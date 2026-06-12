El bosque que produce energía

Hay lugares donde la productividad no se escucha como ruido de máquina, sino como silencio organizado. En el eje agroindustrial del Ingenio Cristóbal Colón, en El Guano, San Pedro de Macorís, y en las fincas energéticas que CAEI ha desarrollado en la región Este, uno camina entre árboles jóvenes, mira hacia arriba y descubre una especie de catedral verde levantada no por la improvisación de la naturaleza abandonada a su suerte, sino por la disciplina de la ciencia aplicada al suelo, por la paciencia del manejo forestal y por la inteligencia de un modelo productivo que ha entendido que el futuro energético también puede comenzar en un vivero.

Allí, entre San Pedro de Macorís, Los Llanos, Ramón Santana, Hato Mayor, Monte Plata y otras zonas del corredor agroindustrial oriental, el país encuentra una lección que conviene mirar con detenimiento: la productividad verdadera no consiste solamente en producir más, sino en diseñar mejor el sistema para que la tierra, la genética, el agua, la sombra, el tiempo, la tecnología y el trabajo humano produzcan juntos.

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Lo primero que sorprende es la austeridad operativa del modelo. Una plantación que apenas cumple tres años ya lleva dos años sin labores de control de maleza, sin aplicación de químicos y sin intervenciones permanentes. Su esfuerzo crítico ocurre al principio: tres riegos en la primera semana de establecida y control de maleza durante el primer año.

Luego, el propio bosque empieza a trabajar. La sombra reduce la entrada directa del sol y limita naturalmente la maleza; las hojas caídas cubren el suelo y forman una capa protectora; la hojarasca retiene humedad, aporta materia orgánica y evita que el agua corra superficialmente llevándose consigo la fertilidad de la tierra.

Allí, bajo los pies, se entiende una idea esencial para cualquier país que aspire a elevar su productividad: el mejor sistema no es el que exige intervención constante, sino el que, bien diseñado desde el inicio, empieza a generar eficiencia por sí mismo.

Ese detalle aparentemente simple contiene una tesis profunda de economía productiva. Un árbol que se autopoda, que suelta ramas y hojas de manera natural, que crece primero en altura y luego concentra su energía en engrosar, no es solo un árbol: es una unidad biológica de producción.

Hacia el quinto año, el tronco aparece más limpio y las hojas se concentran en la parte superior; hacia el séptimo año, el crecimiento económico relevante tiende a estabilizarse, de modo que, para fines de biomasa o madera, mantenerlo más tiempo puede significar perder eficiencia de rotación.

No se trata de que el árbol muera; puede permanecer décadas si el propósito es paisajístico. Pero si el objetivo es productivo, la pregunta correcta no es cuánto tiempo puede durar, sino cuál es el momento óptimo para cosechar, renovar y volver a producir. Esa es una de las grandes diferencias entre tener recursos y tener productividad: el recurso existe; la productividad aparece cuando se administra el tiempo.

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La historia técnica de este proceso no nació de un día para otro. Según la presentación de biomasa de CAEI, el programa inicia en 2014 con leucaena; en 2015 se implementa el vivero; entre 2016 y 2017 comienza el eucalipto; en 2018 se incorpora asesoría técnica de IPEF-Brasil; en 2019 se activa el Programa de Mejoramiento Genético, se construye el vivero y se desarrolla el paquete de manejo; en 2022 se completa el jardín clonal; y en 2023 se estandarizan procesos de vivero y manejo forestal.

Esa secuencia revela una de las palabras más ausentes en muchas discusiones nacionales sobre desarrollo: continuidad. La productividad no nace de actos aislados, sino de cadenas de aprendizaje que se sostienen en el tiempo.

El vivero es, en ese sentido, una fábrica silenciosa de futuro. Allí se producen plantas, pero también se produce método. La presentación registra una capacidad de cinco millones de plántulas por año, con un modelo que combina 90% de clones y 10% de semilla, dentro de una lógica de mejoramiento continuo.

No estamos ante una siembra común, sino ante una arquitectura biológica que selecciona, reproduce y escala los mejores individuos. El equipo recorre los bosques, identifica los árboles más grandes, vigorosos y adecuados, rescata de ellos material genético y los devuelve al vivero como plantas madre. Cada nuevo ciclo incorpora la memoria productiva del anterior. Esa es la lógica que también explica a las mejores industrias del mundo: medir, seleccionar, replicar, corregir y mejorar.

El dato más importante, sin embargo, no está solamente en la genética, sino en la integración de la cadena. CAEI no presenta la biomasa como una plantación suelta, sino como un sistema que articula vivero, plantación, silvicultura y cosecha.

La presentación indica capacidad de cosecha de 66,000 toneladas métricas por año, frente mecanizado de alta tecnología, capacidad de plantación de 1,400 hectáreas al año, especies de eucalipto y aumento continuo de productividad. También registra una producción de biomasa que pasa de 18,698 toneladas métricas en 2019 a una proyección de 180,000 toneladas métricas hacia 2031. Esos números convierten la visita en algo más que una experiencia visual: la convierten en evidencia de cómo la productividad se construye con escala, planificación y medición.

