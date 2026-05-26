Capital humano, institucionalidad y visión estratégica: las claves del desarrollo dominicano

La revolución tecnológica está transformando aceleradamente el mercado laboral global. Inteligencia artificial, automatización, digitalización y nuevas industrias están modificando la naturaleza misma del empleo. ( GENERADA CON IA )

En los debates sobre desarrollo solemos concentrarnos en infraestructura, inversión extranjera, crecimiento económico o recursos naturales. Todos esos elementos importan, pero la experiencia internacional demuestra que las transformaciones profundas de los países rara vez dependen únicamente de activos materiales. Lo que verdaderamente distingue a las naciones que logran dar saltos históricos es algo menos visible, pero mucho más decisivo: la calidad de sus instituciones, la preparación de su capital humano y su capacidad para construir visión estratégica de largo plazo.

Esas condiciones encuentran un terreno fértil. Como indiqué en mi artículo anterior, en la actual reconfiguración hay tres ejes predominantes, a saber, energía, minería y tecnología. Nuestro país ha avanzado, con sus limitaciones, en infraestructura e iniciativas relativas a cada uno de ellos. No obstante, ninguna infraestructura será suficiente sin capital humano preparado. El principal activo estratégico del siglo XXI seguirá siendo el desarrollo del talento. El verdadero reposicionamiento, sin embargo, no ocurre únicamente construyendo puertos, zonas francas o parques industriales. Ocurre cuando un país desarrolla capacidades nacionales sostenibles. La historia reciente ofrece ejemplos muy claros: Corea del Sur o Irlanda no se transformaron únicamente por atraer inversión. Lo hicieron porque lograron construir Estados capaces de planificar estratégicamente, fortalecer capital humano y generar confianza institucional.

En el caso dominicano, el punto de partida es favorable. Durante décadas el país ha mantenido estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido y apertura económica. Sectores como turismo, zonas francas, servicios y logística han mostrado gran dinamismo. Sin embargo, el siguiente nivel de desarrollo exige algo distinto: sofisticación. El reto ya no consiste solamente en crecer. Consiste en cómo crecer mejor.

Las economías modernas compiten cada vez menos por costos bajos y cada vez más por capacidades. Las empresas internacionales buscan países donde existan técnicos especializados, instituciones funcionales, seguridad jurídica, infraestructura eficiente y capacidad de adaptación tecnológica. En otras palabras: buscan ecosistemas competitivos. Ahí es donde el capital humano se convierte en el centro de toda estrategia nacional.

La revolución tecnológica está transformando aceleradamente el mercado laboral global. Inteligencia artificial, automatización, digitalización y nuevas industrias están modificando la naturaleza misma del empleo. Profesiones enteras desaparecerán, mientras otras surgirán con enorme velocidad. Esto obliga a repensar profundamente nuestros sistemas educativos y de formación técnica.

Ya no basta con aumentar cobertura educativa. El desafío es mejorar calidad, pertinencia y capacidad de adaptación. El país necesita formar más ingenieros, técnicos, programadores, especialistas logísticos, operadores industriales y profesionales vinculados a sectores de alto valor agregado. De igual forma, necesita fortalecer habilidades menos visibles y cada vez más importantes: pensamiento crítico, adaptabilidad, manejo tecnológico, resolución de problemas y capacidad de aprendizaje continuo.

La educación deja de ser únicamente una política social. Se convierte en una política económica y estratégica. No obstante, incluso el mejor capital humano encuentra límites cuando las instituciones no funcionan adecuadamente. Uno de los elementos más importantes en el nuevo contexto internacional es la confianza. Las inversiones de largo plazo no dependen solo de incentivos fiscales o ventajas geográficas. Dependen de previsibilidad. Los países más exitosos son aquellos donde las reglas funcionan con estabilidad, en los cuales existe capacidad de ejecución y donde las instituciones generan certidumbre. La buena gobernanza, por tanto, se convierte en una ventaja competitiva.

Esto implica fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar proyectos, coordinar políticas públicas y mantener continuidad estratégica más allá de coyunturas políticas o ciclos electorales. Las grandes transformaciones nacionales requieren persistencia. En América Latina muchas veces caemos en la tentación de pensar el desarrollo únicamente desde la urgencia del corto plazo, pero los países que logran avanzar sostenidamente son aquellos capaces de construir consensos mínimos alrededor de objetivos nacionales de largo plazo.

Ese probablemente sea uno de los mayores aprendizajes de Asia. Singapur, por ejemplo, entendió desde muy temprano que su supervivencia dependía de anticiparse a los cambios globales. Sin grandes recursos naturales, apostó por capital humano, logística, conectividad, planificación y estabilidad institucional. Décadas después, esa combinación le permitió convertirse en uno de los centros económicos más sofisticados del mundo.

Naturalmente, República Dominicana no es Singapur. Tiene otra historia, otra escala y otra realidad social, pero sí puede extraer lecciones valiosas sobre visión estratégica y continuidad. Hoy el país posee condiciones interesantes para avanzar hacia un modelo más sofisticado, pero transformar esas ventajas en desarrollo sostenible exige una nueva mentalidad nacional.

Exige pensar más allá de la coyuntura. Exige comprender que la competitividad del siglo XXI no depende únicamente de infraestructura física, sino también de infraestructura institucional y humana. Y exige asumir que el desarrollo no ocurre automáticamente por la simple existencia de oportunidades internacionales. República Dominicana tiene hoy la oportunidad de construir una visión nacional más ambiciosa, más moderna y más estratégica. Una visión capaz de combinar crecimiento económico con sofisticación productiva, estabilidad institucional y desarrollo humano. Al final, el verdadero desarrollo no consiste únicamente en crecer más, sino en construir capacidades que permitan sostener ese crecimiento durante generaciones.