Cuando hay un incendio en el bosque, todos los animales corren juntos. Especies que, en su hábitat natural, se comerían unas a otras, huyen del enemigo común: del fuego.

Pues en Venezuela, hay hoy un incendio en el bosque: un país depredado por mas de 27 años, con un adversario común de quienes pretendemos restaurar la democracia, el progreso y la reconciliación.

Como no somos animales, quienes enfrentamos ese adversario común, pues tenemos que sentarnos a hablar para ver como hacemos que esa lucha sea victoriosa. No somos iguales, tenemos diferencias, en algunos casos importantes; tenemos distintas visiones del mundo y distintas sensibilidades para considerar tanto los caminos, como las soluciones para Venezuela. Por eso, justamente por eso, es por lo que tenemos que conversar, porque, como decían nuestros abuelos: "conversando es que se entiende la gente.

Quien tenga tiempo leyendo, escuchando y observando a Mara Corina Machado sobre el tema de la unidad, debe tener bien claro que ella nunca la ha considerado como un "Sancto Sanctorum" de la política y es, porque efectivamente la unidad, no es un dogma religioso, ni obra prodigios por si misma. Para la unidad, como táctica y como estrategia, aplican las reglas del Eclesiastés: "Todo cuanto hay bajo el sol tiene su hora; hay tiempo de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo para recoger lo plantado..." Así, pues hay momento en los que la unidad es necesaria y tiempos en los que hay que "romper" o "podar" para que el árbol coja fuerza y siga creciendo. Los hay también, en los que hay que separar rutas y compañeros de viaje, porque mantener firmes las ideas y defenderlas, valen el precio de quedarse solo.

Pero dejemos de lado estas consideraciones generales de la unidad: hablemos de las que hoy se necesita; hablemos de la reunión de Panamá, que ha sido objeto de comentarios de toda naturaleza.

Lo primero que deberíamos poner de relieve es la frase de Machado con la que, prácticamente, se inician los trabajos de la reunión: "La tarea es inmensa, solos no podemos"

¿Cuál es la tarea? Pues, es mas que evidente: Empujar una transición con el concurso de todos los actores nacionales e internacionales que se han ido adhiriendo a la causa de recuperar la democracia en Venezuela. Es una tarea ciclópea. El 3 de enero, se abrió una brecha grande, las mas grande en los últimos 27 años, pero es solo una brecha, un conjunto de condiciones que facilitan la tarea, pero que están muy lejos de ser suficientes. Usted, amigo lector se imagina el espectáculo bochornoso que significaría que, frente a nuestros aliados nacionales e internacionales, diéramos el espectáculo de tener miles de posiciones y decenas de liderazgos. En Panamá se están sentando las bases para una estrategia común nueva, porque nueva es la situación y también (quizás lo mas importantes) se esta reafirmando un liderazgo, ya legitimado desde hace meses, que reafirma las bases para que haya una interlocución clara. Una, para que esos aliados, no tengan que contestar o llamar a decenas de teléfonos, sino para que lo hagan a uno solo, sabiendo que, al otro lado de la línea, la voz que escuchan es la de un país unido y una oposición democrática variada, plural, pero alineada en la misma causa.

Esta fue la estrategia que nos llevó al 22 de octubre del 23 y al 28J del 24. ¿Por qué nuestros analistas de Tik Tok, han olvidado que los que están sentados en Panamá, son los mismos que estuvieron sentados, para que estos dos hitos se realizaran?

¿Son todos iguales?, pues no, ¿piensan lo mismo?, pues tampoco, pero nos pusimos de acuerdo para tener una estrategia y una agenda comunes. ¡Pues, ya está! Eso fue lo que pasó y eso es lo que debe pasar ahora.

¿Al día de hoy hay diferencias sobre esta estrategia? Si, si las hay, por eso hay que discutirlas. Una importante es sobre el tipo de elecciones que habría que realizar en este nuevo periodo hacia la transición: Pues entonces, habrá que sentarse para dilucidarlo, porque mientras la telepatía y la IA no se desarrollen al punto que se puedan sustituir estos encuentros y las fotos correspondientes, pues habrá que seguir haciéndolos. ¿Hay peligros? Claro que los hay, somos distintos y de cualquier lado pueda saltar la liebre, pero hay un activo demasiado importante para evitar que algunos se pongan creativos y nos sorprendan con un disparate: hay un liderazgo claro y fuerte que es el de MCM y la mayoría de los políticos, suelen hacer caso a aquel legendario alcalde de Madrid: Don Enrique Tierno Galván: "el que se mueva no sale en la foto". Por eso, en octubre del 23, casi nadie se movió y por eso, el 29J la foto salió completica.

Sobre estas diferencias tratara nuestra próxima nota, mientras tanto: Paciencia y confianza, porque, como dijo, aquel filósofo de El Batey: "estamos mal, pero vamos bien".