El dilema que nos traen los años

Según investigaciones desarrolladas en las últimas décadas sobre el llamado "envejecimiento activo", se ha llegado a la conclusión de que la calidad de vida en edades avanzadas no depende únicamente de la salud física o de la estabilidad económica, sino también de la capacidad de las personas para mantenerse vinculadas a propósitos, proyectos y espacios de participación social. Modelos teóricos impulsados por investigadores como John Rowe y Robert Kahn han sostenido durante años que el envejecimiento saludable guarda una estrecha relación con la actividad intelectual, la interacción social y la percepción de seguir teniendo un papel significativo dentro de la comunidad.

Sin embargo, más allá de los aportes científicos, la realidad demuestra que llegar a una edad madura suele colocar al ser humano frente a uno de los dilemas más complejos de la vida: decidir entre el retiro y la continuidad. En las conversaciones con amigos de mi generación observo con frecuencia dos posiciones claramente diferenciadas. Para muchos, alcanzar los 60 años representa la oportunidad legítima de disminuir el ritmo, disfrutar una tranquilidad largamente merecida y dedicar más tiempo a la familia, los amigos o a aquellas aficiones que durante décadas quedaron relegadas por las responsabilidades cotidianas.

En otro ángulo se encuentran quienes no conciben el retiro como un destino natural. Para ellos, trabajar no constituye únicamente una obligación económica, sino una dimensión esencial de su identidad y de su vitalidad emocional. Desde esta perspectiva, después de los 60 años el ser humano suele poseer mayor equilibrio, experiencia y capacidad de juicio, por cuya razón se inclinan por mantener iniciativas, desarrollar nuevas ideas o perseguir metas pendientes. Es una perspectiva estrechamente ligada a la necesidad o al deseo de permanecer conectado con la realidad y seguir contribuyendo desde la experiencia acumulada.

Como punto de reflexión, vale considerar que ciertos signos de desgaste no provienen exclusivamente del paso de los años, sino de la pérdida de motivaciones. Resulta significativo que muchas personas se preparen financieramente para el retiro, pero pocas lo hagan emocionalmente para enfrentar el vacío que puede surgir cuando desaparecen las responsabilidades que durante décadas dieron estructura y significado a la vida cotidiana. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud sostiene que mantenerse intelectualmente activo, cultivar proyectos, preservar vínculos sociales y sentirse útil puede contribuir de manera importante al bienestar emocional y mental en edades avanzadas. No se trata necesariamente de continuar sometido a ritmos agobiantes, sino de conservar razones que otorguen sentido y entusiasmo a cada jornada.

Esta convicción no es solo teórica: la historia ofrece numerosos ejemplos de hombres y mujeres que realizaron algunos de sus aportes más significativos precisamente en etapas avanzadas de la vida. Nelson Mandela llegó a la presidencia de Sudáfrica a los 75 años, convirtiéndose en un símbolo universal de reconciliación y liderazgo moral. Harland Sanders comenzó a construir el imperio de Kentucky Fried Chicken después de los 60 años, cuando muchos habrían pensado únicamente en retirarse. Del mismo modo, Miguel Ángel continuó trabajando hasta los últimos años de su existencia. Todos parecían coincidir, consciente o inconscientemente, en una misma convicción: mientras exista la posibilidad de crear, servir o influir positivamente en los demás, la vida conserva una fuente inagotable de significado.

Hay que reconocer que este dilema difícilmente admite una fórmula universal. Algunos de mis amigos consideran que prolongar la vida laboral puede impedir disfrutar plenamente la serenidad conquistada tras décadas de esfuerzo. Otros entienden que el retiro absoluto puede conducir gradualmente a una desconexión emocional, intelectual y social. Lo que pocas veces se reconoce es que cada persona envejece de manera distinta. Hay quienes encuentran plenitud en el descanso, mientras otros descubren precisamente en la madurez la etapa más libre, lúcida y fecunda de sus vidas.

Quizás la verdadera discusión no consista en determinar si debemos retirarnos o continuar trabajando, sino en comprender que la edad no marca necesariamente el final de la capacidad creadora. En muchos casos, los años no representan una etapa de agotamiento, sino el momento en que la experiencia, la serenidad y la madurez permiten construir con mayor profundidad y trascendencia. En una ocasión se le preguntó al ya octogenario Don Francisco sobre su retiro, y su respuesta fue categórica: "No he contemplado esa opción, porque retirarse equivale a entregar el alma." Palabras a las que agregaría que, cuando el alma se entrega, la vida pierde su sentido más profundo.

Al final, cada persona decide cómo quiere convivir con el tiempo. Algunos optan por detener el paso para contemplar la vida con calma. Otros prefieren continuar explorando ideas, emprendiendo proyectos o compartiendo lo aprendido. Tal vez la verdadera preparación para la vejez no consista únicamente en asegurar recursos materiales, sino en preservar aquellas razones que nos impulsan a seguir encontrando significado en cada nueva etapa de la existencia. Y probablemente todas las formas legítimas de recorrer ese camino merezcan el mismo respeto.