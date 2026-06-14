El camino hacia una crisis controlada

Las finanzas públicas buscan reducir la dependencia del crédito externo en un entorno de alta incertidumbre. ( SHUTTERSTOCK )

Todos hemos observado recientemente los acuerdos alcanzados entre el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump, así como la amplia difusión del denominado dilema de Tucídides en los medios nacionales e internacionales, acompañado de análisis posteriores en diversos escenarios políticos, económicos y académicos del planeta.

Ambos líderes lograron entendimientos sobre comercio, tecnología, distribución de espacios geoeconómicos, aranceles y otros aspectos estratégicos del mundo actual, generando expectativas de mayor estabilidad, prosperidad y tranquilidad para la comunidad internacional, particularmente para los organismos multilaterales que trabajan por esos objetivos. No obstante, habrá que esperar el paso del tiempo para determinar si tales propósitos se consolidan, dado que los cambios geopolíticos y estratégicos de nuestra época son altamente volátiles.

Las programaciones presupuestarias anuales elaboradas durante 2025, así como los supuestos macroeconómicos en la mayoría de los países latinoamericanos, estaban fundamentados en la contención de la inflación, la estabilidad cambiaria y el comportamiento proyectado del precio del petróleo. Sin embargo, las nuevas circunstancias internacionales han obligado a modificar la agenda económica de numerosos países. La revisión y readecuación de partidas presupuestarias constituye hoy una tarea impostergable para garantizar la estabilidad económica.

Entre lo imprescindible y lo postergable, la capacidad de elección se convierte en una obligación, especialmente para aquellas economías que, como la nuestra, no producen el valioso oro negro. Esta realidad obliga a una reprogramación presupuestaria rigurosa y al diseño de mecanismos de focalización de los subsidios a los combustibles, acordes con los niveles previstos para este año.

La iniciativa asiática en favor de la paz mundial, encabezada por China y respaldada posteriormente por otros actores relevantes, resulta particularmente significativa. El complejo escenario internacional obliga a transitar por la senda de la concertación, resistiendo los daños acumulados desde febrero y enfrentando las grandes dificultades económicas derivadas de esta coyuntura, cuya recuperación tomará tiempo para la mayoría de las economías.

Durante los próximos seis meses, las economías emergentes enfrentarán importantes dificultades y pérdidas económicas, ya que buena parte de nuestra región ha quedado expuesta a perturbaciones externas derivadas de esta crisis global. A la contracción de la liquidez se sumarán otros efectos colaterales que afectarán la actividad productiva.

La reestructuración de amplios sectores empresariales y financieros será inevitable frente a este shock externo. Las empresas deberán fortalecer su solidez patrimonial y elevar su competitividad mediante estrategias más eficientes. En ese contexto, nuestras instituciones financieras han mantenido indicadores satisfactorios de solvencia, liquidez y rentabilidad.

La respuesta rápida a esta crisis requiere planes operativos que permitan adaptar e implementar medidas de estímulo fiscal cuyos efectos puedan sentirse en diversas áreas de la economía. Superada la etapa crítica, estimada por algunos analistas internacionales en aproximadamente seis meses, dichas medidas deberán contribuir a la reactivación de los sectores más dinámicos.

Los ajustes de mercado, particularmente aquellos que se expresan mediante la reducción de los salarios reales, generan profundo malestar social, ya que trasladan a la población una parte importante del costo de la crisis, reduciendo la demanda agregada y encareciendo simultáneamente el costo del capital.

La coyuntura actual encuentra al sector privado con balances institucionales relativamente sólidos y con capacidad para seguir aportando al crecimiento económico. Asimismo, las finanzas públicas han sido manejadas con prudencia, aunque persiste la preocupación por el déficit fiscal sostenido mediante endeudamiento externo. Reducir gradualmente esa dependencia constituye un objetivo central que necesariamente pasa por una reforma fiscal integral.

El año pasado sufrimos un duro golpe con la desaceleración del crecimiento del PIB hasta apenas un 2.1 %, el nivel más bajo en década y media. No obstante, pese a esa situación, el sistema financiero se mantuvo sólido y mostró un desempeño favorable.

Durante lo que va de 2026, la economía ha logrado responder con relativa firmeza, gracias al comportamiento favorable de variables fundamentales de nuestro modelo económico, como el turismo, las remesas, las zonas francas, las telecomunicaciones, la inversión extranjera directa y la minería, sectores que han realizado aportes significativos durante el primer trimestre.

Resta observar el comportamiento de las principales regiones que sustentan el comercio internacional: la eurozona, Asia y Norteamérica, cuyos desempeños continúan definiendo el rumbo de la economía global.

Para hacer frente a una eventual recesión mundial, sería necesario articular estímulos fiscales equivalentes a alrededor del 2 % del PIB, lo que representaría aproximadamente 215 mil millones de pesos.

Asimismo, lograr mayores aportes provenientes de las exportaciones tradicionales, la venta de proyectos turísticos y el incremento de la inversión extranjera contribuiría a revertir el panorama adverso derivado de la desaceleración internacional.

Transformar nuestra economía mediante una política inteligente de estímulo fiscal, acompañada de inversión privada y expansión exportadora, permitiría reducir la alta dependencia de la factura petrolera y sostener niveles adecuados de demanda agregada.

La transición hacia un nuevo modelo económico, sustentado en zonas francas tecnológicas orientadas a la fabricación de semiconductores y al establecimiento de grandes empresas globales, podría convertirnos en un referente regional de crecimiento sostenible. Esto contribuiría no solo al fortalecimiento económico, sino también a la reducción de las desigualdades mediante la generación de empleos de calidad para nuestras fuerzas productivas.