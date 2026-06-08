Hay países que no se debilitan porque les falten leyes, sino porque sus ciudadanos dejan de comprender para qué existen esas leyes. Hay sociedades que conservan intactos sus textos constitucionales, sus símbolos patrios, sus instituciones formales y sus ceremonias públicas, pero van perdiendo, poco a poco, la costumbre de vivir bajo reglas compartidas, de reconocer la dignidad del otro, de exigir sin destruir, de obedecer sin someterse, de reclamar sin violencia y de ejercer la libertad con responsabilidad. La Constitución, entonces, corre el riesgo de convertirse en un libro distante: citado por abogados, invocado en discursos solemnes, recordado en fechas conmemorativas, pero ausente en la fila de un hospital, en el aula de una escuela, en la ventanilla de una oficina pública, en la comunidad que reclama agua, en la familia que busca orientación o en el joven que todavía no sabe que también tiene derecho a ser escuchado.

Por eso conviene decirlo desde el principio: la ciudadanía no nace sola; se educa. Nadie nace sabiendo convivir democráticamente. Nadie nace comprendiendo los límites del poder, el valor de los derechos, la importancia de los deberes, la función de las instituciones o la fragilidad de la confianza pública. Todo eso se aprende, se practica, se corrige y se transmite. Una República no se sostiene únicamente sobre normas escritas; se sostiene cuando esas normas se vuelven cultura, cuando la legalidad se convierte en hábito, cuando la dignidad deja de ser una palabra solemne y comienza a expresarse en el trato, en el servicio, en la escuela, en la comunidad, en la familia y en la manera en que nos relacionamos con lo público.

La República Dominicana se define constitucionalmente como un Estado Social y Democrático de Derecho. Esa expresión, que muchas veces parece reservada al lenguaje jurídico, contiene una de las promesas más profundas de nuestra vida colectiva: el Estado no existe para adornar el poder, sino para organizar la convivencia sobre la dignidad humana, la protección efectiva de los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular, la separación de los poderes y la responsabilidad de quienes ejercen autoridad. En términos más sencillos, la Constitución no es una pieza de museo ni un documento para especialistas; es la casa común que nos recuerda que nadie debe ser tratado como invisible, que el poder tiene límites, que la autoridad debe servir, que la libertad necesita reglas y que los derechos solo son verdaderos cuando llegan a la vida cotidiana de la gente.

Educar en ciudadanía es enseñar que un derecho no es un favor, que un servicio público no es una concesión graciosa y que la dignidad no depende del apellido, del barrio, de la condición económica, de la cercanía política, de la edad, del género, de la discapacidad o del nivel académico. La Constitución dominicana afirma que la dignidad humana es sagrada, innata e inviolable, y que su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Esa afirmación no es decorativa. Tiene consecuencias concretas: significa que una persona no debe ser humillada cuando reclama; que un envejeciente no debe sentirse abandonado cuando busca atención; que una mujer no debe encontrar indiferencia cuando pide protección; que una persona con discapacidad no debe vivir rodeada de barreras; que un estudiante no debe crecer creyendo que la ley pertenece a otros; que una comunidad no debe sentir que el Estado solo aparece cuando el conflicto ya explotó.

Un país funciona cuando la dignidad baja del texto constitucional a la vida diaria. Funciona cuando una madre recibe orientación clara; cuando un joven aprende a participar sin odio; cuando una oficina pública responde con respeto; cuando una comunidad es escuchada antes de llegar al cansancio; cuando un servidor público entiende que detrás de cada expediente hay una vida; cuando una institución comprende que la legalidad no es un obstáculo, sino la forma civilizada de protegernos del abuso, la improvisación y la arbitrariedad. El Estado que funciona no es solo el que construye obras o anuncia programas; es también el que educa con su conducta, responde con oportunidad, trata con dignidad y convierte el servicio en garantía.

Pero una educación ciudadana seria no puede hablar solamente de derechos. También debe hablar de deberes. La Constitución dominicana recuerda que vivir en sociedad implica responsabilidades jurídicas y morales. Esa idea es esencial para evitar dos deformaciones peligrosas: una cultura de derechos sin deberes, que puede convertirse en ruido permanente, y una cultura de deberes sin derechos, que puede terminar justificando abusos. La democracia necesita equilibrio: instituciones que respondan y ciudadanos que participen; autoridades que rindan cuentas y comunidades que asuman responsabilidad; derechos que se garanticen y deberes que se cumplan; libertad para expresarse y respeto para convivir; reclamo legítimo y sentido del bien común. La ciudadanía verdadera no es pasividad, pero tampoco es gritería. Es conciencia, participación, respeto, vigilancia democrática y compromiso con lo público.

