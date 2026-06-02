República Dominicana, el destino turístico de moda entre los argentinos

El turismo dominicano continúa consolidando su liderazgo en la región y encuentra en Argentina uno de sus mercados más dinámicos y prometedores. Las playas de aguas cristalinas, la calidez de su gente, la riqueza cultural, la gastronomía y la amplia oferta hotelera han convertido a República Dominicana en un destino cada vez más atractivo para los viajeros argentinos.

Tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, ambos países representaban una importante fuente de visitantes para República Dominicana. Rusia era el segundo mercado emisor de turistas hacia el país y, junto con Ucrania, aportaba alrededor de 269,600 visitantes, equivalentes a cerca del 7.4 % del total de llegadas.

Sin embargo, el estallido del conflicto, el cierre de rutas aéreas y las sanciones internacionales provocaron un desplome de esos mercados. Para 2025, las llegadas de turistas rusos y ucranianos se habían reducido en más de un 90 % con respecto a los niveles registrados en 2021.

Esta situación obligó a las autoridades dominicanas a buscar nuevos mercados para suplir esa ausencia. Fue entonces cuando el Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, puso su mirada en Argentina, país que hoy tiene a República Dominicana entre sus destinos internacionales favoritos.

En 2025, Argentina ocupaba el cuarto lugar como emisor de turistas hacia República Dominicana y, en ese momento, era el mercado con mayor crecimiento, según expresó el ministro Collado durante una entrevista en ChekinTV. Desde entonces, esa tendencia ha continuado fortaleciéndose. Empresas como Arajet y Aerolíneas Argentinas ya operan vuelos directos entre Buenos Aires y Punta Cana.

El pasado miércoles, durante un viaje desde Punta Cana hasta Buenos Aires, fui testigo de cómo un vuelo de Arajet partía completamente lleno hacia Argentina. Muchos de los pasajeros comentaban lo satisfechos que estaban con la experiencia de haber visitado el principal destino turístico del país y disfrutar de sus playas, gastronomía y música.

Durante el vuelo tuve la oportunidad de conversar con Sara, una abogada argentina que trabaja en la Alcaldía de Buenos Aires. Me habló de las bondades de República Dominicana y de cómo ella y su familia ya planean regresar el próximo año para conocer otros destinos del país. Destacó especialmente la hospitalidad del dominicano, su sonrisa y su alegría.

Ya en Buenos Aires pude observar cómo la promoción de República Dominicana estaba presente de manera constante en las principales avenidas de la ciudad, como Santa Fe, 9 de Julio y Corrientes, así como en zonas emblemáticas como Puerto Madero. Pantallas publicitarias y autobuses exhibían campañas promocionales del destino dominicano.

Al participar en una actividad en la Universidad de Buenos Aires, también pude comprobar que Punta Cana es un nombre muy familiar entre los jóvenes estudiantes. Para muchos de ellos, República Dominicana figura entre sus principales opciones de viaje, atraídos por el color turquesa de sus playas y la blancura de su arena.

De acuerdo con datos obtenidos hasta el momento, la aerolínea dominicana Arajet opera un total de 36 vuelos semanales conectando Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, fortaleciendo aún más los vínculos entre la tierra de Carlos Gardel y el Caribe.

La apuesta del Ministerio de Turismo ha sido exitosa y estratégica. Mientras se proyectan períodos de menor actividad turística en Estados Unidos y Canadá, principales emisores de visitantes hacia República Dominicana, el país ha logrado conquistar mercados del Cono Sur, donde comienza la temporada de invierno y aumenta el interés por destinos cálidos y tropicales.

Es justo reconocer que las autoridades dominicanas, encabezadas por David Collado, supieron convertir en una oportunidad la reducción de turistas provenientes de Rusia y Ucrania. Aprovecharon las circunstancias para captar un mercado más cercano culturalmente y con un enorme potencial. Argentina, con más de 45 millones de habitantes, representa una gran oportunidad para el turismo dominicano. Eso sin contar que países como Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil también forman parte de la estrategia de expansión turística que impulsa el Gobierno dominicano.