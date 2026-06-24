¿Qué no es la política?

La política exige renuncia y sacrificio. ( FUENTE EXTERNA )

Vivimos tiempos extraños.

Nunca había sido tan fácil llamar la atención. Nunca había sido tan difícil construir algo que perdure.

La confianza en las instituciones disminuye. Los partidos políticos son cuestionados. La política tradicional es observada con escepticismo. Particularmente entre los jóvenes, los profesionales y los sectores urbanos, crece la sensación de que la política se ha convertido en un espectáculo distante, incapaz de responder a las inquietudes de la sociedad.

Al mismo tiempo, la era digital ha transformado la forma en que nos relacionamos con el mundo. Hoy cualquiera puede construir una audiencia, influir en miles de personas y comunicar sin intermediarios. Eso tiene aspectos extraordinariamente positivos. Pero también ha alimentado una ilusión peligrosa: la idea de que todo gira alrededor de nosotros mismos.

Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a ser protagonistas. A convertirnos en la estrella de nuestra propia película. A medir nuestro valor por la atención que recibimos y no por la obra que construimos.

Pero la política no es eso.

La política no es una plataforma para la realización personal. No es una competencia de egos. No es una búsqueda permanente de reconocimiento. No es una carrera para acumular seguidores.

La política es, en esencia, un acto de renuncia.

Renuncia a la comodidad. Renuncia al protagonismo absoluto. Renuncia a la tentación de colocar el interés individual por encima de una causa colectiva.

Y precisamente por eso resulta tan difícil.

Porque obliga a hacer algo que va contra muchos de nuestros impulsos naturales: trabajar con otros, aceptar diferencias, construir consensos y comprender que ninguna obra importante se levanta en solitario.

Las grandes transformaciones de la historia nunca fueron producto de individuos aislados. Fueron el resultado de organizaciones, movimientos e instituciones capaces de unir voluntades distintas alrededor de un propósito común.

Sin embargo, las instituciones por sí solas no generan impulso. Necesitan liderazgo. Necesitan dirección. Necesitan personas capaces de interpretar las aspiraciones de su tiempo y convertirlas en acción colectiva.

Quienes han sabido combinar la fortaleza de las instituciones con sentido de propósito, capacidad de inspiración, confianza y carisma personal son los que terminan convirtiéndose en líderes que trascienden. No porque sustituyen a las organizaciones, sino porque les dan rumbo, cohesión y significado en momentos decisivos.

Por eso las sociedades no deben elegir entre instituciones o liderazgo. Necesitan ambas cosas. Líderes capaces de inspirar y organizaciones capaces de perdurar.

Toda persona que participa en la vida pública debe comprender además una verdad fundamental: nadie comienza desde cero.

Detrás de cada organización existen hombres y mujeres que dedicaron años de esfuerzo, sacrificios y luchas silenciosas para construir las oportunidades que otros encuentran abiertas. Las nuevas generaciones tienen el deber de aportar energía, talento, innovación y nuevas formas de ver el mundo. Pero también tienen la responsabilidad de comprender el valor de lo construido.

La renovación no consiste en destruir lo anterior.

Consiste en construir sobre sus cimientos.

Del mismo modo, quienes tienen más experiencia deben entender que ninguna organización sobrevive aferrándose al pasado. Los tiempos cambian. Las herramientas cambian. Las formas de participación cambian.

Las instituciones que no evolucionan terminan convirtiéndose en reliquias.

Las que entienden su tiempo permanecen vivas.

Ese es uno de los grandes desafíos de la política contemporánea.

Modernizar sin perder identidad.

Abrir espacios sin perder cohesión.

Incorporar tecnología sin perder humanidad.

Ser más transparentes sin renunciar a la disciplina organizativa.

La sociedad exige cada vez más legitimidad. Y la legitimidad ya no puede descansar únicamente en la historia, en la tradición o en la antigüedad. Debe construirse cada día mediante reglas claras, igualdad de oportunidades, transparencia y coherencia.

Porque las organizaciones del siglo XXI no serán juzgadas únicamente por lo que dicen.

Serán juzgadas por cómo actúan.

Por cómo toman decisiones.

Por cómo tratan a su gente.

