El poder de las buenas decisiones

La vida muchas veces cambia no por los grandes golpes de suerte, sino por las decisiones que tomamos en silencio cuando nadie nos está observando. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que con el tiempo terminan transformando completamente el destino de una persona. Decidir estudiar en lugar de rendirse, decidir levantarse temprano mientras otros duermen, decidir prepararse aun en medio de dificultades económicas, decidir salir de ambientes que no aportan crecimiento o decidir insistir cuando todo parece ir en contra. Ahí comienza verdaderamente el cambio.

Muchas personas creen que el éxito aparece de repente, como si fuera producto de casualidad o suerte. Sin embargo, detrás de cada profesional, empresario o persona exitosa casi siempre existe una larga cadena de sacrificios, disciplina y buenas decisiones acumuladas durante años. Porque las decisiones tienen poder. Un poder capaz de construir o destruir vidas enteras.

En lo personal, siempre he entendido que una de las decisiones más importantes de mi vida fue salir del campo hacia la ciudad con el propósito de convertirme en profesional. No fue un camino fácil. Como ocurre con muchos jóvenes dominicanos, detrás de ese proceso hubo sacrificios, incertidumbre, limitaciones económicas y momentos difíciles. Pero precisamente ahí es donde las decisiones adquieren mayor valor: cuando se toman aun en medio de la adversidad.

A veces una sola decisión puede cambiar generaciones completas. Decidir estudiar puede transformar no solo la vida de quien lo hace, sino también la de su familia futura. Decidir prepararse intelectualmente puede abrir puertas que antes parecían imposibles. Y decidir mantener principios aun en tiempos donde muchas personas prefieren los caminos fáciles también termina marcando diferencias.

Alguien dijo una vez que el éxito ocurre cuando se juntan la oportunidad y la preparación. Y ciertamente, de nada sirve que llegue una gran oportunidad si no estamos preparados para aprovecharla. Muchas veces las oportunidades pasan frente a las personas, pero la falta de formación, disciplina o preparación hace que simplemente se escapen. Por eso la educación, la capacitación y el crecimiento constante siguen siendo una de las garantías más importantes para acercarse al éxito.

En el mundo jurídico esto se observa constantemente. Muchas veces un caso no se gana únicamente por conocer la ley, sino por saber tomar decisiones estratégicas correctas. Saber cuándo demandar, cuándo negociar, cuándo transar, cuándo presionar y cuándo esperar. La estrategia, al final, sigue siendo profundamente humana.

También es importante entender que no todos los conflictos necesariamente deben terminar en largos litigios judiciales. Muchas veces una buena decisión consiste precisamente en negociar inteligentemente, arribar a acuerdos extrajudiciales o utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Saber cuándo conciliar puede evitar desgaste emocional, pérdidas económicas y años de procesos innecesarios. Porque el verdadero objetivo del derecho no debería ser únicamente litigar, sino solucionar conflictos de la manera más justa y eficiente posible.

El derecho no es solamente normas; también es inteligencia emocional, visión, paciencia y capacidad de decidir correctamente bajo presión.

Incluso los errores judiciales, las crisis institucionales o muchos conflictos sociales suelen ser consecuencia de malas decisiones acumuladas durante años. Del mismo modo, las instituciones fuertes y los países desarrollados no nacen por casualidad, sino por decisiones responsables sostenidas en el tiempo.

Hoy vivimos en una era dominada por la tecnología y la inteligencia artificial, donde muchas tareas serán automatizadas y donde la información circula a velocidades nunca antes vistas. Sin embargo, hay algo que ninguna máquina puede reemplazar completamente: el criterio humano para tomar buenas decisiones. Porque al final, la vida no siempre premia al más fuerte ni al más inteligente, sino muchas veces al que supo decidir correctamente en el momento oportuno.

Por eso considero que una de las mayores responsabilidades que tiene cada ser humano es aprender a decidir bien. Elegir correctamente amistades, relaciones, negocios, asociaciones y caminos profesionales. Una mala decisión tomada en minutos puede generar consecuencias durante años, mientras una buena decisión tomada con visión puede cambiar completamente el rumbo de una vida.

Mirando hacia atrás, entiendo que muchas de las oportunidades, aprendizajes y logros que hoy forman parte de mi historia comenzaron simplemente con una decisión: no conformarme con el lugar donde estaba y atreverme a perseguir algo más grande.

Porque al final, el éxito no siempre depende del lugar donde una persona nace, sino de las decisiones que toma para construir el lugar hacia donde quiere llegar.

En fin, la vida son decisiones. Decisiones que, silenciosamente, terminan construyendo la persona en la que nos convertimos.