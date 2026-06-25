Nagua: la productividad empieza en el agua

En Nagua, la productividad se entiende mirando el agua. No basta con ver el arrozal extendido sobre la tierra; hay que mirar el río, el drenaje, la compuerta, la factoría, la cooperativa y la vida de quienes dependen de que todo ese sistema funcione. En mi paso por la provincia María Trinidad Sánchez confirmé que una tarea sembrada no depende únicamente del esfuerzo del productor. Depende de una cadena completa que, cuando se organiza, convierte el agua en alimento, el alimento en ingreso y el ingreso en estabilidad para cientos de familias.

Esa es la primera lección productiva del territorio: producir arroz no es lo mismo que construir productividad arrocera. Producir es sembrar, cosechar y llevar el grano al mercado. Construir productividad es lograr más rendimiento por tarea, menos pérdida por inundación, mejor calidad del grano, menor costo por quintal, mejor secado, mejor molienda, mejor almacenamiento y mayor capacidad de negociación. Una provincia puede sembrar mucho y aun así quedarse con poco valor si no controla esos eslabones. Esa es la diferencia entre una economía agrícola que sobrevive y una cadena productiva que genera bienestar.

Nagua tiene una raíz agropecuaria profunda. Arroz, coco, cacao, maní, naranjas, viandas y frutos menores forman parte de una matriz productiva sostenida durante generaciones. Pero el arroz tiene una dimensión especial porque conecta al productor con la mesa dominicana. Cada libra de arroz que llega a un hogar tiene detrás tierra preparada, semilla, agua, fertilización, cosecha, transporte, secado, molienda y comercialización. El plato servido en la mesa es apenas el final visible de una cadena larga, costosa y vulnerable.

Por eso, la productividad en Nagua comienza antes de la cosecha. Comienza cuando el agua llega en el momento correcto, cuando el drenaje evita que una lluvia dañe semanas de trabajo, cuando el canal se mantiene limpio, cuando el suelo no se saliniza, cuando el productor puede planificar y cuando la infraestructura reduce incertidumbre. En el arroz, el agua no es solo un insumo natural; es un factor de productividad. Si se gobierna bien, mejora el rendimiento. Si se gobierna mal, aumenta el costo, reduce la calidad y puede destruir la cosecha.

En ese sentido, la adecuación del cauce del río Nagua, con impacto directo sobre unos 1,200 usuarios de riego que cultivan aproximadamente 75,000 tareas, no debe leerse como una simple obra hidráulica. Debe entenderse como infraestructura productiva. Si dividimos esa superficie entre los usuarios beneficiados, hablamos de unas 62.5 tareas por usuario. Detrás de ese promedio no hay una cifra fría. Hay familias, deudas, jornales, ciclos de siembra, cosechas esperadas y alimentos que llegan a la mesa nacional.

La pregunta productiva no es solo cuántas tareas se protegen, sino cuánto valor se evita perder cuando el agua se ordena. Cada tarea que no se inunda, cada suelo que no se degrada, cada canal que funciona, cada cosecha que llega completa a la factoría representa productividad conservada. En el campo, evitar una pérdida también es producir. Reducir riesgo también es crear valor. Dar certidumbre al productor también es política económica. Una obra hidráulica bien hecha no es cemento ni maquinaria: es productividad antes de la cosecha.

El segundo eslabón está después de la cosecha. El arroz en cáscara tiene un valor; el arroz secado, procesado, clasificado, empacado y comercializado tiene otro. Si el productor vende sin capacidad de procesamiento, entrega parte importante del valor a otros actores de la cadena. Si participa de una factoría, si mejora el secado, si reduce humedad, si clasifica mejor, si almacena y si negocia con más fuerza, puede retener más ingreso. La productividad, entonces, no depende solo de sembrar. Depende de cuánto valor logra quedarse cerca de quien sembró.

Ahí la experiencia de la Cooperativa Agropecuaria D-10, ubicada en El Factor, Nagua, ayuda a ponerle rostro concreto a la productividad. Una cooperativa arrocera no es solamente una asociación de productores. Es una herramienta para ordenar la cadena. Cuando los productores se organizan alrededor de una factoría, buscan procesar mejor, almacenar mejor, negociar mejor y vender en mejores condiciones. La factoría no es un edificio; es el punto donde la cosecha puede dejar de ser materia prima dispersa y convertirse en producto con mayor valor.

