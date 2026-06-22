Una cosa es con Adriano y otra es con violín

Charles Rangel fue congresista representante del distrito 13 de la ciudad de Nueva York durante 36 años ininterrumpidos, desde 1971 hasta 2017. Fue el congresista más longevo del Congreso de los Estados Unidos y fundador del poderoso e influyente caucus negro, que reunía a todos los representantes afroamericanos.

El distrito 13 abarca importantes sectores de los condados del Bronx y Manhattan, incluyendo Harlem, East Harlem, Spanish Harlem, Manhattanville, Sugar Hill, Bedford, Kingsbridge, además del popular y reconocido sector dominicano Washington Heights, donde habitan más de un millón y medio de dominicanos y dominicanas.

Después de 36 años de ser un territorio político casi personal de Charles Rangel, una persona nacida en 1954 en Santiago de los Caballeros, de nombre Adriano Espaillat Rodríguez, que llegó a Nueva York siendo un niño y que luego de sus estudios, su green card primero y después su ciudadanía, inició una carrera política que lo llevó a ser miembro de la Asamblea Estatal y Senador Estatal, para luego pasar a convertirse en el sucesor de Rangel, como el primer inmigrante de origen dominicano en ocupar un asiento en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El distrito 13 es un bastión del partido demócrata, por lo que las elecciones de primarias internas definen no solamente al candidato, sino que durante más de 50 años, quien ha ganado las primarias, ha ganado el escaño en las elecciones generales de noviembre, que se celebran cada dos años.

Adriano tiene ya 10 años siendo congresista, que es el equivalente a diputado en República Dominicana. Pero en su silla no se sienta él solo, se sienta todo un país, toda una nación y no solamente los dominicanos que viven en Nueva York y en Estados Unidos, sino que en su curul nos sentamos también todos los dominicanos y dominicanas que vivimos en suelo patrio y que tenemos familias y relacionados en la gran nación del norte.

Durante los 10 años de su gestión, la oficina de Espaillat ha sido una especie de extensión de la Cancillería dominicana, ya que no hay un tema de interés nacional que no sea abordado, trabajado e impulsado por Adriano, ante las autoridades correspondientes, sin importar el escenario.

Tiene excelente relaciones personales con todos los líderes políticos de nuestro país, sin importar que sean del PRM, PLD, FP, PRSC, PRD o de cualquier otro partido. Lo llaman empresarios de todos los sectores y también los líderes sindicales. Adriano nos representa a todos, sin importar color, género, raza, religión y/o simpatía partidaria. Lamentablemente es liceísta, pero también nos escucha y nos representa a los que somos aguiluchos o de cualquier otro equipo.

Este martes 23 de junio son las primarias para definir el candidato del partido demócrata para las elecciones congresuales de noviembre 2026, por el distrito 13 de la ciudad de Nueva York, y en esa elección hay mucho más en juego que el futuro político y la reelección de Adriano.

Es evidente que a Espaillat le están cobrando tres facturas muy caras:

1.- Haberle hecho frente al presidente Donald Trump de manera frontal, agresiva y decidida. Ha sido firme en sus críticas a las políticas migratorias de la Casa Blanca y ha criticado de manera vehemente las acciones de ICE.

2.- Sus ataques a los dueños de apartamentos que cobran rentas muy caras y con incrementos que no se corresponden a la calidad de sus propiedades, mientras el congresista ha querido controlar y regular este tipo de negocios.

3.- Haber apoyado al actual alcalde Zohran Mamdani y confiado en su colega Alexandra Ocasio Cortez, que representan el ala izquierdista liberal del partido demócrata y quienes consideran que Adriano es más del ala derechista conservador.

En esa elección de este martes está el futuro de la presencia, participación e influencia de todo un país en la curul de un representante del Congreso de los Estados Unidos, porque no sería igual para nuestro país, la reelección de Adriano que la derrota de República Dominicana.

Todos los dominicanos debemos escribirle y llamar a todos nuestros familiares y relacionados en Estados Unidos y decirles que corran la voz y le digan a todos los que pueden votar, que vayan y voten por Adriano, porque perder esa elección, es un lujo que no nos podemos dar.

Hay un refrán que reza, "nos damos cuenta del valor de lo que tenemos, cuando lo perdemos". Personalmente espero que este no sea el caso y estoy seguro que estaremos atentos al proceso de este martes, porque reelegir y mantener a Espaillat en esa curul es más importante para nosotros que su primera elección en 2016, porque una cosa es con Adriano y otra con violín...