas. El acceso universal al agua constituye un derecho humano y es un objetivo claramente establecido en la Constitución y en las políticas públicas mundiales.