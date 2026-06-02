El fantasma de dos cabezas que comenzó a caminar detrás de la Fuerza del Pueblo

La Fuerza del Pueblo enfrenta una nueva competencia por la conexión emocional con el electorado opositor dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El desafío para la Fuerza del Pueblo quizá no consista en perder votos, sino en algo mucho más difícil de recuperar: el monopolio emocional de la oposición dominicana.

Hay acontecimientos que, observados por separado, parecen simples episodios de coyuntura. Sin embargo, cuando coinciden en el tiempo, terminan alterando la conversación pública y modificando percepciones políticas.

El comunicado de la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, en el que rechazó los intentos de instrumentalizar procesos judiciales con fines políticos y aludió al fenómeno del lawfare, coincidió con la decisión de la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de dictar un no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

No se trata de hechos vinculados entre sí. Pero su coincidencia temporal contribuyó a reactivar una conversación política que parecía haber perdido intensidad.

También coincidieron, en un momento de mayor visibilidad para el PLD, la visita de la embajadora al expresidente Danilo Medina y el posterior encuentro con el secretario general peledeísta, Johnny Pujols.

Ninguno de esos hechos constituye una validación política ni un respaldo internacional. Los Estados actúan guiados por intereses permanentes, no por simpatías partidarias.

Aun así, en política las percepciones también producen efectos.

Empieza a percibirse algo que hace apenas algunos meses resultaba menos visible: el PLD proyecta una imagen de mayor cohesión interna, una dirigencia más activa y una renovada disposición a disputar espacios políticos.

No es una afirmación electoral, sino una observación sobre el clima político que hoy rodea a esa organización.

Pero la historia no parece girar únicamente alrededor de Gonzalo Castillo.

Lo verdaderamente importante es lo que podría comenzar a ocurrir en torno al PLD si ese partido logra convertir los acontecimientos recientes en una narrativa de recuperación política y reconstrucción de liderazgo.

En ese escenario, la Fuerza del Pueblo podría encontrarse nuevamente compitiendo dentro del mismo espacio político del que surgió.

Durante los últimos años, gran parte de la energía opositora estuvo dirigida contra el Gobierno. Ahora podría abrirse otra disputa: quién representa realmente el liderazgo opositor y quién logra conectar emocionalmente con quienes buscan una alternativa de poder.

Por eso el fantasma que comienza a rondar a la Fuerza del Pueblo tiene dos cabezas.

La primera surge de las interpretaciones que algunos actores han construido alrededor de la coincidencia temporal entre recientes pronunciamientos de la embajadora estadounidense y varios acontecimientos judiciales de relevancia pública.

Conviene precisar que no existe evidencia que permita vincular ambos planos. Sin embargo, las coincidencias suelen alimentar percepciones y narrativas políticas.

En ese mismo contexto coincidió, además, el anuncio de Gonzalo Castillo sobre la reactivación de su visa estadounidense. A ello se suman las comparaciones que algunos observadores han establecido —guardando las distancias— con el tratamiento dispensado por la administración Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Todo esto ha servido de materia prima para nuevas interpretaciones políticas, independientemente de que no exista evidencia pública que permita establecer relaciones entre hechos de naturaleza distinta.

La segunda cabeza proviene de una inquietud que empieza a abrirse paso en ciertos espacios políticos: la percepción de que el PLD atraviesa una etapa de menor confrontación con el Gobierno.

No se trata de acuerdos conocidos ni de hechos comprobados. Se trata, otra vez, de una percepción que, si llegara a consolidarse, podría alterar la manera en que parte del electorado interprete el mapa político hacia 2028.

Y aquí aparece el aspecto menos visible de esta historia.

La principal amenaza para la Fuerza del Pueblo podría no ser una pérdida inmediata de votos. Los votos suelen moverse lentamente. Las emociones cambian con mayor rapidez.

Durante años, la Fuerza del Pueblo logró convertirse en uno de los principales receptores del descontento opositor. Si el PLD consigue instalar una narrativa de recuperación y reivindicación, podría comenzar a disputarle precisamente ese activo: la conexión emocional con una parte importante de la oposición.

A veces los desafíos más complejos no llegan desde territorios desconocidos. También pueden regresar desde el mismo lugar del que se partió.