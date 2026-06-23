El encanto de Las Terrenas: cuando el turismo no es masivo, pero sí global

Las Terrenas como inversión en calidad de vida. ( FUENTE EXTERNA )

En las últimas semanas he tenido la oportunidad de visitar Las Terrenas en varias ocasiones por razones profesionales. Más allá de las reuniones y los proyectos que me llevaron hasta allí, cada visita me dejó la misma impresión: estamos frente a uno de los destinos con mayor proyección de la República Dominicana. No porque aspire a convertirse en el más grande del Caribe, sino porque está construyendo un modelo de desarrollo distinto, basado en la calidad de las experiencias, el estilo de vida y la inversión de largo plazo.

Durante muchos años, el éxito de un destino turístico se medía por la cantidad de visitantes que recibía. Hoy esa lógica ha cambiado. Los destinos más competitivos ya no son necesariamente los que atraen más turistas, sino aquellos capaces de generar mayor valor por cada visitante. Personas que no solo llegan para vacacionar, sino que regresan, recomiendan el destino e incluso deciden invertir en él.

Las Terrenas parece haber entendido esa transformación antes que muchos otros.

El nuevo turismo busca vivir el destino, no solo visitarlo

El turista de hoy ya no se conforma con una buena playa o un hotel frente al mar. Busca autenticidad, bienestar, deporte, gastronomía, naturaleza y una experiencia que le permita sentirse parte del lugar.

Las Terrenas ha logrado construir esa propuesta de valor de manera natural. Su combinación de playas, montañas, una vibrante oferta gastronómica, una comunidad internacional consolidada y un ambiente relajado ha dado origen a un destino con personalidad propia.

Esa autenticidad explica por qué tantos visitantes regresan una y otra vez. Y también por qué muchos terminan convirtiéndose en propietarios de una segunda vivienda o en inversionistas.

Cuando un destino logra despertar ese nivel de conexión emocional, deja de ser únicamente un destino turístico para convertirse en un lugar donde las personas quieren construir parte de su vida.

La experiencia también se construye a través del deporte

Uno de los cambios más interesantes que he observado es cómo el deporte comienza a desempeñar un papel cada vez más importante dentro de la oferta del destino.

El auge mundial del pádel ha llegado también a Las Terrenas. La apertura de Esperanza Racket Club, con modernas instalaciones para la práctica de pádel y tenis, refleja cómo el destino sigue incorporando amenidades que responden a un visitante más activo y exigente. Este tipo de espacios no solo enriquecen la experiencia de quienes viven o vacacionan en la zona, sino que fortalecen el atractivo del destino para un segmento de alto poder adquisitivo que valora el deporte como parte de su estilo de vida.

A esto se suma el creciente interés por incorporar el golf como parte de los nuevos desarrollos. Históricamente, República Dominicana ha demostrado que este deporte es mucho más que una actividad recreativa: es un generador de inversión, plusvalía y turismo de calidad. Que nuevos proyectos en Las Terrenas integren conceptos relacionados con el golf demuestra que el destino continúa evolucionando hacia un modelo de mayor valor agregado.

Hoy los desarrolladores entienden que ya no basta con ofrecer una buena ubicación. El mercado demanda comunidades donde el bienestar, el deporte, la naturaleza y la calidad de vida formen parte de la experiencia cotidiana.

Las grandes inversiones también envían un mensaje

Los mercados inmobiliarios tienen una característica interesante: el capital suele anticiparse a las tendencias.

Cuando desarrolladores de gran escala deciden invertir en un destino, normalmente no están apostando únicamente al presente, sino al potencial de crecimiento de los próximos diez o veinte años.

En ese sentido, proyectos como Blu Terrenas representan mucho más que un nuevo desarrollo inmobiliario. Su propuesta integra residencias, hoteles de marcas internacionales, espacios comerciales, entretenimiento y amenidades deportivas dentro de un concepto de comunidad organizada alrededor del estilo de vida.

Este tipo de iniciativas no solo elevan la calidad de la oferta del destino; también fortalecen la confianza del mercado y consolidan a Las Terrenas como un punto de interés para la inversión inmobiliaria en el Caribe.

Infraestructura que acompaña el crecimiento

El crecimiento de Las Terrenas no ha ocurrido de manera aislada. La inversión pública ha comenzado a acompañar esa evolución.

En los últimos años, el Ministerio de Turismo ha destinado más de RD$1,800 millones a obras de infraestructura en la provincia de Samaná, incluyendo la reconstrucción del Pueblo de los Pescadores, mejoras urbanas y espacios públicos que fortalecen la competitividad del destino.

Al mismo tiempo, el flujo de visitantes ha mostrado un crecimiento significativo en el último período, confirmando el creciente interés que despierta tanto en el mercado nacional como internacional.

Más allá de las cifras, el mensaje es claro: existe una confianza creciente en el futuro de este destino.

Un ecosistema que sigue ganando valor

Uno de los aspectos que más distingue a Las Terrenas es que su desarrollo no depende de un solo elemento.

Aquí conviven restaurantes reconocidos, hoteles boutique, proyectos residenciales de alto nivel, deportes acuáticos, senderos naturales, nuevas instalaciones deportivas y una oferta gastronómica que se ha convertido en uno de sus grandes atractivos.

No es casualidad que importantes marcas y desarrolladores internacionales continúen mirando hacia esta zona. La consolidación de este ecosistema confirma que Las Terrenas está dejando de ser un destino emergente para convertirse en un mercado en evolución constante dentro del Caribe.

Invertir en calidad de vida

Siempre he pensado que las mejores inversiones inmobiliarias son aquellas donde el valor de la propiedad está respaldado por la calidad del destino.

Cuando un lugar logra combinar belleza natural, infraestructura, servicios, deporte, gastronomía y una comunidad diversa, el mercado responde.

Las Terrenas reúne muchas de esas condiciones.

Su crecimiento ha sido más orgánico que el de otros polos turísticos, y quizás esa sea precisamente una de sus mayores fortalezas: ha logrado desarrollarse sin perder la esencia que la hizo especial desde el principio.

Una oportunidad que apenas comienza

República Dominicana ha demostrado al mundo que posee una industria turística sólida y competitiva. Sin embargo, el futuro no dependerá únicamente de atraer más visitantes, sino de desarrollar destinos capaces de generar mayor valor económico y social.

Las Terrenas representa muy bien esa nueva visión.

Un destino donde la naturaleza convive con la inversión, donde el deporte impulsa nuevas oportunidades, donde la gastronomía forma parte de la experiencia y donde el crecimiento inmobiliario encuentra un entorno auténtico capaz de sostener su valor en el tiempo.

Porque al final, los destinos que realmente trascienden no son necesariamente los que reciben más turistas. Son aquellos que logran que las personas quieran volver, invertir y, en muchos casos, convertirlos en su segundo hogar.

Tengo la impresión de que Las Terrenas aún no ha alcanzado su techo. Y quizás ese sea precisamente su mayor atractivo: todavía conserva la esencia que enamora a quienes la visitan, mientras construye, paso a paso, un futuro con enorme potencial.