Ese es el corazón económico del caso Nagua. La productividad no está únicamente en la finca. Está en la relación entre finca, agua, organización y agroindustria. Si el productor mejora su rendimiento, pero pierde calidad en el secado, pierde productividad. Si cosecha bien, pero vende obligado por falta de almacenamiento, pierde productividad. Si tiene arroz, pero no tiene poder de negociación, pierde productividad. Si la factoría no opera con eficiencia, pierde productividad. Por eso, el desarrollo arrocero debe medirse por toda la cadena, no solo por la siembra.

Nagua permite explicar algo que el país debe asumir con más claridad: el campo dominicano no necesita discursos de compasión; necesita arquitectura productiva. Necesita agua bien manejada, caminos transitables, crédito oportuno, asistencia técnica, mecanización, cooperativas fuertes, factorías eficientes e información de mercado. Necesita políticas públicas que acompañen sin sustituir al productor. Necesita un Estado que entienda que cada canal, cada compuerta, cada camino y cada factoría forma parte de una misma ecuación económica.

Esa ecuación debe ser clara: más rendimiento por tarea, menos pérdidas por agua, menor costo de producción, mejor calidad del grano, mayor valor agregado poscosecha y más ingreso retenido por el productor. Ahí está la productividad. No en la frase general, sino en el resultado concreto. Si una provincia logra producir más con mejor manejo del agua, perder menos por desorden hídrico, procesar mejor su cosecha y vender con más fuerza colectiva, entonces no solo aumenta su producción: aumenta su capacidad de generar bienestar.

Pero el centro de todo sigue siendo la gente. Detrás del arroz hay familias que madrugan, productores que conocen el comportamiento del agua mejor que cualquier manual, trabajadores que sostienen las labores agrícolas, mujeres que organizan la economía del hogar dependiendo de la cosecha y jóvenes que pueden quedarse o marcharse según vean futuro en el campo. Cuando la productividad mejora, no mejora una estadística abstracta. Mejora la posibilidad de planificar, pagar deudas, invertir, educar a los hijos y vivir con menos miedo al próximo aguacero.

En Nagua entendí que la productividad agrícola no se construye contra la naturaleza, sino aprendiendo a gobernarla con inteligencia. El arroz necesita agua, pero también necesita orden. Necesita tradición, pero también tecnología. Necesita productores, pero también cooperativas. Necesita tierra, pero también mercado. Necesita Estado, pero un Estado que llegue a tiempo, que entienda la cadena y que no confunda una ayuda ocasional con una verdadera transformación productiva.

Por eso, Nagua debe ser narrada como una provincia de seguridad alimentaria. Su arroz no es solo un producto local; es parte de la mesa nacional. Su río no es solo un accidente geográfico; es infraestructura de vida y producción. Su factoría no es solo una instalación agroindustrial; es el lugar donde la cosecha puede capturar más valor. Su cooperativa no es solo una asociación; es una forma de organizar dignidad económica.

Nagua produce arroz, pero también produce una lección nacional: sin agua organizada no hay productividad sostenible; sin productores organizados no hay cadena fuerte; sin agroindustria eficiente no hay valor agregado; sin Estado articulador no hay seguridad alimentaria con justicia territorial. Allí, entre el río, la tierra, la factoría y la familia productora, se entiende que el desarrollo no consiste solamente en sembrar más, sino en producir mejor, perder menos, transformar con eficiencia y lograr que la riqueza del campo se quede más cerca de quienes la hacen posible.

Nagua nos recuerda que una provincia productiva no es necesariamente la que más aparece en los discursos, sino la que alimenta en silencio al país. Y cuando una provincia alimenta al país, el deber del Estado y de la sociedad es claro: organizar sus capacidades, proteger su agua, modernizar su cadena y reconocer la dignidad de quienes hacen posible que el arroz llegue cada día a la mesa dominicana. Porque al final, la productividad verdadera no es producir más para que el territorio siga igual; es producir mejor para que la gente viva con más seguridad, más ingresos, más oportunidades y más dignidad.