La factura seguirá creciendo

Frente a la crisis de aprendizaje en el país, el verdadero sentido de la educación y la innovación se define en las aulas y laboratorios, no en los ministerios. ( FUENTE EXTERNA )

Y la escuela es el espacio físico o virtual que la sociedad crea deliberadamente para que las personas aprendan. No es el único lugar donde se aprende, porque la vida entera es un territorio de aprendizaje. Pero sí es el único donde el aprendizaje es su razón de ser y su medida de desempeño. El sentido profundo de la educación no se define en los ministerios, sino en cada centro. Es allí donde políticas, recursos, expectativas y prácticas pedagógicas se encuentran, se tensan y se ponen a prueba.

El desarrollo de la investigación, la innovación, y la tecnología tampoco se produce en los ministerios. Se produce en los laboratorios, en las empresas, en centros de investigación, en las comunidades académicas donde se genera conocimiento nuevo, donde se incuban soluciones para problemas reales, donde se forman capacidades.

Enseñar, aprender, investigar y crear tecnología son actividades humanas que requieren trabajo arduo, disciplina intelectual y una voluntad sostenida de avanzar aun en las condiciones más adversas. Requiere incentivos claros, coherentes y estables. Y requiere ecosistemas que valoren el saber, reconozcan el mérito y premien los buenos resultados.

En 1961 ya era reconocido el papel decisivo de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo de las naciones. Pero el sistema educativo dominicano apenas atendía cuatro estudiantes de secundaria y un estudiante universitario por cada mil habitantes. Era pues previsible que, tras la caída de la dictadura las demandas educativas se multiplicarían tanto en cantidad como en nivel.

Sin embargo, en lugar de concentrar atención y recursos a la acelerada construcción de un sistema de educación robusto, los gobiernos optaron por soltarlo la escuela en banda, condenándolo a urbanizarse y crecer en medio de precariedades y conflictos. Las precariedades y los conflictos generarían frecuentes interrupciones de la docencia que acelerarían la fragmentación del sistema e impedirían el desarrollo a profundidad los contenidos curriculares. Los centros públicos devinieron espacios destinados casi exclusivamente a quienes no pueden pagar. Y en ellos, la dificultad para desarrollar los contenidos condujo a la promoción al margen de los conocimientos esperados.

Como consecuencia, entidades concebidas para desarrollar competencias y formar ciudadanía, terminaron convertidos en espacios de simulación, donde se cumplen rutinas, se administran horas, se entregan certificados y títulos, pero sin una preocupación real por lo que los estudiantes aprenden. Y como los centros públicos son la referencia inevitable, esa despreocupación por los aprendizajes se extendió a todo el sistema.

En 1992 las evaluaciones ya advertían que los estudiantes estaban aprendiendo muy poco. Desde entonces se han aprobado planes, pactos, leyes, estrategias y nuevos currículos; la arquitectura institucional ha sido reconfigurada una y otra vez, y el Ministerio de Educación ha pasado por múltiples reorganizaciones y desmembramientos. El país ha logrado grandes avances materiales e institucionales, y el sistema educativo ha crecido y cambiado de forma notable. Sin embargo, las evaluaciones nacionales e internacionales siguen mostrando que los estudiantes aprenden poco y que la situación no ha mejorado de manera significativa.

Aquel largo periodo de abandono terminó entrampando el sistema. Recuperar el aprendizaje y devolver a la escuela su misión, su dignidad y su capacidad de formar ciudadanía es ahora una tarea monumental que exige ideas sólidas, trabajo sostenido, disciplina institucional y la voluntad de asumir los riesgos de transformar prácticas arraigadas en los centros. Sin embargo, aun cuando todo el mundo sabe que las estudiantes no están aprendiendo lo que deben, a fuerza de costumbre, esa situación es aceptada como la condición natural de las cosas. Las grandes discusiones giran alrededor de los insumos; las encuestas presentan al sector educativo como uno de los mejor valorados en el país; y nadie se siente responsable de los resultados ni pierde el sueño por ellos.

Infelizmente, cuando los centros pierden la preocupación por el aprendizaje, que es su razón de ser, pierden el rumbo. Y cuando eso ocurre, la sociedad paga la factura. La paga en seguridad, porque generaciones sin las herramientas básicas para construir proyectos de vida quedan expuestas a la violencia y la desesperanza. La paga en convivencia, porque sin escuelas que socialicen normas compartidas y formen ciudadanía, la vida colectiva se fragmenta y se vuelven frágiles los acuerdos mínimos. Y la paga en productividad, en la calidad del empleo y en la capacidad de asimilar tecnología e innovar.

Ojalá un proceso nacido como una simple fusión administrativa para reducir el gasto público pueda reorientarse hacia lo esencial, que es transformar lo que ocurre en los centros. Porque si la transformación no sucede allí, cualquier avance en otras partes del sistema tendrá un impacto mínimo en los aprendizajes. Y sin mejoría significativa en los aprendizajes, la factura seguirá creciendo.