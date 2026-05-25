Cuando la juventud decidió construir (Clase 34)

La escuela, en este punto, vuelve a mostrarse como mucho más que un lugar de transmisión de contenidos ( FUENTE EXTERNA )

Hay clases en las que el aula deja de ser un lugar donde se reciben contenidos y se convierte, por una hora, en un pequeño ensayo de país. Eso sentí en la clase 34 de Constitución Viva para Todos y Todas, impartida en el Liceo Enmanuel. El tema de la jornada no era menor: juventud como agente de transformación social. La arquitectura pedagógica estaba cuidadosamente pensada: lectura común de los derechos de ciudadanía, la libertad de asociación, el derecho a la educación y el derecho a participar; reflexión a partir de McFarland, USA; y una dinámica grupal llamada Mi proyecto de impacto joven.

Las imágenes de la jornada ayudan a entender que no se trató de una charla más. Se ve un aula llena, atenta, con estudiantes mirando de frente mientras el maestro explica junto a docentes y facilitadores; se ve luego a los jóvenes reunidos en equipos, inclinados sobre cuadernos y cartulinas, discutiendo ideas, escribiendo, corrigiendo, formulando; se ve el micrófono pasar de mano en mano, como si la clase quisiera enseñar, al mismo tiempo, una verdad muy simple y muy profunda: la ciudadanía empieza cuando la voz deja de temblar y se atreve a entrar en lo público. Y se ve, por último, una escena de enorme fuerza simbólica: una galería donde los equipos líderes colocan por escrito sus propuestas, sacándolas del espacio privado del pupitre para ponerlas ante la mirada de todos. En ese tránsito de la idea al mural, del pensamiento a la exposición pública, hay una pedagogía entera sobre la democracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-54936-pm1-8dbe995c.jpeg Hay concentración en las mesas, escucha activa, escritura colectiva, lectura pública, atención sostenida. (FUENTE EXTERNA)

Durante demasiado tiempo hemos hablado de la juventud dominicana como si fuera apenas un problema por administrar o una promesa siempre aplazada. La describimos desde el riesgo, desde el déficit, desde la carencia, desde lo que le falta o desde lo que todavía no es. Pero cuando se le convoca con respeto, con método y con una tarea digna, responde de otra manera. Responde con imaginación, con deseo de participar, con sentido de pertenencia y con una intuición muy nítida de justicia. Esta clase tuvo precisamente ese mérito: no trató a los estudiantes como oyentes pasivos de un discurso cívico, sino como sujetos capaces de pensar el país, asociarse, deliberar y diseñar propuestas de transformación.

Ahí radica su fuerza constitucional. Porque el centro de la experiencia no fue motivacional en el sentido superficial del término. Fue normativo, cívico y republicano. La lectura del artículo 22 sobre los derechos de ciudadanía, del artículo 47 sobre la libertad de asociación, del artículo 63 sobre el derecho a la educación y del derecho a participar, convertía la clase en una afirmación clara: la juventud no ocupa un lugar periférico en la arquitectura democrática, sino un lugar central. Un joven no es solamente un ciudadano futuro. Es un ciudadano presente, en formación activa, ya dotado de dignidad, de palabra, de derecho a aprender, de capacidad de asociarse y de posibilidad real de incidir.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-54937-pm-2b2012fa.jpeg Las imágenes de la jornada ayudan a entender que no se trató de una charla más. (FUENTE EXTERNA)

La elección de McFarland, USA como detonante audiovisual fue, además, muy precisa. No porque toda historia de superación sirva automáticamente para una clase de Constitución, sino porque esta película muestra algo que vale mucho para una pedagogía democrática: que el talento necesita estructura, que la adversidad no cancela la dignidad y que una comunidad puede volverse plataforma de ascenso cuando alguien decide creer en ella y organizarla. Ese mensaje, llevado al aula, produce un efecto importante. El estudiante deja de ver la transformación como una consigna abstracta y empieza a entenderla como una combinación de esfuerzo, disciplina, equipo y propósito común. Dicho de otro modo: el cambio no llega solo; se construye.

