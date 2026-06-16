Asjana, ¿nuevo Rector de la UASD?

Junto a mi compañera Lissette Selman, en nuestro programa de televisión LA MIRADA, tuvimos la oportunidad de conocer y entrevistar a los dos candidatos que aspiran a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para las elecciones de este próximo miércoles 17 de junio.

Les confieso que ambos tienen perfil, experiencia, conocimientos y condiciones más que suficientes para aspirar a la Rectoría de la UASD, que además de ser la primera universidad del Nuevo Mundo, la Primada de América, dentro de 12 años cumplirá 500 años de historia.

Radhamés Silverio es actualmente vicerrector de Investigación y Postgrado. Es un catedrático que viene del área de la informática y las tecnologías de la investigación y la comunicación. Cuenta con el apoyo del actual rector, Editrudis Beltrán Crisóstomo, ya que pertenece a su mismo equipo político.

Jorge Asjana David es médico de profesión; fue vicerrector docente en la gestión de Iván Grullón, decano de Medicina y director de Relaciones Internacionales en la gestión de la ex rectora Emma Polanco. Tiene 49 años de carrera ininterrumpida en la UASD, desde que era estudiante, y nunca ha interrumpido su vínculo con la universidad primada de América.

Padrón electoral y requisitos para ganar

El padrón que elegirá al nuevo rector de la UASD es de poco más de 3,000 personas, entre profesores, empleados y estudiantes. Se debe ganar con mayoría absoluta, con más del 50% más uno de los votos válidos emitidos.

Conversé con mi buen amigo Wander Guzmán y me dijo que Asjana se perfila como el próximo rector desde que perdió las elecciones de Editrudis Beltrán en 2022. "Él perdió en el 22, pero empezó a trabajar de una vez para ganar en el 26", me dijo Wander.

Creo que el profesor Radhamés Silverio bien pudiera verse en ese espejo. Son muchos los casos de ex rectores de la UASD que, antes de ganar, perdieron sus primeros procesos electorales y después terminaron ganando, como Keiko Fujimori.

No voto en las elecciones de la UASD, pero si me tocara votar, votaría por Asjana, y paso a analizar por qué:

1.- Me gustó su humildad e inteligencia emocional, en el sentido de que, aunque el actual rector Editrudis Beltrán apoya a su contrincante, él lo menciona mucho en su discurso y en sus intervenciones públicas, resaltando la gran labor que ha realizado e incluso diciendo que quiere continuar muchas de sus obras y proyectos.

2.- Tiene, dentro de sus propuestas para la UASD, un eje titulado "Estado-Sociedad: Compromiso Social", donde explica la necesidad de conectar más a la UASD con la sociedad dominicana y sus relaciones con las empresas privadas y los demás entes gubernamentales y públicos, en todos los poderes del Estado.

3.- Lo acompaña un equipo de primer nivel, tanto en trayectoria como en capacidad, que ha decidido apoyarlo sin reservas, independientemente de que sean grupos de izquierda, de derecha, progobierno o de partidos de oposición. Es como si tuviera un arcoíris de apoyo, mandando el mensaje de que compiten y se tiran "las cajas y los cajones" afuera, pero se unifican dentro de la UASD.

Su equipo de apoyo está integrado por personas que proponen a la Dra. Rosel Fernández como vicerrectora docente, al Dr. Antonio Ciriaco Cruz como vicerrector administrativo, a la maestra Juana Encarnación en Investigación y Posgrado, y al Dr. Gerardo Roa Ogando en Extensión.

4.- Me gustó mucho un plan que tiene de hacer sinergia y esfuerzos de cooperación con otras universidades nacionales e internacionales, porque sostiene que las universidades deben competir apoyándose y complementándose entre sí, en vez de criticarse y desacreditarse mutuamente.

5.- Jóvenes amigos míos, como Wander Guzmán, Eric Serrano, Juan Payano (Payanito) y José Bello, así como grandes amigos profesores, como mis admirados Alexis Joaquín Castillo, Fernando Peña, Roberto Santana, Rosalía Sosa, Franklin García Fermín y Atila Pérez Vólquez, entre otros, están todos apoyando al Dr. Asjana. Entonces, no me cabe la menor duda de que será el ganador de las elecciones del próximo miércoles 17 de junio y se convertirá en el próximo rector de la UASD.

Espero que Radhamés Silverio no se desanime ni se desencante, y recuerde que en la vida todo cuesta esfuerzo, sacrificio, recursos, energía, sangre, sudor y lágrimas, y que, como siempre me decía el ex presidente Danilo Medina, en política y en las carreras de aspiraciones el trabajo realizado no se pierde con las derrotas, sino que se acumula y se ahorra en una especie de cuenta social.