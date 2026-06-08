La era del "Eunuco mental ": Peligrosidad delictiva y el quiebre de la paz social

El debate clásico en torno a la génesis del fenómeno delictivo ha estado dominado históricamente por explicaciones de corte socioeconómico, por la teoría de la elección racional del delincuente, o el genetismo delictivo. Sin embargo, la realidad criminológica contemporánea exige un cambio drástico de paradigma hacia el análisis del aparato psíquico y cognitivo del individuo. Las dinámicas sociales actuales, caracterizadas por el culto a la inmediatez y la estimulación negativa constante, han propiciado y despertado la proliferación de un perfil conductual disfuncional que puede definirse teóricamente como el "eunuco mental".

Este sujeto se caracteriza por una marcada propensión al delito derivada de una disfunción interna fundamental: la incapacidad absoluta para administrar de forma propositiva sus emociones frente a los estímulos del entorno y ante prejuicios cognitivos disfuncionales. Esta carencia de gobierno interno genera una visión distorsionada de la realidad, transformando al individuo en un agente de alta peligrosidad que amenaza con desestabilizar de manera sistemática la paz social, por el riesgo constante de una conducta explosiva y lesiva. En el contexto actual de la República Dominicana, este quiebre de la paz colectiva ha dejado de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad evidente y alarmante. El automatismo de la convivencia armónica se ha fracturado visiblemente a través de manifestaciones conductuales extremas, tales como los episodios recurrentes de violencia vial - intolerancia en el tránsito -, la funesta tragedia de la violencia de género e intrafamiliar, la proliferación de delitos de robos con violencia, y la acumulación de micro conflictos comunitarios que actúan como un estresor social constante.

Esta amalgama de disfunciones conductuales no solo erosionan las bases del Estado Social y Democrático de Derecho, sino que genera una saturación crítica en las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y de los órganos del sistema de justicia penal, afectando directamente las fases de investigación, persecución estratégica y emisión de sentencias. Desde una perspectiva neuropsicológica, la peligrosidad intrínseca del eunuco mental radica en una invalidez funcional en la interacción entre el sistema límbico —núcleo de las respuestas emocionales e impulsivas— y la corteza prefrontal, responsable del freno inhibitorio, la planificación a largo plazo y la evaluación moral de los actos. A diferencia del criminal calculador o el psicópata, este perfil corresponde al de un analfabeto emocional severo. Ante cualquier conflicto ordinario del entorno, el individuo experimenta un cortocircuito analítico que le impide proyectar las consecuencias jurídicas o humanas de su conducta. La carga afectiva no pasa por el tamiz de la lógica, traduciéndose de inmediato en un paso al acto o "acting out".

En este estado, el comportamiento del sujeto deja de responder a los frenos inhibidores que impone la norma jurídica y queda supeditado por completo al vaivén de sus propios impulsos, un fenómeno directamente vinculado a la nula capacidad para ejercer una autoconciencia crítica sobre sus acciones y sus sesgos. Frente a esta crisis de reactividad aguda, el modelo tradicional de política criminal basado exclusivamente en la respuesta penal reactiva resulta " relativamente " insostenible y socialmente poco eficaz. La mera construcción de recintos carcelarios y la persecución del delito ya consumado no resuelven la raíz del problema. El Estado requiere implementar una estrategia bifurcada que divida las acciones públicas en dos frentes metodológicos y temporales claramente diferenciados: un enfoque preventivo-generacional enfocado en el individuo y un enfoque reactivo de persecución penal quirúrgica.

La vertiente preventiva-generacional plantea que la verdadera preservación del orden público debe fundamentarse en la neurociencia aplicada, específicamente aprovechando la ventana biológica de la plasticidad cerebral durante la niñez. Es en esta etapa inicial del desarrollo cognitivo donde el Estado, articulado con el entorno familiar y un sistema educativo científico- humanista, debe intervenir prioritariamente. La formación del carácter a través de la inoculación de principios éticos, pautas de crianza positiva y herramientas para la gestión de la frustración y la empatía constituye la única intervención estructural capaz de neutralizar la gestación del analfabetismo emocional. Al tratarse de un proyecto generacional, su implementación debe ser sistemática - al margen del inmediatismo político electoral y partidario- para asegurar un blindaje cognitivo interno en los futuros ciudadanos.

Como consecuencia directa de esta intervención temprana, el segundo frente de la estrategia —la política reactiva de persecución— experimentaría un alivio estructural significativo. Al reducirse drásticamente la proliferación de sujetos reactivos en el tejido social, la tasa de aumento de la criminalidad se desaceleraría. Esto permitiría que el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el aparato judicial abandonen el estado de saturación y estrés sistémico en el que operan actualmente. Con una sociedad dotada de mayor capacidad de autorregulación, el derecho penal reactivo recuperaría su naturaleza doctrinaria de ultima ratio, permitiendo que la investigación, la persecución del delito y la aplicación de sanciones se ejecuten de una manera considerablemente más sosegada, llevadera, quirúrgica y eficiente, reservada estrictamente para la excepcionalidad criminal.