La dignidad humana y la calidad de los servicios públicos

Ofrecer servicios públicos de calidad es la forma de que el ciudadano sienta la Constitución. ( FUENTE EXTERNA )

Muchas veces un país no se mide únicamente por la cantidad de edificios que construye, las cifras económicas que exhibe o los discursos políticos que pronuncia. La verdadera fortaleza de un Estado también se refleja en la calidad de los servicios públicos que recibe la población diariamente.

Porque al final, el ciudadano no vive la Constitución en teoría; la vive cuando necesita ir a un hospital, solicitar un documento, transitar por una calle segura, recibir agua potable, electricidad eficiente o encontrar respuestas rápidas en las instituciones públicas.

Y precisamente ahí surge una de las grandes preguntas que hoy enfrenta nuestra sociedad: ¿los enormes préstamos y niveles de inversión pública realmente se corresponden con la calidad de los servicios que recibe la población?

La calidad de los servicios públicos impacta directamente la vida de las personas. Un sistema de salud deficiente puede costar vidas. Una justicia lenta puede destruir económicamente a un ciudadano. La falta de mantenimiento de infraestructuras puede terminar en tragedias. Un servicio administrativo ineficiente puede hacer perder tiempo, dinero y oportunidades.

Detrás de cada servicio público deficiente siempre existe una consecuencia humana.

El problema es que durante años muchas instituciones públicas se han acostumbrado más a funcionar bajo la lógica de la burocracia que bajo la lógica del servicio. El ciudadano muchas veces termina sintiendo que las instituciones no existen para resolver problemas, sino para complicarlos aún más.

Largas filas, procesos lentos, retrasos administrativos, sistemas colapsados y falta de respuestas son parte de una realidad que millones de personas enfrentan diariamente. Y lo más preocupante es que poco a poco la sociedad ha comenzado a normalizar la ineficiencia.

Se vuelve "normal" que una audiencia sea aplazada múltiples veces. Se vuelve "normal" durar meses para obtener documentos. Se vuelve "normal" la falta de mantenimiento de obras públicas. Se vuelve "normal" que las personas deban insistir excesivamente para recibir servicios básicos de calidad.

Pero lo peligroso de normalizar la ineficiencia es que termina debilitando la confianza de la población en las instituciones.

En los últimos años hemos visto grandes inversiones públicas, nuevos hospitales, carreteras, elevados, edificios y obras importantes. Sin embargo, la verdadera pregunta no debería ser únicamente cuántas obras se inauguran, sino con qué nivel de calidad se construyen, cómo se supervisan y cuál será su mantenimiento a largo plazo.

Porque no se trata simplemente de hacer obras por hacer.

Las grandes naciones entienden que la calidad y el mantenimiento son tan importantes como la construcción misma. Una obra pública mal supervisada, sin mantenimiento o realizada con deficiencias termina deteriorándose rápidamente y generando mayores costos futuros para el propio Estado.

Por eso muchos ciudadanos observan con admiración modelos donde las inversiones públicas buscan estándares elevados de calidad y tecnología. Recientemente, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele inauguró en El Salvador hospitales modernos equipados con tecnología avanzada, áreas robotizadas y servicios integrales para la población. Más allá de simpatías políticas, ese tipo de proyectos generan una reflexión importante: cuando el dinero público se invierte, la población espera obras funcionales, modernas, eficientes y pensadas para perdurar en el tiempo.

Porque el verdadero desarrollo no consiste únicamente en inaugurar estructuras, sino en construir servicios públicos que realmente transformen la vida de las personas.

Y precisamente por eso también surge otra reflexión importante: si finalmente el Estado decide continuar tomando préstamos y aumentando el endeudamiento público, entonces esos recursos deben traducirse en obras de verdadera calidad, correctamente supervisadas y con mantenimiento adecuado, para que puedan perdurar y servir dignamente tanto a las presentes como a las futuras generaciones.

