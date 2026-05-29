El día de las madres

Tres generaciones de canciones infantiles y poemas para mamá. ( SHUTTERSTOCK )

En el centenario del concurso de poemas en el cual fue premiado el titulado "El Dia de las Madres" de la autoría de Trina de Moya de Vásquez, entonces Primera Dama de la República, me he sentido motivada a escribir, después de un largo silencio, porque he pasado este mes recordando como fue cambiando la forma de cantar desde los año 40-50 del pasado siglo.

A este poema de Trina de Moya de Vásquez posteriormente le puso música el presbitero Manuel de Jesús González, convirtiéndose en el himno a las madres que ha gozado de mayor popularidad en nuestro país.

"El Dia de las Madres"

Venid los moradores / del campo y la ciudad / y entonemos un himno / de intenso amor filial.

Cantemos de las madres / la ternura, el afán / y su noble atributo / de abnegación sin par.

Celebremos todos /la fiesta más bella / la que más conmueve / nuestro corazón.

Fiesta meritoria / que honramos con ella / a todas las madres / de la creación.

Quién como una madre / con su dulce encanto / nos disipa el miedo / nos calma el dolor.

Con sólo brindarnos / su regazo santo /con sólo cantarnos / baladas de amor.

De ella aprende el niño /la sonrisa tierna / el joven la noble / benéfica acción.

Recuerda el anciano / la oración materna / y en su alma florece / la resignación.

Venid los moradores / del campo y la ciudad...

Otro valioso "Himno a las madres", es el así titulado, del poeta Ramón Emilio Jiménez, autor de todos los poemas del cancionario "La Patria en la Canción" cuya primera edición se hizo durante la dictadura de Trujillo, con música del querido y recordado maestro Julio Alberto Hernández.

"Himno a las Madres"

Son para cantarte, madre generosa / pálidas las voces, débil la expresión; /

no ha dado la tierra vida más hermosa / no eres criatura, eres creación.

El sol en tus ojos, repartido el orbe / en las dos mitades de tu pecho en flor; /

la miel en tus labios que la dicha absorbe / la tierra en tus brazos, el cielo en tu amor.

En tus heroísmos has sacrificado / para que nos baje del cielo la luz /

tu amoroso pecho divino, clavado / en tus mismos brazos, abiertos en cruz.

Eres la piadosa sombra en el camino / por donde viajamos de la dicha en pos, /

lucero en la noche de nuestro destino / puente de esperanza entre el mundo y Dios.

Ya por los años 80 del pasado siglo, y como fruto de uno de los concursos de creación de canciones infantiles celebrado por el Departamento de Educación Musical Integral, DEMI, de la Secretaria, hoy Ministerio de Educación, que me honré en dirigir durante 25 años, se cantó "Madre querida", de la autoría (letra y música) de la querida maestra Gladys Nivar de Scaroina, el cual es de más fácil comprensión para los niños pequeños.

"Madre querida"

Madre, madre querida / tú eres, mi adoración /

mi alegría en la vida / y en las penas consolación.

Duermo y sueño contigo / despierto pensando en ti /

eres el ángel que por mi vela / me diste el Ser y tu corazón.

Y yo tu hijito que te adora / hoy te regalo todo mi amor.

Yo tuve la dicha de vivir la experiencia de cómo fue la evolución del canto escolar: en los años 40-50, se cantaba a pleno pulmón todos los días en el patio del recinto escolar, en la fila antes de entrar a clases.

Allí cantábamos sin muchas exigencias, acompañados por grabaciones. Después de finalizada la dictadura de Trujillo, se dejó de cantar en el patio; pasaron unos 15 años sin canto escolar hasta que un grupo de músicos y educadores se propusieron que volviera esa bella y positiva costumbre.

Liderada por Florencia Pierret, José Delmonte, Licinio Mancebo y otros, lanzaron la campaña "Si canta la escuela, la Patria se eleva", la cual rápidamente dio sus frutos con la creación del DEMI en el 1976, cuyo interés se centró en el canto escolar correcto y como forma de educar y musicalizar a los alumnos de todo el país. Bellísima historia sin tiempo ni espacio para hablar de ella en este momento.

Me complace felicitar a todas las madres dominicanas con motivo de este día, y pido a Dios la luz eterna para esos creadores (poetas y músicos) que nos hicieron vivir momentos sublimes de amor a los seres que nos dieron la vida.

¡Feliz Día Mamá!