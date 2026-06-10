Minerd: el boletín de calificaciones que nos delata

I. La ausencia que brilla

Hay ausencias que gritan. No con el estrépito de lo que se rompe, sino con la elocuencia silenciosa de lo que nunca llegó. En los pasillos de la educación preuniversitaria pública dominicana, la tecnología no ha irrumpido con fanfarria ni ha sido desplazada por algún debate pedagógico sofisticado: simplemente, no está. Y su ausencia brilla —con una luz incómoda, casi acusadora— cada vez que un maestro inclina la cabeza sobre un registro físico y copia, de puño y letra, las calificaciones de sus alumnos.

La escena se repite, puntual como el calendario escolar, en cada entrega de boletines: padres y tutores haciendo fila afuera mientras adentro, en una sala que huele a tiza y a décadas detenidas, el proceso de gestión de calificaciones y evaluación de competencias transcurre exactamente igual que hace treinta años. No hay plataforma. No hay sistema. No hay registro digital. Hay papel, bolígrafo y tiempo —mucho tiempo— desperdiciado en el altar de una inercia que nadie ha tenido el coraje institucional de romper.

Porque ese gesto —aparentemente menor, casi doméstico— no es folclore ni tradición entrañable. Es el síntoma de una enfermedad mayor que ningún decreto ha curado: un sistema educativo que ha decidido, con la terquedad silenciosa de las instituciones inmóviles, permanecer anclado en el pasado mientras el resto del mundo calibra sus algoritmos.

II. El cuello de botella tiene nombre: papel

Quien haya observado de cerca el proceso comprende su irracionalidad con claridad casi clínica. El registro físico —ese único cuaderno que circula de mano en mano entre los docentes— funciona como un recurso secuestrado en cadena. El profesor de matemáticas no puede anotar sus notas hasta que el de lengua española termine las suyas. El de ciencias sociales espera al de lengua. Y si uno solo de ellos se retrasa, se ausenta o simplemente no aparece, todo el engranaje se detiene.

El resultado es predecible para quien conoce los principios básicos de la gestión de procesos: cuellos de botella, tiempos muertos, y docentes condenados a pasar sábados y domingos nocturnos transcribiendo a mano datos que, en cualquier sistema medianamente digitalizado, estarían disponibles a un solo clic. Desde la ingeniería de sistemas, esto no es burocracia: es un diseño fallido que se perpetúa por inercia, no por necesidad.

El papel, en este contexto, no es un soporte. Es una condena.

III. El 4% que no llega al aula digital

La República Dominicana destina el cuatro por ciento de su Producto Interno Bruto a la educación. Es un mandato constitucional conseguido con movilización ciudadana, con voces en la calle, con la convicción de que la inversión en conocimiento es la semilla más rentable que una nación puede plantar. Y sin embargo, esos recursos —que en ocasiones no logran siquiera ejecutarse plenamente— no han sido suficientes para dotar a los centros educativos de una plataforma digital básica que permita a todos los docentes registrar calificaciones de manera simultánea.

La ineficiencia no es solo operativa: es fiscal. Cada hora que un maestro pasa copiando notas en un registro físico es una hora que no está enseñando, orientando, formando. Traducido a términos que cualquier análisis serio de costo-beneficio haría saltar alarmas, el costo real de esta omisión supera con creces la inversión que requeriría una solución tecnológica sensata. Lo que el Ministerio no ha querido ver es que el papel tiene un precio invisible, pero devastador.

IV. La brecha que nadie quiere nombrar

Hay un dato que incomoda y que conviene decir con franqueza: existen docentes en MINERD con título de licenciatura a quienes, en pleno 2026, hay que enseñarles a encender una computadora. No es una hipérbole ni una ironía cruel. Es una realidad que convive, paradójicamente, con niños de cuatro años que navegan pantallas con la destreza que sus abuelos reservaban para enhebrar agujas.

La brecha digital en el magisterio dominicano no es solo un problema de equipamiento; es, ante todo, un problema de formación y de voluntad institucional. Los programas de actualización tecnológica docente han existido, sí, pero han sido esporádicos, superficiales y, con frecuencia, olvidados tan pronto como terminan los talleres. La resistencia al cambio —ese conservadurismo silencioso que prefiere lo conocido aunque sea ineficiente— ha encontrado en el sistema educativo un terreno fértil donde arraigarse. Ninguna reforma curricular prospera si quien debe ejecutarla en el aula no cuenta con las competencias digitales mínimas para habitarla.

Un Estado que tolera que sus formadores no puedan manejar las herramientas del siglo en el que viven no está invirtiendo en educación: está subsidiando el estancamiento.

V. El boletín que nos debemos

Los intentos anteriores de digitalización —esos softwares costosos que terminaron dañados, archivados o simplemente ignorados— no son razón para la resignación. Son, si acaso, lecciones sobre cómo no se implementa una política pública tecnológica: sin diagnóstico real de las capacidades instaladas, sin acompañamiento docente, sin sostenibilidad ni cultura de uso. El fracaso no estuvo en la tecnología; estuvo en la gestión.

Lo que la República Dominicana necesita no es un sistema sofisticado que impresione en las presentaciones ante organismos internacionales. Necesita una solución que sea, como lo ha expresado con sabiduría popular quien lo vive desde adentro, 'lo mismo que el registro, pero en el computador.' Simple. Accesible. Robusto. Y acompañado de una estrategia real de formación docente que no empiece y termine en un manual de instrucciones.

Mientras eso no ocurra, cada boletín manuscrito que sale de nuestras escuelas es más que un documento de calificaciones. Es un certificado de lo que el sistema le debe a sus maestros, a sus estudiantes y, en última instancia, a sí mismo. El papel delata lo que los discursos ocultan: que la reforma educativa dominicana todavía espera su propia calificación.