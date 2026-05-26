Un politécnico innovador en Santo Domingo Este

El Instituto Politécnico Pilar Constanzo, ubicado en Villa Duarte (Santo Domingo Este), es un referente de la educación técnico-profesional en la República Dominicana que atiende a 571 alumnos en 8 áreas especializadas. ( NEAL CRUZ/DIARIO LIBRE )

El Instituto Politécnico Pilar Constanzo constituye una de las experiencias más significativas de educación técnico-profesional en el país, particularmente por su capacidad de articular formación técnica, valores humanos y una progresiva integración del enfoque STEAM.

Su lema " formamos jóvenes com valores y educación integral," define a un centro que, además de una educación para el trabajo, orienta su esfuerzo a formar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades cívicas.

Tiene una matrícula de 571 alumnos en 8 áreas profesionales, un buen equipo de gestión y docentes motivados, que es la clave de su éxito.

La creación del politécnico se remonta a finales de la década de 1980, en respuesta a una necesidad concreta de la comunidad de Villa Duarte, en Santo Domingo Este, que carecía de suficientes oportunidades de educación media. Inaugurado en 1988 e iniciado formalmente en 1989, el centro surgió inicialmente como un liceo laboral, orientado a preparar a jóvenes para el trabajo en áreas prácticas. Desde sus inicios, la institución fue confiada a la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, quienes implementaron un modelo inspirado en San Juan Bosco, el cual se fundamenta en la razón, la religión y la amabilidad, promoviendo una formación integral que va más allá de lo académico.

En cuanto a sus áreas de formación este instituto ha desarrollado una oferta académica orientada a responder a las demandas del entorno productivo local. Entre sus principales especialidades se encuentran confección y patronaje, tapicería y decoración, hotelería y servicios, informática, telecomunicaciones, gestión administrativa y tributaria, instalaciones eléctricas, así como otras áreas técnicas vinculadas al emprendimiento y la empleabilidad que permiten la adquisición de habilidades prácticas, así como también fomentan la creatividad, la disciplina y la capacidad de innovación en los estudiantes. La formación técnica se complementa con una sólida base en asignaturas generales como matemáticas, ciencias y lenguaje, lo que facilita una educación equilibrada.

El modelo educativo del centro se caracteriza por su enfoque integral y humanista. A diferencia de otros politécnicos puramente técnicos, el Pilar Constanzo combina la formación por competencias con el desarrollo de valores éticos y ciudadanos.

La jornada extendida permite una mayor dedicación al aprendizaje práctico, mientras que el acompañamiento cercano entre docentes y estudiantes fortalece el proceso formativo. Su modelo pedagógico incorpora elementos socio-constructivistas, promoviendo el aprendizaje activo, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales.

En los últimos años, el centro ha comenzado a integrar de manera progresiva el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), reconociendo la importancia de estas áreas en el desarrollo de competencias para el siglo XXI. Aunque no se posiciona aún como líder nacional en robótica, como sí ocurre con instituciones como el Instituto Politécnico Loyola, el centro ha mostrado avances significativos en el fortalecimiento de habilidades científicas y tecnológicas.

Un ejemplo concreto es la participación destacada de sus estudiantes en competencias académicas, incluyendo la obtención de una medalla de bronce en la Olimpiada de Matemática de Centroamérica y el Caribe en 2025. Este logro evidencia el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, base fundamental para disciplinas como la programación, la robótica y la ingeniería.

El enfoque STEAM en el Pilar Constanzo se manifiesta principalmente en la integración de conocimientos técnicos con la creatividad y la resolución de problemas. En áreas como confección y diseño, por ejemplo, los estudiantes aplican principios matemáticos y tecnológicos para crear productos innovadores, mientras que en hotelería se combinan habilidades técnicas con gestión y uso de herramientas digitales. Esta interdisciplinariedad es clave para el desarrollo de competencias complejas, como el pensamiento crítico y la adaptabilidad.

Otro aspecto relevante es el impacto social del politécnico. La institución ha contribuido significativamente a la movilidad social de jóvenes provenientes de sectores populares, brindándoles herramientas para insertarse en el mercado laboral o emprender sus propios negocios. Además, su énfasis en valores fomenta una ciudadanía responsable y comprometida con su entorno. Este equilibrio entre formación técnica y humana constituye uno de sus mayores aportes al sistema educativo dominicano.

Este instituto representa un modelo educativo que evoluciona hacia enfoques más tecnológicos, manteniendo una sólida base en la formación integral y en el compromiso social.

Su historia, áreas de formación y logros académicos reflejan una institución que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su identidad. En un contexto donde la educación técnica cobra cada vez mayor relevancia, este politécnico se posiciona como un referente de educación integral centrada en valores y orientada al trabajo productivo.