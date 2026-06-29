Hatuey De Camps; la voluntad como escuela de un liderazgo auténtico y trascendente

A continuación, presento el análisis de la crónica de Aníbal de Castro integrando las dimensiones política, filosófica, humana y de futuro sobre el líder Hatuey De Camps.

El estremecimiento que provoca la lectura de la crónica de Aníbal de Castro no es casual; responde a la capacidad del periodista para descorrer el velo del mito político y devolvernos la vibrante y compleja humanidad de Hatuey De Camps. Para quienes compartieron la juventud de los años 80 y vieron en él a un referente, el texto funciona como un puente temporal que reactiva afectos ancestrales y rescata la memoria de una época donde la política se hacía con el cuerpo, la voz y el carácter. A través de una narrativa magistral, De Castro, no solo recuerda al amigo o al funcionario, sino que disecciona un estilo de liderazgo que transitó con firmeza entre las urgencias del presente y las proyecciones del porvenir.

Desde una perspectiva política, la figura de Hatuey De Camps emerge en la crónica como una anomalía de luz propia en un firmamento dominado por tres sistemas gravitacionales imponentes: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. En un ecosistema donde lo natural era buscar la sombra y la seguridad de ser un satélite, De Camps optó por el camino de la audacia y la independencia. Su trayectoria, nacida en las convulsas asambleas estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y consolidada en las más altas esferas del Estado dominicano, demuestra que para él la política no era un ejercicio de acomodamiento ciego, sino un territorio para la afirmación de las ideas. El cronista acierta al señalar que Hatuey pagó un precio altísimo por su autenticidad como la pérdida de posiciones, de estructuras partidarias y de cuotas de poder. Sin embargo, su decisión de fundar su propio partido antes que claudicar con una disciplina que violentaba sus principios demuestra que concebía la coherencia orgánica como un valor innegociable, un rasgo de integridad hoy escaso en el ejercicio público.

Este comportamiento político encuentra su sustento en una profunda dimensión filosófica: la convicción de que la realidad no es un destino estático, sino una construcción moldeable a través de la voluntad humana. El episodio en el México devastado por el sismo de 1985, narrado con precisión cinematográfica por De Castro, funciona como una perfecta metáfora ontológica de su vida. Hatuey no esperaba a que las circunstancias le fueran favorables ni que los rígidos protocolos diplomáticos le abrieran el paso en la residencia presidencial de Los Pinos; su determinación era la llave. Esta actitud ante la existencia, que el cronista define como una confianza en sí mismo que "rozaba la temeridad", revela a un hombre existencialista en su praxis, alguien que se definía por sus actos y que asumía con entera responsabilidad las consecuencias de su libertad elegida. Preferir el riesgo de la acción frente a la parálisis de la prudencia burocrática fue el sello distintivo de su liderazgo.

Detrás del líder de voz poderosa y determinación inquebrantable, la crónica desvela una dimensión humana cargada de sensibilidad y calidez. El viaje solidario de 1985 no se gestionó como una fría estrategia de propaganda estatal, sino como una respuesta visceral ante el dolor del pueblo mexicano. Ver a Hatuey conmoverse ante las ruinas de Tlatelolco o los hospitales derribados nos reconcilia con el político capaz de empatizar con la tragedia. Asimismo, su asombrosa facilidad para romper el hielo y entablar diálogos inmediatos con perfectos extraños, como el entonces alcalde Henry Cisneros, retrata a un individuo con un instinto social extraordinario, alguien que veía en cada interacción una oportunidad de tender puentes. La complicidad con Freddy Beras Goico en medio del desastre subraya que su entorno estaba impregnado de una vitalidad que se negaba a dejarse vencer por la atmósfera funeraria, entendiendo que la vida siempre reclama su derecho a continuar. Es esta autenticidad humana la que lleva al cronista a preferir el recuerdo del joven impetuoso de la UASD o del funcionario decidido, antes que la imagen desgastada por la enfermedad irreversible.

La crónica proyecta a Hatuey De Camps hacia una visión de futuro indispensable para los tiempos actuales. El hecho de que su memoria sea honrada en la UASD y que su hijo mantenga su efigie juvenil vigilando el despacho ministerial no es un simple ejercicio de nostalgia familiar o institucional. Es la reafirmación de un legado que se resiste a la despedida porque sus lecciones siguen vigentes. En una época de políticas líquidas, discursos prefabricados por algoritmos y liderazgos que buscan el aplauso fácil de las encuestas, la figura de Hatuey permanece como un faro y una escuela. Su legado de futuro nos recuerda que la política, en su acepción más noble y trascendente, sigue siendo un asunto de carácter, de valentía y de una rotunda negativa a negociar los ideales, recordándonos que la voluntad también es, y siempre será, una forma legítima de conducir a los pueblos.