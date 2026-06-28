Leer para entender la vida

Hace unos meses me invitaron a una escuela para decir unas palabras que motivaran la lectura entre los jóvenes estudiantes. Lo que sigue es, esencialmente, lo que les dije. Comienzo con una pregunta muy simple: ¿recuerdas el último libro que leíste o la última historia que realmente te hizo pensar?

Tal vez fue una novela, un cuento o incluso algo que viste en las redes sociales. Sea como sea, cuando leemos entramos en un mundo donde podemos ser otros, vivir otras vidas y experimentar emociones nuevas. En ese proceso, aunque no siempre lo notemos, algo dentro de nosotros cambia.

Leer puede transformar la vida. No hago una afirmación vacía; comparto con ustedes algo que me ha ayudado a entender mejor el mundo: el hábito de la lectura.

Leer no es una obligación, sino una oportunidad. Cuando abrimos un libro, nuestra mente se expande. Las palabras se convierten en ventanas: unas nos llevan al pasado, otras al futuro y otras al corazón de alguien que nunca conoceremos. La lectura nos enseña a pensar, a reflexionar y a imaginar. Cuando leemos la historia de un personaje que sufre, ama o lucha, aprendemos a comprender mejor los sentimientos humanos. Por eso, quien lee no solo acumula conocimientos, sino que también desarrolla empatía.

En tiempos en que el mundo parece cada vez más violento y superficial, leer es un acto de resistencia: una forma de decir "quiero entender, no solo mirar".

Quien lee comprende mejor lo que escucha, se expresa con mayor claridad, posee un vocabulario más amplio, tiene más ideas y mejores argumentos. La lectura fortalece el cerebro de la misma manera que el ejercicio fortalece el cuerpo. Por eso, si quieres mejorar en la escuela y, más adelante, en la vida, comienza por leer un poco cada día. No tiene que ser un libro extenso. Puede ser una historia corta, una biografía, una crónica o incluso una noticia bien escrita. Lo importante es mantener vivo el hábito.

Pero hay algo aún más profundo: leer nos hace libres. Un pueblo que lee no se deja manipular. Un joven que lee piensa por sí mismo. Y una mente que piensa no se esclaviza.

La lectura nos da herramientas para cuestionar, para no creer todo lo que nos dicen y para formar nuestros propios juicios. Quienes leen no solo crecen como personas; también ayudan a construir una sociedad más justa y consciente.

Leer no es simplemente abrir un libro. Existen historias de amor, de aventuras, de misterio, de deportes y de muchos otros temas. Hay lecturas para todos los gustos. El secreto está en comenzar por aquello que nos apasiona; después, el hábito hará el resto.

Hay ejemplos inspiradores. Juan Bosch comenzó leyendo libros prestados y llegó a convertirse en uno de los grandes cuentistas de la lengua española y en una figura de enorme prestigio político. Julia Álvarez encontró en la lectura un puente entre culturas. Gabriel García Márquez leyó tanto que terminó creando Macondo, un lugar que hoy forma parte de la imaginación colectiva.

Leer es, en esencia, una de las formas más profundas de crecer. No exige riquezas ni privilegios; solo curiosidad y constancia. Cada página leída es una puerta que se abre, una idea que despierta y una nueva manera de mirar el mundo.

Por eso, más que una recomendación, esta es una invitación: lean. Lean para entender, para cuestionar, para imaginar y para ser más libres. Porque, al final, quien cultiva el hábito de la lectura no solo vive muchas historias; también aprende a vivir mejor la suya.

Termino con una frase que resume todo cuanto he dicho: "Quien lee vive muchas vidas; quien no lee, apenas vive la suya".