En América Latina, los estudios de opinión pública vienen mostrando una advertencia que no debe pasar inadvertida: muchas personas siguen valorando la democracia como ideal, pero desconfían de las instituciones que deben hacerla funcionar. El Latinobarómetro 2024 mostró una recuperación del apoyo regional a la democracia hasta un 52%, pero ese dato convive con una tensión profunda: la ciudadanía quiere democracia, pero exige que esa democracia produzca respuestas, servicios, justicia, seguridad, confianza y sentido de futuro. La lección es clara: cuando la democracia no se siente en la vida cotidiana, se debilita en la conciencia social. La gente puede seguir votando y, al mismo tiempo, sentir que nadie la escucha. Puede defender la Constitución en abstracto y, al mismo tiempo, desconocer cómo usarla para proteger sus derechos. Puede valorar la libertad y, al mismo tiempo, cansarse de instituciones que no responden. Por eso educar en ciudadanía es una política de prevención democrática.

La educación ciudadana no consiste en memorizar artículos como quien repite una lección fría. Consiste en aprender a vivir bajo la Constitución. Consiste en saber que la libertad de expresión no es licencia para destruir al otro, sino responsabilidad para decir la verdad con respeto; que la igualdad no significa que todos seamos idénticos, sino que todos merecemos igual dignidad; que la autoridad no es superioridad humana, sino función pública sometida a la ley; que participar no es solo votar cada cierto tiempo, sino preguntar, proponer, vigilar, colaborar y construir; que reclamar no es odiar al Estado, sino pedir que cumpla su misión; que cumplir deberes no es renunciar a derechos, sino proteger las condiciones que permiten vivir juntos.

También es necesario comprender que cada institución educa. Una escuela educa, pero también educa una ventanilla pública. Educa un hospital cuando trata bien o cuando maltrata. Educa una alcaldía cuando escucha o cuando ignora. Educa un tribunal cuando decide con independencia y oportunidad. Educa un medio de comunicación cuando ayuda a pensar o cuando alimenta el ruido. Educa una familia cuando enseña respeto. Educa una comunidad cuando convierte el problema común en organización y no en violencia. Educa el Estado cuando responde, y también educa cuando calla. Por eso, la educación ciudadana no es un adorno del currículo ni una asignatura secundaria; es una infraestructura moral de la República.

La UNESCO ha insistido en la importancia de una educación ciudadana orientada al pensamiento crítico, la convivencia, la participación y la construcción de sociedades más justas y pacíficas. Esa visión dialoga con una necesidad dominicana urgente: formar ciudadanos capaces de entender sus derechos, asumir sus deberes, cuidar lo público y exigir instituciones que funcionen. No basta con celebrar la Constitución si no enseñamos a usarla; no basta con hablar de patria si no enseñamos responsabilidad pública; no basta con pedir civismo si las instituciones no dan ejemplo; no basta con hablar de democracia si la democracia no se expresa en el trato, en el servicio, en la respuesta y en la posibilidad real de ser escuchado.

Esta nueva serie de artículos nace de esa convicción: necesitamos más conversación constitucional, más pedagogía pública, más serenidad democrática, más conciencia de derechos, más responsabilidad ciudadana y más sentido de bien común. No para convertir cada diferencia en una disputa legal, ni para llenar la vida pública de palabras técnicas, sino para recordar que la Constitución es el lenguaje común que nos permite convivir sin destruirnos. Un país educado constitucionalmente no es un país sin conflictos; es un país que aprende a procesar sus conflictos con reglas, respeto, instituciones y esperanza.

La ciudadanía empieza cuando una persona descubre que la Constitución también habla de su casa, de su calle, de su escuela, de su salud, de su trabajo, de su comunidad y de su futuro. Empieza cuando entiende que no está sola frente al poder, pero que tampoco está exenta de responsabilidad frente a los demás. Empieza cuando deja de ver lo público como algo ajeno y comienza a reconocerlo como parte de su propia dignidad. Empieza cuando un joven comprende que la democracia no es una palabra vieja, sino la posibilidad concreta de vivir sin miedo, participar sin violencia, reclamar sin humillación y construir sin odio.

Educar en ciudadanía es sembrar futuro. Es convertir la Constitución en lenguaje común, en cultura diaria, en práctica institucional y en brújula moral. Es enseñar que el Estado debe funcionar para la gente, pero que la gente también debe aprender a cuidar el Estado, exigirlo, vigilarlo y mejorarlo. Es recordar que un derecho que no llega a la vida cotidiana sigue siendo una promesa pendiente; que un deber que no se asume debilita la convivencia; y que una democracia que no educa a sus ciudadanos termina dependiendo demasiado de la improvisación.

La Constitución no solo se defiende en los tribunales, en los congresos o en los discursos. Se defiende en la escuela que forma, en la familia que orienta, en la comunidad que participa, en la institución que responde, en el servidor público que respeta y en el ciudadano que comprende que vivir en democracia exige algo más que indignarse: exige aprender, cuidar, proponer y construir. Porque la ciudadanía no nace sola. Se educa. Y cuando una sociedad educa a sus ciudadanos en dignidad, legalidad y bien común, empieza a construir, desde lo más profundo, el Estado que funciona para todos.