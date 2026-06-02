Expo Mango 2026: la cosecha de una identidad

Del 3 al 7 de junio, Peravia volverá a mostrar una de sus mayores fortalezas: el mango. Pero sería un error reducir Expo Mango 2026 a una simple feria agrícola. Lo que ocurre cada año en Baní es la celebración de una historia de trabajo, perseverancia y visión que ha transformado una de las principales riquezas de la provincia en un motor de desarrollo económico, turístico y cultural.

Expo Mango representa mucho más que una exhibición de frutas. Es la vitrina donde se muestra el esfuerzo de generaciones de productores que han convertido al mango en un símbolo de identidad para toda una comunidad. Cada árbol sembrado, cada cosecha recogida y cada caja exportada cuentan una historia de dedicación que ha permitido que el nombre de Baní trascienda las fronteras nacionales.

La celebración adquiere una dimensión especial porque se desarrolla en la provincia que alberga a Baní, reconocida oficialmente como la Capital del Mango de la República Dominicana. Más que un título, este reconocimiento refleja una realidad construida durante décadas por hombres y mujeres que apostaron por la calidad, la innovación y el trabajo constante.

Durante cinco días, Expo Mango pone en relieve las razones que sustentan esa distinción. La calidad de la producción local, la diversidad de variedades cultivadas, la experiencia acumulada por los productores y la capacidad de conquistar mercados nacionales e internacionales muestran por qué Baní se ha convertido en un referente obligado cuando se habla de mango en el país.

Detrás del éxito de esta industria existe una cadena productiva que genera empleos, dinamiza la economía y aporta oportunidades para cientos de familias. Productores, trabajadores agrícolas, empacadores, transportistas, comerciantes y exportadores forman parte de una actividad que ha contribuido significativamente al crecimiento económico de la provincia Peravia.

La edición 2026 llega además con importantes novedades. Este año la feria se celebrará en la avenida Fabio Herrera, a unos 150 metros de la Circunvalación de Baní, en un espacio más amplio y adecuado para recibir a miles de visitantes. La disponibilidad de áreas de parqueo y el servicio de transporte desde el Parque Central facilitarán el acceso de quienes deseen disfrutar de las actividades programadas durante el evento.

Sin embargo, la importancia de Expo Mango va mucho más allá de la logística y la asistencia de público. La feria constituye una plataforma para proyectar la calidad del mango dominicano y fortalecer la imagen de una provincia que ha sabido convertir una vocación agrícola en una marca de identidad reconocida dentro y fuera del país.

En un mundo donde la competencia es cada vez más exigente, la calidad se ha convertido en el principal activo de los productores locales. La reputación alcanzada por el mango de Baní es el resultado de años de aprendizaje, inversión y compromiso con estándares que permiten competir en mercados internacionales cada vez más rigurosos.

Expo Mango también representa una oportunidad para impulsar el turismo. Cada año, visitantes de distintas provincias llegan atraídos por la feria y descubren una tierra rica en tradiciones, gastronomía, paisajes y hospitalidad. El evento sirve como una puerta de entrada para que más personas conozcan los atractivos de Peravia y valoren el potencial de la provincia como destino turístico.

La experiencia demuestra que agricultura y turismo pueden complementarse. El mango no solo genera ingresos a través de la producción y exportación; también tiene la capacidad de atraer visitantes, promover la cultura local y fortalecer el sentido de pertenencia de toda una comunidad.

Quizás ahí radique una de las mayores fortalezas de Expo Mango. La feria no se limita a exhibir un producto agrícola. Presenta una historia de éxito construida desde el trabajo colectivo, la organización y la confianza en las capacidades de una provincia que ha sabido aprovechar sus fortalezas.

La condición de Capital del Mango no debe verse únicamente como un reconocimiento honorífico. También representa una responsabilidad y una oportunidad. La responsabilidad de preservar los estándares de calidad que han distinguido la producción local y la oportunidad de consolidar una estrategia permanente de desarrollo económico, turístico y cultural alrededor de una de las principales riquezas de la región.

Del 3 al 7 de junio, Peravia volverá a abrir sus puertas al país. Lo hará mostrando la excelencia de su producción, el esfuerzo de su gente y el orgullo de una tierra que encontró en el mango mucho más que un cultivo.

Porque Expo Mango no es solamente una feria. Es la expresión de una identidad, el reflejo de una historia de trabajo y la confirmación de que Baní merece con orgullo su lugar como Capital del Mango de la República Dominicana.