Por eso la dinámica Mi proyecto de impacto joven me parece una de las más inteligentes del programa. No pidió únicamente opiniones. Exigió formulación. Exigió pasar de la intuición a la idea, y de la idea a la propuesta. Ese paso es decisivo. Porque una sociedad que enseña a sus jóvenes a opinar, pero no a estructurar soluciones, termina produciendo frustración ilustrada: mucha conciencia del problema, poca capacidad de intervención. En cambio, una escuela que invita a pensar proyectos, a trabajar en equipos, a leer en voz alta, a defender una propuesta y a vincularla con derechos concretos, está haciendo algo mucho más serio que enseñar un tema. Está enseñando a producir realidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-54936-pm4-d7e7a093.jpeg Un joven no es solamente un ciudadano futuro. Es un ciudadano presente. (FUENTE EXTERNA)

Las fotos lo confirman con una claridad admirable. Hay concentración en las mesas, escucha activa, escritura colectiva, lectura pública, atención sostenida. Se ve a Pablo circular entre grupos, no como expositor lejano, sino como acompañante del proceso. Se ve a los estudiantes ponerse de pie, leer, arriesgar la palabra pública y asumir que una idea, cuando se comparte, ya no les pertenece solo a ellos, sino también a una comunidad que puede discutirla, enriquecerla y exigirle sentido. Esa es una escena profundamente política, en el sentido más noble del término. Porque la democracia también empieza así: cuando una aspiración deja de ser deseo privado y se convierte en responsabilidad visible.

Tal vez por eso esta clase dialoga tan bien con una de las preguntas más urgentes del país: qué hacemos con la energía social de nuestra juventud. Podemos seguir desperdiciándola en la espera, en la apatía, en la improvisación o en la cultura de la queja sin proyecto. O podemos hacer algo mejor: convertirla en músculo cívico. Y para eso hacen falta tres cosas que esta jornada reunió con acierto: derechos, organización y horizonte. Derechos, para que el joven entienda que no está fuera del pacto constitucional. Organización, para que descubra que la acción colectiva vale más que el impulso aislado. Y horizonte, para que comprenda que transformar no es solo indignarse, sino diseñar, sostener y ejecutar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-54937-pm1-0a6b2c42.jpeg La juventud dominicana enfrenta desigualdades, carencias, precariedades y barreras reales. (FUENTE EXTERNA)

La escuela, en este punto, vuelve a mostrarse como mucho más que un lugar de transmisión de contenidos. Se convierte en taller de hábitos republicanos. Allí donde la sociedad a veces enseña apatía, la escuela puede enseñar implicación. Allí donde el entorno empuja a la resignación, la escuela puede enseñar proyecto. Allí donde algunos creen que la ciudadanía comienza a los dieciocho años, la escuela puede demostrar que empieza mucho antes: en el momento exacto en que alguien descubre que su voz puede organizarse con otras para mejorar lo común. Ese descubrimiento, aunque parezca pequeño, tiene una enorme trascendencia política. Porque de ahí salen después los ciudadanos que participan, que se asocian, que defienden derechos y que entienden que la República no es una abstracción, sino una forma diaria de construir futuro.

No se trata, desde luego, de romantizarlo todo. La juventud dominicana enfrenta desigualdades, carencias, precariedades y barreras reales. Pero precisamente por eso este tipo de pedagogía importa tanto. Un país desigual no se corrige solo distribuyendo recursos; también se corrige distribuyendo sentido, herramientas de participación, experiencias tempranas de liderazgo y ejercicios concretos de responsabilidad compartida. Cuando un joven descubre que puede organizar una idea con otros, presentarla, defenderla y vincularla al bien común, ya no es exactamente el mismo. Ha dado un paso silencioso, pero decisivo, hacia la ciudadanía plena.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-54936-pm2-445d0f10.jpeg Un país desigual no se corrige solo distribuyendo recursos; también se corrige distribuyendo sentido, herramientas de participación. (FUENTE EXTERNA)

Por eso salí de aquella jornada con una convicción que esta bitácora viene confirmando clase tras clase: el aula pública dominicana, cuando se toma en serio, puede hacer mucho más que enseñar contenidos. Puede producir una ética de país. Puede ayudar a que nuestros jóvenes no solo conozcan sus derechos, sino que se sientan llamados a ejercerlos con responsabilidad. Puede mostrar que la libertad de asociación no es una frase de manual, sino la base para construir equipos capaces de incidir. Puede demostrar que el derecho a la educación no consiste solo en recibir información, sino en aprender a transformar. Y puede sembrar, en medio de computadoras, cuadernos, cartulinas, micrófonos y hojas escritas a mano, una verdad que la República necesita con urgencia: que la juventud no es una promesa aplazada, sino una fuerza presente.

Al salir del salón pensé que, a veces, un país entero cabe en una imagen: varios estudiantes alrededor de una mesa, una hoja en blanco en el centro, una idea naciendo entre muchos, una voz joven que se atreve a leerla en público, y un maestro que observa con la serenidad de quien sabe que allí, en ese gesto mínimo, puede empezar una transformación mayor. Tal vez esa sea una de las lecciones más hondas de esta bitácora: que la República no se renueva solamente cuando cambia su dirigencia, sino también cuando su juventud deja de esperar permiso para imaginar, asociarse y actuar. Y ese día, en el Liceo Enmanuel, algo de eso ocurrió. La juventud no fue solo el tema de la clase. Fue su respuesta.