Por cómo distribuyen oportunidades.

Y por su capacidad para vivir los valores que proclaman.

Pero tampoco debemos caer en otro error frecuente de nuestra época: confundir popularidad con liderazgo.

La popularidad importa.

La democracia importa.

El mérito también importa.

Las organizaciones fuertes son aquellas capaces de equilibrar las tres cosas.

Deben reconocer el respaldo de la gente. Respetar la voluntad de las mayorías. Pero también valorar la preparación, la experiencia, el trabajo acumulado y la contribución de quienes ayudaron a construirlas.

Cuando desaparece ese equilibrio, comienza la fragmentación.

Y cuando comienza la fragmentación, las causas colectivas terminan subordinadas a los proyectos individuales.

La política exige además algo que ninguna encuesta, algoritmo o tendencia digital puede sustituir: conocer profundamente al pueblo al que se aspira servir.

Conocer sus aspiraciones. Sus anhelos. Sus miedos. Sus frustraciones. Sus decepciones históricas. Sus esperanzas.

En el caso dominicano, eso implica comprender una sociedad que ha avanzado enormemente durante las últimas décadas, pero que todavía convive con desigualdades, con instituciones que muchas veces no responden a la velocidad que demanda la ciudadanía y con una sensación creciente de que el progreso del país no siempre se traduce en oportunidades para todos.

Quien aspire a liderar debe entender esa realidad.

Debe conocer las historias que se esconden detrás de las estadísticas. Debe comprender cómo piensa la gente, qué le preocupa, qué la motiva y qué la hace perder la confianza.

Pero eso tampoco es suficiente.

Interpretar el malestar de una sociedad es importante. Transformarlo es mucho más difícil.

La política no puede limitarse a amplificar la indignación del momento. Debe ser capaz de convertir esa energía en soluciones, reformas e instituciones que mejoren la vida de las personas.

Para ello se necesita sensibilidad, pero también preparación.

Se necesita empatía, pero también conocimiento.

Se necesita capacidad para conectar con la gente, pero también capacidad para gobernar.

Porque la política no consiste únicamente en llegar al poder.

Consiste en saber qué hacer con él cuando se alcanza.

Consiste en utilizarlo para ampliar oportunidades, fortalecer instituciones, impulsar el desarrollo y construir futuro.

Y esa es quizás una de las diferencias más importantes entre la popularidad y el liderazgo.

La popularidad permite ganar una elección.

La preparación, el carácter y la visión son los que permiten gobernar con éxito después de haberla ganado.

Más aún en una época como la actual.

La inteligencia artificial está transformando la economía global. El orden internacional se reconfigura. La polarización avanza en numerosos países. América Latina vuelve a experimentar tensiones que parecían superadas.

En medio de ese escenario, la República Dominicana enfrenta un reto singular: preservar aquello que la ha hecho diferente.

Nuestra capacidad de discrepar sin destruirnos.

Nuestra capacidad de competir sin dejar de cooperar.

Nuestra capacidad de coincidir en los grandes intereses nacionales aun cuando existan diferencias políticas legítimas.

Ese patrimonio vale más de lo que muchas veces reconocemos.

Y exige dirigentes con sentido histórico, capaces de anteponer el país a sí mismos cuando las circunstancias lo demandan.

Por eso siempre he dicho que la política no es un camino de rosas y algodones.

Es un camino de piedras y espinas.

Implica sacrificios que pocas veces se ven. Implica derrotas, incomprensiones, momentos de soledad y largas jornadas de trabajo cuyos resultados muchas veces benefician a otros.

Pero precisamente ahí reside su grandeza.

Porque cuando se ejerce con propósito, la política sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar sociedades y construir futuro.

La política no es un espectáculo.

No es una marca personal.

No es una búsqueda de fama.

No es un atajo hacia la relevancia.

La política es servicio.

Es construcción.

Es disciplina.

Es carácter.

Y quizás la mayor prueba de madurez para cualquier dirigente consiste en comprender que las causas que merecen la pena siempre serán más importantes que quienes circunstancialmente las representan.

Porque al final, las personas pasan.

Las instituciones permanecen.

Y son ellas las que permiten que una nación avance, se renueve y continúe su marcha hacia el futuro.