Porque endeudar un país únicamente tiene sentido cuando esa deuda se convierte en desarrollo real, servicios eficientes e infraestructuras que mejoren verdaderamente la calidad de vida de la población.

De lo contrario, las futuras generaciones terminarán pagando enormes compromisos financieros sin recibir servicios públicos acordes con el sacrificio económico asumido por el país.

Porque al final, el verdadero centro del Estado debe ser la dignidad humana. Las instituciones públicas no existen únicamente para administrar recursos o ejecutar presupuestos; existen para servir a las personas. De nada sirve inaugurar grandes obras si el ciudadano continúa recibiendo un trato indigno, lento o indiferente. El desarrollo verdadero ocurre cuando el ser humano se convierte en el centro de las políticas públicas y no simplemente en un número dentro de las estadísticas gubernamentales.

Un hospital no debe medirse únicamente por su tamaño, sino por la calidad humana y médica con que trata a sus pacientes. Una justicia no debe medirse solo por la cantidad de expedientes despachados, sino por la confianza y dignidad que transmite a la sociedad.

También resulta injusto que cuando un tribunal o un empleado judicial comete un error en una sentencia, sea el propio ciudadano quien termine pagando las consecuencias económicas y administrativas para corregirlo. Muchas veces las personas deben pagar impuestos, tasas o realizar largos procedimientos simplemente para lograr la corrección de errores que no provocaron. A esto se suma el tiempo que deben esperar para que la administración responda, afectando derechos, patrimonio y tranquilidad emocional.

Y precisamente ahí cobra aún más importancia el derecho fundamental a la buena administración, entendido como el derecho que tiene todo ciudadano a recibir servicios públicos eficientes, razonables, transparentes y oportunos. El Estado no solo debe actuar, también debe actuar correctamente, con responsabilidad y respeto hacia las personas.

Porque de poco sirve que una Constitución reconozca derechos fundamentales en teoría si en la práctica el ciudadano no puede vivirlos plenamente en su vida diaria. Los derechos no deben convertirse en simples declaraciones simbólicas o en un Estado de ficción donde las garantías existen únicamente en el papel. La verdadera fortaleza de un Estado democrático ocurre cuando esos derechos se traducen en servicios públicos eficientes, respuestas oportunas y un trato digno hacia las personas.

También resulta preocupante que algunos empleados públicos aparentemente olviden que son precisamente servidores públicos. Cuando un ciudadano acude a una institución del Estado a solicitar un servicio, no está pidiendo un favor personal ni debería sentirse obligado a rogar por algo que constituye un derecho. El ciudadano sostiene el funcionamiento del Estado mediante sus impuestos y merece recibir un trato digno, humano, respetuoso y eficiente.

La función pública no debe ejercerse desde la arrogancia, la indiferencia o el maltrato, sino desde la conciencia de servicio. Porque detrás de cada expediente, solicitud o trámite existe una persona con necesidades, preocupaciones y derechos que merecen atención oportuna y respeto institucional.

Lo mismo ocurre con la educación, uno de los pilares fundamentales del verdadero desarrollo de una nación. El derecho a recibir una educación de calidad también forma parte de la dignidad humana. Un país que no invierte seriamente en la preparación de sus maestros difícilmente podrá construir generaciones verdaderamente competitivas y preparadas para los desafíos del futuro.

Resulta necesario apostar por una educación moderna, tecnológica y con estándares internacionales de calidad, incluso enviando docentes a capacitarse y especializarse en países con sistemas educativos avanzados, para luego traer ese conocimiento, experiencia y visión a favor del desarrollo nacional.

Pero esa inversión también debe ir acompañada de compromiso, evaluación y altos niveles de exigencia. Porque dignificar al maestro no solo implica mejorar salarios, sino también promover excelencia, preparación continua y responsabilidad en la formación de las futuras generaciones.

