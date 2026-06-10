Cinco días que pueden abrir años de oportunidades

La transformación digital y el avance de la inteligencia artificial no han desplazado la importancia del contacto humano en los negocios. ( SHUTTERSTOCK )

Los abanderados de que la tecnología terminará absorbiéndolo todo podrían tener razón. Al ritmo que avanza la inteligencia artificial, pocos se atreven a predecir cómo será el futuro. Lo que sí sabemos es que, junto al mundo digital, sigue existiendo un mundo donde las personas valoran encontrarse cara a cara.

Las librerías han vuelto a ponerse de moda, los clubes de lectura crecen y los fanáticos privilegian los conciertos en vivo frente al streaming. En los negocios ocurre algo similar: una presencia digital sólida es indispensable, pero los encuentros presenciales siguen siendo altamente valorados.

Diversos estudios indican que más del 80 % de los encuentros B2B cumplen al menos parte de sus objetivos y que más de la mitad de las empresas logran establecer contactos clave o acelerar negociaciones durante eventos presenciales. No puede subestimarse la confianza que generan una conversación frente a frente y un apretón de manos. Por eso, cuando un país organiza iniciativas como las Semanas Dominicanas, pone en marcha una herramienta poderosa para acelerar o iniciar oportunidades de negocios.

La semana pasada participé en la Primera Semana Dominicana en Bélgica y los Países Bajos, y pude comprobar de primera mano la relevancia de estos encuentros, especialmente en mercados tan importantes para la entrada de productos dominicanos a la Unión Europea y donde la generación de confianza sigue siendo un elemento decisivo para hacer negocios.

En apenas cinco días, las embajadas dominicanas en Bélgica y los Países Bajos, junto con un equipo de apoyo que incluyó las cámaras binacionales y la Embajada de los Países Bajos en República Dominicana, organizaron una intensa agenda de trabajo. Hubo diálogos políticos de alto nivel, tanto bilaterales como con representantes de la Comisión y el Parlamento Europeo; foros empresariales; actividades de networking; visitas de campo, incluyendo los puertos de Amberes y Rotterdam —el más grande de Europa—; y un foro dedicado al cacao dominicano en Bruselas. De esta experiencia surgen varias conclusiones.

La primera es que economías pequeñas, pero estratégicamente ubicadas, como la República Dominicana, deben aumentar su visibilidad internacional. Para convertirnos en una prioridad para otros países, primero debemos demostrar que ellos también son una prioridad para nosotros.

Nuestra competitividad dependerá cada vez más de las alianzas que logremos construir. Los Países Bajos cuentan con centros de investigación agrícola de referencia mundial, donde ya se desarrollan soluciones para enfrentar enfermedades que amenazan cultivos clave para nuestra economía. También poseen conocimiento y tecnología avanzada en manejo del agua, mitigación de inundaciones, energías alternativas, gestión de residuos y posibles soluciones al problema del sargazo.

La tercera es que Europa ya está mirando con mayor interés hacia América Latina. Nos corresponde ahora asegurar que, cuando evalúen oportunidades en Mercosur o México, también vean al Caribe. En ese contexto, la propuesta de República Dominicana como hub regional parece ser bien recibida y merece seguir fortaleciéndose.

Estos cinco días fueron exitosos, pero el verdadero trabajo comienza ahora. El seguimiento a los contactos, conversaciones y oportunidades identificadas será determinante. Tanto para el Estado como para las empresas, una Semana Dominicana como esta representa una forma costo-efectiva de promover exportaciones, atraer inversiones, impulsar la cooperación internacional y posicionar al país en un entorno global cada vez más competitivo.