Las calles del Distrito Nacional: entre el abandono y la indiferencia oficial

El Distrito Nacional como carta de presentación del país. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El estado de muchas de las principales vías del Distrito Nacional se ha convertido en una preocupación creciente para conductores, peatones, comerciantes y ciudadanos en general. Lo que debería ser la columna vertebral de la movilidad urbana de la capital dominicana muestra hoy señales evidentes de deterioro, abandono y una preocupante ausencia de mantenimiento preventivo.

A lo largo de importantes arterias de la ciudad pueden observarse baches de gran tamaño, hundimientos del asfalto, registros destapados, drenajes obstruidos, aceras deterioradas y reparaciones improvisadas que apenas resisten las primeras lluvias. El resultado es una red vial cada vez más vulnerable que afecta la circulación, incrementa los riesgos de accidentes y deteriora la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Entre las vías más afectadas figuran las avenidas Independencia, Winston Churchill, Jiménez Moya, Bolívar, José Contreras, Cayetano Germosén, Abraham Lincoln, Duarte, Mella, México y numerosos tramos de otras importantes calles del casco urbano capitalino.

Estas no son vías secundarias ni caminos de escaso tránsito. Constituyen corredores fundamentales por donde diariamente circulan miles de vehículos particulares, unidades del transporte público, motocicletas y peatones. Su deterioro impacta directamente la productividad de la ciudad, aumenta los costos de transporte y genera pérdidas económicas tanto para los ciudadanos como para las empresas.

Conducir por algunos sectores de estas avenidas se ha convertido en una experiencia frustrante y costosa. Los conductores deben esquivar hoyos, desniveles y alcantarillas defectuosas que provocan daños en neumáticos, suspensiones, amortiguadores y sistemas de dirección. A ello se suma la reducción constante de la velocidad de circulación, lo que incrementa los congestionamientos y prolonga los tiempos de desplazamiento.

Los peatones tampoco escapan a esta realidad. En numerosos sectores las aceras presentan grietas, desniveles o están ocupadas por obstáculos e improvisaciones urbanas que obligan a las personas a caminar por la calzada, exponiéndose al peligro permanente del tránsito vehicular. La situación resulta aún más grave para adultos mayores, personas con discapacidad y niños.

Las lluvias agravan el problema. Cada aguacero convierte muchos de estos desperfectos en trampas invisibles para conductores y motociclistas. Además, las deficiencias en los sistemas de drenaje provocan acumulaciones de agua que aceleran el deterioro del pavimento y generan inundaciones urbanas recurrentes.

Ante esta realidad, resulta inevitable preguntarse dónde están las instituciones responsables del mantenimiento de la infraestructura urbana.

La Alcaldía del Distrito Nacional, encargada de la administración municipal, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, responsable de gran parte de la infraestructura vial del país, deben asumir con mayor eficacia y sentido de urgencia el cuidado de estas importantes arterias de la capital.

No se trata únicamente de intervenir cuando el problema ya es visible o cuando las denuncias ciudadanas se multiplican en los medios de comunicación y las redes sociales. La infraestructura urbana requiere planificación, monitoreo constante y mantenimiento preventivo. Reparar a tiempo siempre resulta menos costoso que reconstruir después del deterioro avanzado.

La situación también pone en evidencia la necesidad de una mejor coordinación entre las instituciones públicas y las empresas de servicios que realizan excavaciones para instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas o de telecomunicaciones. En numerosas ocasiones las calles son intervenidas y posteriormente quedan con reparaciones deficientes que aceleran el deterioro del pavimento.

El Distrito Nacional es la principal carta de presentación de la República Dominicana. Es el centro político, económico, financiero y administrativo del país. Las condiciones de sus calles reflejan, en gran medida, el nivel de organización, planificación y eficiencia de la gestión pública.

Una capital moderna no puede aspirar a competir con otras ciudades de la región mientras sus principales avenidas muestran señales permanentes de deterioro. La calidad de la infraestructura urbana constituye uno de los indicadores más visibles del desarrollo de una nación.

Las autoridades municipales y nacionales deben comprender que el mantenimiento vial no es un gasto prescindible ni una obra de oportunidad política. Se trata de una inversión esencial para garantizar la movilidad, la seguridad ciudadana, la competitividad económica y el bienestar colectivo.

Los capitaleños merecen calles seguras, transitables y adecuadamente mantenidas. No es una exigencia exagerada ni un privilegio. Es un derecho ciudadano y una responsabilidad elemental de cualquier administración pública comprometida con el desarrollo urbano sostenible.

La ciudad no puede seguir avanzando entre baches, improvisaciones y promesas incumplidas.

Las autoridades todavía están a tiempo de corregir el rumbo. Pero para lograrlo se necesita mucho más que discursos y anuncios. Se requiere planificación, supervisión permanente, transparencia en la ejecución de los recursos públicos y, sobre todo, voluntad política para colocar las necesidades de los ciudadanos por encima de la burocracia y la indiferencia.

Porque una ciudad que descuida sus calles termina deteriorando también la confianza de quienes la habitan.