Las sociedades más desarrolladas del mundo entendieron hace tiempo que la educación de calidad no es un gasto, sino la inversión más importante que puede hacer un Estado.

Incluso situaciones recientes han generado preocupación social sobre la supervisión, mantenimiento y control de calidad de ciertas infraestructuras y servicios. Y ahí surge otra reflexión importante: un Estado no solo debe construir obras, también debe garantizar mantenimiento, fiscalización y prevención.

Porque muchas tragedias no ocurren únicamente por accidentes, sino también por ausencia de supervisión y mantenimiento adecuado.

La calidad de los servicios públicos no depende únicamente de más leyes o nuevos discursos políticos. También requiere planificación, supervisión, inversión eficiente, transparencia, personal capacitado, tecnología y voluntad institucional de servir correctamente.

Asimismo, resulta necesario reconocer que la dignificación del servidor público también influye en la calidad del servicio. Un empleado mal remunerado, sobrecargado o sin condiciones adecuadas difícilmente podrá ofrecer un servicio eficiente y humano. Por eso mejorar salarios, capacitación y condiciones laborales debe ir acompañado también de mayor exigencia, evaluación y responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas.

En ese mismo sentido, resulta positivo y justo reconocer los recientes aumentos y ajustes salariales realizados a jueces y al personal de apoyo del sistema judicial, tomando en consideración la enorme responsabilidad que recae sobre sus funciones. Sin embargo, esos aumentos también deben ir acompañados de un compromiso aún mayor con la calidad del servicio, la eficiencia, el respeto y el buen trato hacia abogados y ciudadanos.

Porque el usuario del sistema judicial no debe sentirse maltratado, ignorado o desorientado dentro de una institución llamada precisamente a garantizar derechos y justicia. El ciudadano merece ser tratado con dignidad, cortesía y profesionalismo, recordando siempre que el funcionamiento de las instituciones públicas se sostiene gracias a los impuestos que paga la propia sociedad.

En el ámbito judicial esto resulta especialmente sensible. Los jueces, fiscales y servidores judiciales manejan conflictos humanos, patrimonios, libertades y derechos fundamentales. La sociedad necesita un sistema judicial eficiente, pero también decisiones de calidad, trato digno y respuestas oportunas.

Porque la eficiencia no puede medirse únicamente por cantidad de expedientes despachados, sino también por la calidad de las decisiones y la confianza que generan las instituciones.

Hoy más que nunca, la ciudadanía no solo exige obras, sino instituciones que funcionen correctamente. No basta con inaugurar hospitales si luego faltan medicamentos, equipos o personal. No basta con construir carreteras si posteriormente no reciben mantenimiento. No basta con modernizar edificios públicos si el servicio humano continúa siendo lento, indiferente o deficiente.

Cuando el ciudadano recibe servicios públicos eficientes, humanos y de calidad, también siente mayor confianza y satisfacción al cumplir con sus obligaciones tributarias. Porque las personas están más dispuestas a contribuir con el Estado cuando perciben que sus impuestos se traducen en hospitales funcionales, educación de calidad, justicia eficiente, seguridad, infraestructura moderna y servicios que realmente mejoran su vida.

La cultura de cumplimiento fiscal también se fortalece cuando existe transparencia, eficiencia y calidad en el uso de los recursos públicos. Al final, el ciudadano necesita sentir que el sacrificio económico que realiza al pagar impuestos retorna en bienestar, dignidad y desarrollo colectivo.

El verdadero desarrollo de un país no consiste únicamente en crecimiento económico o grandes construcciones. También consiste en construir instituciones que funcionen, respondan y respeten al ciudadano.

La confianza de la ciudadanía se fortalece cuando los servicios públicos son accesibles, oportunos y de calidad, porque la dignidad humana también se protege a través de instituciones eficientes.

Porque al final, la calidad de los servicios públicos es una de las formas más visibles en que un Estado demuestra cuánto realmente valora a su gente.