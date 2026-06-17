La prisa también mata reputaciones

El caso Serrano y Cornelio expone fallas en la verificación informativa. ( FUENTE EXTERNA )

La tragedia ocurrida en Piantini ha vuelto a colocar sobre la mesa una discusión que el periodismo moderno no puede seguir ignorando.

Estamos en una época dominada por los clics, las visualizaciones y la competencia permanente por captar atención, y la velocidad parece haberse convertido en un valor superior a la verificación, aun cuando se trata de hechos que involucran vidas humanas, posibles responsabilidades penales y reputaciones construidas durante años.

Lo preocupante es que la tecnología ha cambiado la velocidad con que circula la información, pero no la velocidad con que se construyen las verdades.

Eso fue lo que ocurrió tras la muerte de Raisa Yulisa Serrano Mendoza y su hijo Yadhir Nael Cornelio.

Mientras las autoridades intentaban reconstruir los hechos, una versión preliminar comenzó a expandirse como si se tratara de una explicación concluyente.

Titulares, programas de televisión, portales digitales y redes sociales reprodujeron una hipótesis que rápidamente pasó de ser una posibilidad bajo investigación a convertirse, para una parte importante de la opinión pública, en una explicación prácticamente aceptada.

El caso apenas comenzaba y ya parecía tener responsables identificados ante los ojos de muchos ciudadanos.

En cuestión de horas, un establecimiento comercial quedó sometido al peso de una condena pública que muchos asumieron como definitiva, pese a que las pesquisas apenas comenzaban.

A esa percepción contribuyeron también las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública a partir de la hipótesis inicial que dominaba la discusión pública.

Mientras Carolyn Milagros Pérez, la única sobreviviente del caso permanecía bajo atención médica, los investigadores seguían tratando de determinar qué había ocurrido realmente. Sin embargo, la historia comenzó a mostrar matices que no encajaban con la aparente claridad de las primeras horas.

El informe emitido posteriormente por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que reportó presencia de monóxido de carbono en los cuerpos de los fallecidos, abrió nuevas interrogantes sobre las causas de la tragedia.

A partir de ese momento comenzaron a surgir cuestionamientos sobre si la información divulgada permitía sostener conclusiones definitivas.

La familia también expresó dudas sobre algunas versiones que circulaban públicamente y los propietarios del restaurante señalado, supuestamente anunciaron acciones legales para defender su reputación, dejando claro que el caso estaba lejos de haber sido completamente esclarecido.

Ese giro de los acontecimientos dejó al descubierto un problema que trasciende este episodio particular.

Una noticia puede corregirse al día siguiente, pero una reputación afectada no siempre tiene la misma oportunidad de recuperarse.

El primer titular suele viajar más lejos que la rectificación y la sospecha encuentra terreno fértil allí donde las aclaraciones posteriores apenas logran llegar.

Cuando una hipótesis se instala como verdad antes de que aparezcan todos los elementos necesarios para comprender un hecho, el daño puede permanecer incluso después de que surjan nuevas evidencias.

La competencia peligrosa no ocurre realmente entre medios de comunicación sino entre la urgencia de publicar y la responsabilidad de comprobar, porque los hechos no avanzan a la velocidad de las redes sociales, ni los peritajes responden al ritmo de las tendencias digitales.

Las investigaciones necesitan tiempo porque la verdad rara vez aparece completa durante las primeras horas de una crisis, aunque la conversación pública muchas veces actúe como si ya la conociera.

Y es ahí donde radica uno de los mayores desafíos del periodismo contemporáneo.

Por eso las democracias necesitan una prensa libre, crítica y capaz de investigar sin restricciones, pero también una prensa consciente de que informar no consiste en transformar sospechas en verdades ni hipótesis en sentencias públicas.

La misión sigue siendo la misma de siempre: acercarse a los hechos con el mayor rigor posible, incluso cuando eso implique renunciar a la ventaja de llegar primero.

El periodismo no pierde credibilidad por tomarse unas horas más para verificar, la pierde cuando sacrifica la comprobación de los hechos para ganar unos minutos de ventaja y olvida que detrás de cada historia existen personas reales cuyas vidas pueden verse afectadas por una información prematura.

Los errores informativos pueden corregirse, pero el daño que producen, muchas veces no.