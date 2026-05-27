La crisis como palanca y el futuro de las exportaciones

El cacao dominicano tiene un reto por delante ante los laboratorios y la biotecnología alimentaria. ( SHUTTERSTOCK )

Vivimos con la sensación de estar al borde del abismo. Los titulares sensacionalistas, las redes en busca de atención y un contexto geopolítico cambiante dejan a expertos y novatos con muchas opiniones y pocas respuestas hasta la próxima noticia.

La historia está llena de momentos que lo cambiaron todo, pero también de transformaciones construidas con visión y estrategia. En tiempos de crisis podemos limitarnos a resistir o aprovechar para aprender, innovar y construir resiliencia. Tomemos algunos ejemplos de esos cambios.

La actual crisis de los fertilizantes ha elevado los precios más de un 30 % amenazando la seguridad alimentaria. Podemos conformarnos con subsidios temporales y esperar que pase la tormenta, como ocurrió tras la perturbación causada por la invasión rusa a Ucrania. Quizás un acuerdo de paz en el Medio Oriente estabilice nuevamente los mercados. Pero también podemos usar parte de esos recursos para apoyar soluciones de largo plazo, como proyectos piloto para producir abono orgánico a partir de sargazo y otros materiales, así como extender las prácticas agrícolas sostenibles.

Muchos de estos proyectos no requieren solo financiamiento, sino conexiones, validación y acceso a mercado para escalar. No resolverán el problema inmediato, pero pueden ayudar a reducir la dependencia de importaciones que superaron las 287 mil toneladas en 2025.

Sin embargo, no todas las amenazas vienen de conflictos externos. Algunas emergen de laboratorios o algoritmos. La República Dominicana ha construido ventajas exportadoras en sectores como cacao, zonas francas, dispositivos médicos y servicios empresariales. Pero nuevas tecnologías están alterando las reglas del comercio con mayor rapidez de lo previsto.

El cacao es un ejemplo. Somos uno de los principales exportadores mundiales de cacao orgánico y cacao fino y de aroma. Al mismo tiempo, empresas de tecnología alimentaria desarrollan cacao cultivado en laboratorio o mediante fermentación de precisión. Los fabricantes buscan reducir exposición climática, asegurar trazabilidad y estabilizar costos. Mientras parte de la industria explora alternativas para reducir su dependencia del cacao tradicional, el cacao dominicano debe fortalecer su posicionamiento en nichos premium. La denominación geográfica y una marca país fuerte para el cacao pueden convertirse en herramientas valiosas de diferenciación, especialmente en mercados de alto consumo como el europeo.

Otro sector vulnerable es el de BPO y call centers, fuente importante de empleo. Hoy los agentes de inteligencia artificial atienden clientes, procesan reclamaciones y ofrecen soporte técnico a costos decrecientes y sin interrupción.

No es ciencia ficción. Grandes empresas ya están sustituyendo tareas repetitivas con agentes conversacionales. El riesgo no es necesariamente la desaparición total del sector, sino una reducción progresiva del empleo en funciones básicas, mientras el mercado demanda capacidades más sofisticadas.

La respuesta no puede ser simplemente defender lo existente. Debemos preparar talento para funciones de mayor valor agregado, donde el factor humano, la creatividad, la gestión de relaciones y la supervisión estratégica sigan siendo esenciales.

Pero también debemos desarrollar capacidades tecnológicas locales, facilitando la formación y sin penalizar con más impuestos la conectividad. Sin empresas dominicanas creando conocimiento, soluciones y tecnología, será difícil dar saltos significativos en competitividad. Preservar cuotas de mercado exige eficiencia, adaptación e innovación.

Las crisis no solo exigen protección; también ofrecen oportunidades para reposicionarnos. Los cambios suceden de manera acelerada. La verdadera pregunta es si seguiremos reaccionando a cada shock o si finalmente construiremos resiliencia con visión de futuro.