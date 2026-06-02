Magnifica Humanitas y los desafíos de la educación del siglo XXI

La encíclica Magnifica Humanitas, promulgada por el Papa León XIV en mayo de 2026, analiza el impacto de la inteligencia artificial y la cultura digital en la educación del siglo XXI. ( FUENTE EXTERNA )

La encíclica Magnifica Humanitas, promulgada el 15 de mayo de 2026, constituye uno de los pronunciamientos más relevantes de la Iglesia católica sobre la inteligencia artificial, la cultura digital y el futuro de la civilización humana. Aunque La encíclica del Papa León XIV aborda múltiples dimensiones éticas, sociales y culturales, uno de sus aportes más llamativos se relaciona con la educación del siglo XXI.

Plantea con mucha propiedad que la humanidad atraviesa una transformación comparable a las grandes revoluciones históricas, pero con una velocidad y profundidad inéditas debido al impacto de las tecnologías digitales y los sistemas de inteligencia artificial.

Derivado de ello la educación de las personas cambirá muy rápido.

El texto advierte que la educación contemporánea corre el riesgo de reducirse a un simple proceso de adquisición de competencias técnicas orientadas al mercado laboral. Frente a ello, el Papa sostiene que "educar no es solamente transferir información útil, sino formar personas capaces de comprender la verdad, amar el bien y construir fraternidad". Esta afirmación redefine el propósito mismo de la escuela y de la universidad. En lugar de limitarse a producir individuos eficientes y competitivos, la educación debe contribuir a la formación integral de la persona humana.

Uno de los principios básicos de la encíclica es la centralidad de la dignidad humana frente al avance tecnológico.

La encíclica reconoce los enormes beneficios de la inteligencia artificial en áreas como la medicina, la investigación y el aprendizaje, pero advierte que ninguna tecnología puede sustituir la conciencia moral, el discernimiento ni la responsabilidad humana. En ese contexto afirma que "la técnica es un instrumento del hombre y no el hombre un instrumento de la técnica". Esta idea tiene profundas implicaciones pedagógicas, porque obliga a repensar la relación áulica entre estudiantes, docentes y herramientas digitales.

En este texto se cuestiona, además, la creciente dependencia de los sistemas automatizados en los procesos educativos. Sostiene que existe el peligro de que los estudiantes se acostumbren a recibir respuestas inmediatas sin pensar críticamente, investigar o formular preguntas profundas.

Por ello, León XIV advierte que "una inteligencia asistida permanentemente por algoritmos puede debilitar el ejercicio de la reflexión y del juicio personal". Esta observación resulta especialmente relevante en un contexto donde la inteligencia artificial comienza a intervenir en tareas académicas, evaluaciones y producción de contenidos.

Magnifica Humanitas propone la defensa del encuentro humano como elemento insustituible de la educación. La encíclica sostiene que la escuela no puede convertirse en un espacio exclusivamente virtual o automatizado, porque la educación implica acompañamiento, diálogo y construcción de comunidad.

El Papa subraya que "ninguna pantalla puede reemplazar la experiencia humana de la confianza, la escucha y el ejemplo". Desde esta perspectiva, el docente recupera un papel fundamental no solo como transmisor de conocimientos, sino como guía ético, intelectual y humano. Un facilitador de experiemcias.

La encíclica reflexiona con mucho acierto sobre la llamada "cultura de la inmediatez", sostiene que la hiperconectividad y el consumo acelerado de información están debilitando la atención profunda, la lectura reflexiva y la contemplación. Por lo cual propone una pedagogía capaz de recuperar el silencio, la concentración y la interioridad.

León XIV afirma que "la educación auténtica requiere tiempos lentos para pensar, contemplar y discernir". Esta visión contrasta con tendencias educativas dominadas por contenidos fragmentados, estímulos permanentes y aprendizaje superficial. El tiempo, la disciplima y la rigurisidad son fundamentales para aprender.

En el ámbito social, Magnifica Humanitas advierte que la revolución tecnológica puede ampliar las desigualdades educativas entre países y sectores sociales. El acceso desigual a herramientas digitales, plataformas inteligentes y conectividad podría generar nuevas formas de exclusión. Por ello, la encíclica reclama políticas públicas orientadas a garantizar una educación tecnológica con sentido humano y acceso equitativo. Así, "una innovación que excluye a millones de personas no puede considerarse verdadero progreso". Esta afirmación posee especial relevancia para América Latina y el Caribe, donde persisten importantes brechas digitales y educativas. Es de advertir que muchos países- como Finlandia- están volviendo al lápiz y. al papel dejando de lado la tecnlogía digital. Recientemente el MINERD reguló el uso de celulares en el aula.

La encíclica reivindica la importancia de las humanidades, la filosofía, la ética y las artes dentro de los sistemas educativos. Frente a modelos excesivamente orientados hacia la productividad y las competencias técnicas como el enfoque STEAM, León XIV insiste en que las sociedades necesitan ciudadanos capaces de comprender críticamente el mundo y actuar responsablemente en él. En sus palabras "sin formación ética y humanística, el conocimiento puede convertirse en poder sin sabiduría".

,Magnifica Humanitas propone una visión profundamente humanista de la educación del siglo XXI, no rechaza la tecnología ni la inteligencia artificial, pero insiste en que ambas deben estar subordinadas al desarrollo integral de la persona y al bien común. Su principal mensaje consiste en recordar que la misión de la escuela y la universidad no es únicamente preparar profesionales eficientes, sino formar seres humanos libres, responsables, solidarios y capaces de encontrar sentido en medio de una civilización cada vez más tecnológica.

De cara a la transformación del sistema educativo dominicano que plantea el decreto 309 26, esta encíclica constituye una base filosófica y deontológica a considerar para lograr una educación más integral y de calidad acorde a la naturaleza de la sociedad en que vivimos y a los profundos cambios que se avecinan por el impacto de la IA.