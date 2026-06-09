A ti madre naturaleza, maestra sabia...

La generosidad que persiste a pesar del daño. ( GENERADA CON IA )

El cielo no llueve, se encapota.

Baja como manto de duelo sin lágrimas, denso y gris, y el calor se queda sin brisa.

El ambiente hierve sin estallar.

La lluvia, cuando se atreve a caer, olvida su oficio: ya no refresca, sólo moja.

Las hojas de los árboles permanecen estáticas, como si contuvieran la respiración.

La brisa tierna parece un recuerdo, un rumor que los abuelos cuentan y los niños ya no creen.

Esto no es parte del clima, es sólo una expresión del juicio.

Qué sabia eres, madre naturaleza.

Progenitora prodigiosa que no enseña con gritos, sino con ciclos.

Sufres los embates despiadados de tus hijos ingratos sin devolver los golpes.

Y aun así, cobras.

Recaudas con creces, no con venganza, sino con consecuencias.

Nos das flores cuando te arrancan bosques.

Nos regalas un mar cuando te robamos orillas.

Nos brindas aliento cuando te incendian tus pulmones verdes.

Enseñas con paciencia brutal, que herirte es firmar una ineludible sentencia.

Cada río envenenado, cada grado que sube, cada árbol que cae en silencio, es una línea más en el acta de nuestra extinción.

¿Cuándo te dejaremos existir en paz?

¿Cuándo entenderemos que conservarte no es una expresión de caridad romántica, ni una campaña de temporada?

Es deuda y mandato ineludible.

Es el único contrato que, si rompemos, no se renegocia.

Tu generosidad divina es el templo, el techo, la mesa y la cuna donde aún cabe la vida humana.

Fuera de ti, sólo hay vacío.

Y aun bajo la afrenta, soportando las agresiones diarias, tu bondad conmueve.

No guardas rencor y sigues dando.

Continúas bendiciendo.

Y esa nobleza, esa obstinación tuya de ser madre, nos obliga a la racionalidad.

Nos desarma.

No hay plenitud sin ti, tampoco futuro.

No hay "desarrollo" que valga si te dejan sin aliento.

Madre naturaleza, maestra sabia, te necesitamos, aunque frecuentemente laceramos tus encantos, acercándonos al final.

Un día no lejano haremos conciencia de que protegerte y preservarte no es una opción.

Cuidarte es vivir y el único mandato que no admite excusas.

Porque sin ti, sólo queda: la extinción...