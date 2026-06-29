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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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    | 2 min de lectura

    Los ricos

    La radiografía de una sociedad obsesionada con el dinero

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    Los ricos
    Las mil formas de la miseria humana a través de la riqueza. (SHUTTERSTOCK)

    Detesto a los nuevos ricos y a los que se enriquecen misteriosamente y a los que no usan ningún misterio para enriquecerse y a los que no quieren que se sepa que son ricos y a los que dicen que ser ricos es consuelo de tontos y a los ricos en buenas intenciones y a los ricos que sólo sueñan con su riqueza y a los que sólo se dedican a ser ricos y a los que no admiten que sean ricos los demás y a los que, por no poder serlo nunca, se pasan la vida diciendo que no quieren serlo y a los que, a pesar de ser ricos, creen que no lo son y a los que jamás debieron ser ricos y a los que utilizan su riqueza para envilecer la condición humana y a los que tienen toda su riqueza en la imaginación y a los que son ricos y no crean más ricos y a los pobres que no admiten la riqueza de su pobreza.

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