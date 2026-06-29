La incertidumbre en el siglo XXI

El primer cuarto del siglo XXI ha estado marcado por una sucesión de acontecimientos que han transformado profundamente la economía, la política y la vida cotidiana de millones de personas. En apenas veinticinco años, el mundo ha enfrentado tres grandes conmociones de alcance global: la crisis financiera de 2008, la pandemia del COVID-19 y la actual etapa de conflictos geopolíticos, marcada por la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la creciente rivalidad entre las principales potencias. Pocas generaciones han presenciado, en un lapso tan breve, una concatenación de acontecimientos capaces de alterar simultáneamente el orden económico, sanitario y estratégico del mundo.

La coincidencia temporal de estos acontecimientos invita a una reflexión que trasciende el análisis de cada uno por separado. Más allá de sus diferencias, todos revelan una misma realidad; la dificultad de prever el curso de la historia. En un mundo caracterizado por extraordinarios avances científicos y un acelerado desarrollo tecnológico, persiste una constante que ninguna sociedad podrá eliminar, la incertidumbre.

No es la primera vez que la humanidad atraviesa un período de profundas transformaciones en un tiempo relativamente corto. Entre 1914 y 1945, la humanidad atravesó dos guerras mundiales, la pandemia de influenza de 1918 y la Gran Depresión. Aquella sucesión de acontecimientos redefinió el orden internacional y dio origen a nuevas instituciones políticas y económicas. Hoy, aunque el contexto es distinto, el ritmo acelerado de los cambios vuelve a plantear interrogantes similares sobre la estabilidad global y la capacidad de las sociedades para responder a escenarios imprevisibles.

La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto la fragilidad de un sistema económico que parecía sólido. Lo que comenzó como un problema en el mercado hipotecario estadounidense terminó propagándose por todo el mundo, provocando recesiones, desempleo y un profundo cuestionamiento de los mecanismos de regulación financiera. La confianza, uno de los pilares invisibles de la economía, demostró ser tan importante como los propios indicadores macroeconómicos.

Cuando el sistema financiero comenzaba a recuperarse, la pandemia del COVID-19 irrumpió de forma inesperada con una crisis de naturaleza completamente distinta. Durante meses se paralizó la actividad económica, se restringió la movilidad internacional y millones de personas vieron alterada su forma de trabajar, estudiar y relacionarse. La ciencia respondió con una rapidez extraordinaria, pero también quedó en evidencia que incluso las sociedades más desarrolladas siguen siendo vulnerables frente a acontecimientos inesperados.

Superada la emergencia sanitaria, muchos esperaban una etapa de recuperación y estabilidad. Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania en 2022 y el resurgimiento de conflictos en Oriente Medio inauguraron una nueva fase de incertidumbre internacional. A ello se suma la creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China, que trasciende el ámbito comercial y se extiende a la tecnología, la energía, las cadenas de suministro y la seguridad internacional. El escenario resultante es un mundo más complejo, más interdependiente y, paradójicamente, menos predecible.

La historia demuestra que las grandes crisis rara vez anuncian su llegada y casi nunca producen únicamente destrucción y pérdidas económicas. También obligan a revisar certezas, replantear instituciones y desarrollar nuevas formas de cooperación y adaptación. Como observó el historiador británico Arnold J. Toynbee, las sociedades se definen, en buena medida, por la forma en que responden a los desafíos que enfrentan. No son las dificultades, por sí solas, las que determinan el futuro, sino la capacidad colectiva para transformarlas en oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento.

Quizá esa sea la principal enseñanza del primer cuarto del siglo XXI. Después de haber atravesado una crisis financiera global, una pandemia y una etapa de crecientes tensiones geopolíticas, todo parece indicar que la incertidumbre no constituye una anomalía de nuestro tiempo, sino una constante de la historia, agravada en las últimas décadas por el cambio climático, cuyos efectos añaden un horizonte de incertidumbre de largo plazo para la humanidad.

La aspiración de vivir en un mundo libre de incertidumbre parece ser una ilusión que la historia desmiente una y otra vez. El verdadero desafío consiste, más bien, en construir instituciones más resilientes, economías más flexibles y sociedades capaces de actuar con prudencia, cooperación y visión de largo plazo. Porque, si algo nos han enseñado estos primeros veinticinco años del siglo XXI, es que la fortaleza de una civilización no se mide únicamente por su capacidad para evitar las crisis, sino también por la inteligencia, la serenidad y el carácter con que responde a ellas.