La perseverancia de Keiko Fujimori

Se define perseverancia como la capacidad de mantener el esfuerzo, la constancia y la firmeza para alcanzar metas, superar obstáculos o cumplir tareas, incluso cuando surgen dificultades, desánimo o deseos de rendirse.

En diversos países alrededor del mundo y en distintas épocas, hemos visto ejemplos de perseverancia y consistencia que luego de diversas derrotas, les ha dado el triunfo a diferentes dirigentes políticos en sus aspiraciones por alcanzar la presidencia de sus países.

Hoy le ha tocado el turno a una mujer en Perú. Keiko Fujimori tiene 51 años de edad y además de ser hija del ex presidente Alberto Fujimori, por más de una década ha sido la líder del Partido Fuerza Popular y había sido candidata presidencial en las elecciones de 2011, 2015, 2021 y 2026.

En sus tres oportunidades anteriores había clasificado para la segunda vuelta y siempre terminaba perdiendo. Hasta hoy. En este caso, no fue la tercera la vencida, sino la cuarta. Todas las informaciones y proyecciones de los resultados electorales de la segunda vuelta en Perú, la dan como ganadora y próxima presidenta de su país, aún con estrecho margen.

En Estados Unidos, Grover Cleveland fue el primer presidente en gobernar dos períodos no consecutivos. Ganó en 1884 y fue el presidente número 22, pero perdió la reelección en 1888 y después de perder, le ganó su intento de reelección al presidente número 23, Benjamín Harrison, que había sido el que le ganó a él en 1888, por lo que fue el presidente número 22 y también el 24.

Richard Nixon, después de haber sido vice presidenre del general Dwight Eisenhower de 1952 hasta 1960, perdió las elecciones de 1960 de John F. Kennedy. Después se postuló a gobernador de California en 1962, y también perdió, pero después se presentó como candidato presidencial nuevamente en 1968 y ganó y se reeligió en 1972 y ganó con la más amplia ventaja electoral que, hasta entonces, jamás se había visto en la historia de Estados Unidos. Ha sido el único presidente en renunciar a la Presidencia.

Donald Trump siguió los pasos de Grover Cleveland y, aunque ganó la presidencia en 2016, perdió en 2020 y volvió a postularse en 2024 y ganó. Cleveland y Trump han sido los únicos dos presidentes en la historia de Estados Unidos que han sido presidentes en dos ocasiones en períodos no consecutivos. Trump ha sido el presidente número 45 y ahora es el número 47.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue candidato y perdió en las elecciones de 1989, 1994 y 1998. Finalmente ganó en 2002 y se reeligió en 2006. Después salió en 2011, lo enjuiciaron, lo encarcelaron y regresó como candidato en 2023 y ganó las elecciones.

En México, Andrés Manuel López Obrador compitió por la presidencia en los años 2006 y 2012, quedando en segundo lugar en ambas ocasiones y denunciando fraude. Fundó su propio partido MORENA y en 2018 volvió a presentarse como candidato y obtuvo una victoria contundente, que le permitió gobernar hasta 2024.

En Uruguay, José Mujica, antes de ser presidente para el período 2010-2015, tuvo una larga trayectoria política con derrotas internas en su coalición (el Frente Amplio) y participaciones previas en elecciones nacionales que no le favorecieron para alcanzar la primera magistratura del estado. Sin embargo, nunca desmayó y ha sido uno de los referentes políticos más reconocidos y admirados.

Aquí en República Dominicana, los presidentes Joaquín Balaguer y Juan Bosch fueron candidatos presidenciales en todos los procesos electorales desde 1962 hasta 1994. Peña Gómez también aspiró en 1990, 1994 y 1996, aunque nunca logró alcanzar la Presidencia.

Para el próximo torneo electoral de 2028, el PRM presentará a David Collado o a Carolina Mejía que están invictos, porque siempre que se han postulados, han ganado y no conocen la derrota, sin embargo, tanto Gonzalo Castillo en el PLD, como Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, han perdido en varias ocasiones, y ahora aspiran ganar.

Independientemente de los resultados por venir, no cabe dudas que en política, como en muchas otras áreas de la vida, la perseverancia y la consistencia, premian a quienes practican esos valores, porque tal como solía repetirme mi padre en diferentes ocasiones, "no es por la fuerza que la gota del agua logra romper la piedra, sino por la perseverancia y consistencia con que la golpea..."