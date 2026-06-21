¿Por qué votar por Adriano Espaillat en las primarias demócratas?

Las primarias demócratas representan una oportunidad para que los votantes elijan el liderazgo que mejor represente sus intereses y las necesidades de sus comunidades. En el Distrito Congresional 13 de Nueva York, el congresista Adriano Espaillat busca continuar el trabajo que ha desarrollado durante años en favor de los residentes del Alto Manhattan y el noroeste del Bronx.

Uno de los principales argumentos a favor de su candidatura es su experiencia. Desde su llegada al Congreso en 2017, Espaillat ha ocupado posiciones de liderazgo que le han permitido influir en decisiones importantes relacionadas con vivienda asequible, transporte, educación e inmigración. Actualmente preside el Caucus Hispano del Congreso y forma parte del poderoso Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, desde donde participa en la distribución de recursos federales para comunidades de todo el país.

Su historia personal también conecta con miles de familias inmigrantes. Nacido en la República Dominicana, se convirtió en el primer dominicano-estadounidense y el primer inmigrante que alguna vez fue indocumentado en ser elegido al Congreso de los Estados Unidos. Su trayectoria simboliza las oportunidades que ofrece el país a quienes trabajan con dedicación y perseverancia.

Durante su gestión, ha impulsado iniciativas relacionadas con la reforma migratoria, la protección de los derechos de los inmigrantes y la asistencia a familias que enfrentan procesos migratorios complejos. Además, ha defendido inversiones para mejorar el transporte público y ampliar proyectos de infraestructura que benefician directamente a los residentes del distrito.

Espaillat también ha contribuido a obtener fondos federales para proyectos comunitarios, incluyendo mejoras en infraestructura, transporte y desarrollo económico local. Estas inversiones buscan fortalecer la calidad de vida de los residentes y generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Las próximas primarias demócratas no solo definirán un candidato, sino también el rumbo político del distrito. Quienes respaldan a Adriano Espaillat destacan su experiencia legislativa, su capacidad para obtener recursos para la comunidad y su compromiso con las familias trabajadoras, inmigrantes y de clase media.

La decisión final corresponde a cada votante. Sin embargo, para muchos residentes del Distrito 13, Adriano Espaillat representa una combinación de experiencia, liderazgo y resultados que consideran fundamentales para continuar avanzando en los desafíos que enfrenta la comunidad.