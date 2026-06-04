San Francisco de Macorís: donde la productividad se convirtió en sistema

Si Duarte fuera un país pequeño, habría que estudiarlo como una potencia agroindustrial. Desde San Francisco de Macorís se articula una economía que participa de manera decisiva en dos cadenas estratégicas para la República Dominicana: el arroz que llega a la mesa de millones de dominicanos y el cacao que conecta al país con mercados internacionales. Pero la verdadera historia de Duarte no está en un cultivo específico. Está en la capacidad de un territorio para convertir producción, comercio, financiamiento, infraestructura, educación y confianza en un sistema económico.

Esa es la primera lección de productividad que deja San Francisco de Macorís: producir mucho no basta; hay que producir organizado. Una provincia puede tener tierra fértil, agricultores laboriosos, tradición productiva y ubicación regional importante, pero si no logra conectar sus fincas con caminos, sus productores con crédito, sus cosechas con factorías, sus empresas con mercados y su comercio con servicios, la riqueza queda dispersa.

Duarte enseña lo contrario. Su fortaleza está en haber construido, durante décadas, una densidad económica territorial: una red de productores, comerciantes, industriales, transportistas, cooperativas, profesionales, universidades y familias que han convertido la actividad productiva en cultura.

El arroz permite entender una parte de esa historia. En Duarte, el arroz no es solo un cultivo: es una cadena económica completa. Detrás de cada tarea sembrada hay preparación de tierra, riego, caminos interparcelarios, cosecha, transporte, secado, almacenamiento, factorías, financiamiento, comercialización y empleo. Cuando esa cadena funciona, la productividad deja de depender exclusivamente del esfuerzo individual del productor y comienza a depender de la calidad del sistema que lo rodea. Esa diferencia es esencial para entender el desarrollo: una comunidad no se vuelve más productiva únicamente porque trabaja más, sino porque logra reducir pérdidas, ordenar procesos, acumular confianza y transformar esfuerzo disperso en valor organizado.

La evidencia territorial confirma esa lógica. En la provincia Duarte se reportó la intervención de 326 kilómetros de caminos interparcelarios, con una inversión aproximada de RD$185 millones, además de la preparación de 54,321 tareas de tierra en ocho subzonas, beneficiando a 2,346 productores. Esos números deben leerse con mirada productiva. Un camino interparcelario no es simplemente una obra pública: es reducción de costos, ahorro de tiempo, protección contra pérdidas, acceso al mercado, mayor previsibilidad y una forma concreta de convertir infraestructura en productividad. Cuando el productor puede sacar su cosecha a tiempo, cuando el camión entra a la finca, cuando la factoría recibe en mejores condiciones y cuando el mercado funciona con menos fricción, el territorio produce mejor.

El cacao ocupa también un lugar fundamental, aunque no debe absorber toda la narrativa de Duarte. La provincia forma parte de las zonas de mayor concentración cacaotera del país, con estimaciones que la sitúan alrededor de 943,349 tareas de cacao dentro de un cultivo nacional aproximado de 2.75 millones de tareas. Ese dato revela una potencia productiva evidente, pero también una oportunidad pendiente: avanzar hacia más trazabilidad, certificación, transformación local, industrialización, marca territorial y valor agregado. Si la República Dominicana registró exportaciones de cacao por unos US$192.7 millones en 2023, el desafío estratégico consiste en que territorios como Duarte no solo aporten materia prima, sino también reputación, conocimiento, empleo de calidad y mayor participación en la cadena global de valor.

Pero el mayor valor de San Francisco de Macorís está precisamente en que no depende de una sola fuente de riqueza. El arroz organiza una parte de su economía agrícola; el cacao conecta al territorio con mercados internacionales; la ganadería sostiene empleo rural, alimentos y capital familiar; el comercio convierte a la ciudad en centro de enlace del Nordeste; y los servicios financieros, educativos y profesionales permiten que la producción no permanezca aislada. Ese es el salto que muchas provincias necesitan dar: pasar de tener productos a tener ecosistemas; de tener productores dispersos a tener cadenas; de tener riqueza potencial a tener organización económica.

San Francisco de Macorís ha construido una forma propia de productividad territorial. Allí la economía no se explica únicamente por una finca, una factoría o una empresa específica, sino por la interacción constante entre quienes producen, financian, transportan, venden, transforman, enseñan y compran. La ciudad funciona como centro de servicios para una región más amplia: recibe producción, mueve mercancías, concentra comercio, articula municipios y sostiene una cultura empresarial que combina trabajo familiar, ahorro, riesgo, asociatividad y permanencia. Esa red de relaciones es lo que hace que Duarte sea algo más que una provincia agrícola: es una plataforma económica del Nordeste.