Por eso el valor del modelo no está únicamente en que haya árboles sembrados. Lo verdaderamente relevante es que esos árboles forman parte de una economía circular energética, capaz de convertir biomasa en insumo para procesos industriales.

La planta no es vista como adorno ni como paisaje: es activo biológico, materia prima, reserva energética, captura de conocimiento, plataforma de empleo técnico y expresión concreta de sostenibilidad productiva. Cuando un bosque diseñado con inteligencia termina convertido en energía para iluminar, mover operaciones y reducir dependencia, el país recibe una lección más amplia: el desarrollo no siempre consiste en traer soluciones desde fuera; a veces consiste en aprender a mirar de nuevo lo que ya tenemos bajo los pies.

También hay una dimensión territorial que no debe perderse. En medio de la plantación, alguien dice una frase que resume la emoción del hallazgo: "No estamos en Suiza ni en Canadá, estamos en Dominicana". La frase parece casual, pero tiene valor de declaración nacional. Durante demasiado tiempo hemos asociado el orden, la precisión, el manejo técnico y la belleza productiva con otros países.

Sin embargo, allí, en suelo dominicano, en el Este profundo de la caña, del ingenio, de las sabanas y de la agroindustria, hay un bosque organizado, una cadena técnica, un vivero moderno, selección clonal, cosecha mecanizada y una visión de largo plazo. La productividad dominicana no tiene que pedir permiso para ser sofisticada. Puede nacer en nuestros campos, con nuestros trabajadores, con nuestras empresas, con nuestra capacidad de aprender, adaptar y perseverar.

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El artículo sobre productividad que necesita el país no puede limitarse a repetir que debemos trabajar más. Esa frase, dicha sola, empobrece la conversación. La productividad no es solo esfuerzo físico; es conocimiento incorporado al proceso. Es saber cuándo regar, cuándo dejar de intervenir, cuándo la sombra trabaja mejor que el químico, cuándo la hojarasca protege más que una obra costosa, cuándo el árbol dejó de crecer económicamente y debe entrar a una nueva rotación.

Es entender que el dato, la biología, la tecnología y la gestión forman parte de una misma conversación. Donde antes alguien veía simplemente un bosque, el modelo productivo ve un sistema de energía; donde alguien veía hojas caídas, el agrónomo ve protección del suelo; donde alguien veía diferencias entre árboles, el programa genético ve selección futura; donde alguien veía tiempo transcurrido, la gestión ve ciclo económico.

Esta experiencia también obliga a repensar la relación entre sostenibilidad y productividad. A veces se presentan como polos opuestos: producir o conservar, crecer o cuidar, industrializar o proteger. El modelo de biomasa muestra otra ruta: producir cuidando el suelo, mejorar la materia orgánica, reducir intervenciones innecesarias, usar sombra natural para controlar maleza, mecanizar la cosecha y transformar materia vegetal en energía.

No es romanticismo ambiental; es eficiencia productiva con fundamento ecológico. Y esa distinción importa, porque el país necesita menos consignas y más modelos verificables. La sostenibilidad que no produce termina siendo frágil; la productividad que no cuida termina siendo destructiva. El camino correcto es producir cuidando y cuidar produciendo.

En el fondo, CAEI ofrece una metáfora poderosa para la República Dominicana. Un país también necesita viveros: espacios donde se seleccionen las mejores ideas, se reproduzcan las prácticas que funcionan, se corrijan los errores y se preparen nuevas generaciones de capacidad productiva.

Un país también necesita autopoda: eliminar naturalmente lo que estorba, reducir desperdicios, simplificar procesos, dejar que lo esencial crezca. Un país también necesita saber cuándo un ciclo cumplió su función y cuándo conviene renovarlo. Y, sobre todo, un país necesita aprender que la productividad no es un accidente, sino una cultura.

La imagen final permanece en la memoria: árboles del mismo tamaño, troncos limpios, suelo cubierto de hojas, sombra fresca, silencio profundo y la certeza de que todo aquello se convertirá en energía. No hay allí espectáculo innecesario. Hay método. Hay ciencia. Hay paciencia. Hay trabajo acumulado.

Hay una industria que entendió que la eficiencia empieza mucho antes de la fábrica. Empieza en la planta madre, en la yema seleccionada, en el vivero, en el primer riego, en el primer año de control, en la sombra que luego hará su trabajo y en el momento preciso de cosechar.

La República Dominicana debe mirar con más atención estos modelos. En ellos hay respuestas para una economía que necesita elevar productividad, diversificar su matriz energética, sofisticar su agroindustria y construir desarrollo territorial con inteligencia.

La biomasa de CAEI demuestra que el campo dominicano no es pasado; puede ser laboratorio de futuro. Y cuando un bosque sembrado con ciencia termina convertido en luz, la productividad deja de ser una palabra técnica para convertirse en una promesa nacional: producir mejor, cuidar mejor y convertir nuestros recursos en bienestar, eficiencia y bien común.