La Constitución también se aprende en la vida diaria (Clase 36)

Hay quienes piensan que la Constitución pertenece únicamente a los abogados, a los jueces, a los legisladores o a los profesores de derecho. Hay quienes la imaginan como un libro solemne, distante, reservado para los tribunales, los discursos oficiales o las discusiones especializadas. Sin embargo, la Constitución vive mucho más cerca de la gente de lo que a veces creemos. Está presente cuando una persona acude a una oficina pública y espera ser tratada con respeto; cuando una madre reclama atención médica para su hijo; cuando un adulto mayor exige que no se le discrimine por su edad; cuando un joven quiere estudiar, trabajar y construir un proyecto de vida; cuando una comunidad pide agua, seguridad, transporte, energía, justicia o simplemente una respuesta del Estado.

La Constitución no es solamente un texto jurídico. Es el pacto que organiza nuestra convivencia. Es la promesa de que la dignidad humana está por encima del abuso, de la indiferencia y de la arbitrariedad. Es la regla que le recuerda al poder que tiene límites y le recuerda al ciudadano que tiene derechos, pero también deberes. Por eso, cuando hablamos de educación ciudadana, no hablamos de una materia escolar ni de una ceremonia cívica ocasional; hablamos de una cultura democrática que debe aprenderse en la casa, en la escuela, en la calle, en las instituciones y en la vida diaria.

Una sociedad constitucional no se construye solo porque existan elecciones, leyes o edificios públicos. Se construye cuando la gente comprende que la ley no es enemiga de la vida cotidiana, sino garantía de convivencia. Se construye cuando el ciudadano sabe reclamar sin violencia, cuando la autoridad sabe escuchar sin soberbia, cuando el servidor público entiende que cada trámite representa una persona, una historia y una necesidad. Se construye cuando el Estado deja de ser percibido como una estructura fría y empieza a ser sentido como una presencia ordenada, justa y útil.

Ahí está el verdadero valor de la institucionalidad. No es burocracia. No es formalismo. No es un lenguaje de élites. La institucionalidad es la forma concreta en que una sociedad evita que la fuerza sustituya a la razón, que el privilegio sustituya al derecho y que la improvisación sustituya al deber. Una institución fuerte no es aquella que se impone sobre el ciudadano, sino aquella que responde con calidad, transparencia y sentido humano. Una institución respetada no es la que se encierra en su autoridad, sino la que convierte su autoridad en servicio.

En la República Dominicana necesitamos seguir formando una ciudadanía constitucional. Una ciudadanía que conozca sus derechos, pero que también comprenda el valor del orden democrático. Una ciudadanía que no vea la Constitución como una pieza decorativa, sino como una herramienta de vida. Porque cuando una persona entiende que su dignidad está reconocida, que su voz importa, que el poder puede ser controlado y que las instituciones tienen obligaciones frente a ella, entonces deja de sentirse súbdita y empieza a asumirse plenamente como ciudadana.

Pero esa ciudadanía no nace de manera automática. Se educa. Se acompaña. Se forma con ejemplos. Un niño aprende Constitución cuando ve que en su escuela se respeta la igualdad. Una joven aprende Constitución cuando puede caminar sin miedo y acceder a oportunidades reales. Un trabajador aprende Constitución cuando su esfuerzo recibe trato justo. Una comunidad aprende Constitución cuando una autoridad no le da la espalda. Y un país aprende Constitución cuando sus instituciones actúan con coherencia, sin favoritismos, sin abuso y sin indiferencia.

Por eso, hablar de Constitución es hablar de derechos, pero también de servicios públicos. Un derecho que no encuentra una vía efectiva para realizarse corre el riesgo de convertirse en una declaración hermosa, pero incompleta. El derecho a la salud necesita hospitales que respondan; el derecho a la educación necesita escuelas que formen; el derecho a la seguridad social necesita sistemas accesibles; el derecho a la igualdad necesita instituciones que no discriminen; el derecho a la justicia necesita procedimientos oportunos; el derecho a una buena administración necesita servidores públicos conscientes de que servir no es conceder favores, sino cumplir una obligación democrática.

En esa visión, el Estado que funciona no es un lujo: es una exigencia constitucional. Funciona cuando atiende, cuando orienta, cuando resuelve, cuando coordina, cuando planifica, cuando mide resultados y cuando corrige. Funciona cuando llega al territorio y no se queda solamente en la capital. Funciona cuando escucha antes de decidir y cuando decide con responsabilidad. Funciona cuando entiende que detrás de cada expediente hay una persona, detrás de cada queja hay una necesidad y detrás de cada silencio institucional puede haber una injusticia acumulada.

La educación ciudadana que necesitamos no debe limitarse a repetir artículos de memoria. Debe enseñar a vivir la Constitución. Debe explicar por qué importa respetar una fila, pagar lo justo, cuidar lo público, cumplir la ley, exigir rendición de cuentas, rechazar el abuso, proteger la dignidad del otro y entender que los derechos propios no anulan los derechos ajenos. Una democracia madura no se sostiene únicamente en instituciones escritas; se sostiene en hábitos ciudadanos, en límites compartidos y en una ética pública que nos recuerde que la República es una casa común.

La gran tarea de nuestro tiempo es acercar la Constitución a la gente. Sacarla del lenguaje inaccesible. Llevarla al barrio, a la escuela, a la universidad, al campo, a la oficina pública, al transporte, al mercado, a las redes, a la conversación familiar. Hacer que cada dominicano y dominicana pueda comprender que la Constitución no está lejos de su vida: está en su derecho a ser tratado con dignidad, en su deber de respetar la ley, en su capacidad de reclamar con argumentos y en su responsabilidad de contribuir al bien común.

La institucionalidad dominicana será más fuerte en la medida en que el ciudadano la entienda, la exija y la cuide. Ninguna democracia se consolida si sus instituciones caminan solas y su ciudadanía permanece distante. Tampoco hay ciudadanía plena cuando las instituciones no responden. Por eso, la relación entre Constitución, derechos e institucionalidad debe ser vista como una sola ruta: educar para comprender, comprender para exigir, exigir para mejorar y mejorar para convivir mejor.

La Constitución también se aprende en la vida diaria. Se aprende cada vez que el poder respeta un límite. Se aprende cada vez que una institución responde con dignidad. Se aprende cada vez que un ciudadano reclama sin destruir, participa sin odiar y sirve sin esperar privilegios. Se aprende cuando entendemos que la democracia no es únicamente el derecho a escoger autoridades, sino la responsabilidad permanente de construir una sociedad donde la ley proteja, el Estado funcione y la dignidad humana sea el punto de partida de toda decisión pública.

Esa es la tarea: convertir la Constitución en cultura, los derechos en realidad y la institucionalidad en confianza. Porque un país no avanza solamente cuando crece su economía; avanza cuando crece su conciencia cívica, cuando sus instituciones sirven mejor y cuando su gente siente que la República también le pertenece.

Vamos por lo que nos une.