Desde la economía política, esta experiencia deja una enseñanza importante. Los territorios no se desarrollan únicamente por tener recursos naturales. Se desarrollan cuando construyen instituciones económicas capaces de convertir esos recursos en valor agregado. La tierra fértil ayuda, pero no basta. El mercado ayuda, pero no basta. El capital ayuda, pero no basta. Hace falta confianza, crédito, infraestructura, educación, asociatividad, reglas previsibles y una cultura de trabajo capaz de sostenerse en el tiempo. Cuando esos elementos se combinan, la productividad deja de ser un accidente y se convierte en sistema.

Por eso, Duarte debe mirarse como un caso de aprendizaje nacional. Si el país quiere elevar su productividad, no puede limitarse a hablar de grandes polos turísticos, zonas francas o puertos estratégicos. También debe estudiar sus ciudades intermedias, especialmente aquellas que han construido economías regionales con identidad propia. San Francisco de Macorís demuestra que una ciudad del interior puede crear valor cuando articula agricultura, agroindustria, comercio, educación y servicios. Esa lección es fundamental para una República Dominicana que necesita equilibrar mejor su desarrollo territorial y reducir la distancia entre la riqueza concentrada y la capacidad productiva dispersa.

Aquí aparece una dimensión esencial del Estado que funciona. El Estado no produce por el productor ni sustituye al comerciante, al empresario o a la cooperativa; pero sí puede crear las condiciones para que todos produzcan mejor. Cuando arregla caminos, facilita crédito, fortalece educación técnica, acompaña la asociatividad, garantiza seguridad jurídica, mejora registros, simplifica trámites y conecta territorios con mercados, el Estado deja de ser una carga y se convierte en infraestructura invisible de la productividad. Duarte demuestra que la iniciativa privada y comunitaria florece más cuando el entorno institucional permite que el esfuerzo se convierta en resultado.

La productividad, vista desde San Francisco de Macorís, también tiene una dimensión cultural. No basta con sembrar arroz o cacao; hay que saber financiarlo, transportarlo, procesarlo y venderlo. No basta con tener comercio; hay que convertirlo en red regional. No basta con tener universidades; hay que vincular conocimiento con necesidades reales del territorio. No basta con tener productores; hay que evitar que cada uno enfrente solo los costos, los riesgos y las incertidumbres del mercado. La productividad moderna exige cooperación, información, tecnología y confianza. Duarte, con sus aciertos y desafíos, muestra que cuando una comunidad acumula confianza económica, esa confianza se vuelve ventaja competitiva.

El gran reto ahora es llevar ese sistema a un nivel superior. Duarte necesita más innovación tecnológica en el agro, más valor agregado, más industrialización local, más trazabilidad, más modernización de factorías, más formación técnica vinculada a productividad, más digitalización comercial y mejor conexión logística con mercados nacionales e internacionales. La pregunta no es si San Francisco de Macorís produce; la pregunta es cuánto más podría producir si su ecosistema recibiera una nueva generación de infraestructura, conocimiento, crédito e innovación.

Ese es el punto central de esta columna: Duarte no debe ser vista como una provincia que simplemente aporta arroz, cacao o ganadería. Debe ser entendida como una demostración de que la productividad territorial aparece cuando el trabajo se organiza. El trabajo individual genera ingresos; la organización productiva genera desarrollo. Una cosecha puede sostener una temporada; un sistema económico puede sostener generaciones.

La principal riqueza de Duarte no está solamente en sus arrozales, en sus plantaciones de cacao ni en sus factorías. Está en algo más difícil de construir: la confianza acumulada entre productores, comerciantes, cooperativas, empresarios, trabajadores e instituciones durante décadas. Allí reside la verdadera productividad. Porque una cosecha puede alimentar una temporada, una exportación puede sostener un año y una empresa puede transformar una comunidad; pero cuando un territorio aprende a organizar su trabajo como sistema, construye algo más duradero: futuro.

San Francisco de Macorís deja una idea sencilla y poderosa: la riqueza de un territorio no está solo en lo que produce, sino en la forma en que logra conectar a quienes producen. Allí donde otros ven arrozales, cacao, caminos, factorías, comercios y camiones, Duarte ha construido un ecosistema productivo. Y cuando un territorio aprende a producir como sistema, la productividad deja de ser una estadística y se convierte en cultura, en confianza y en bien común.