Pensar a largo plazo el cambio educativo

El concepto de pensamiento catedralicio se ha convertido en una referencia valiosa para comprender cómo deben abordarse los grandes desafíos sociales del siglo XXI. La expresión alude a los constructores de las catedrales medievales, quienes iniciaban obras cuya culminación probablemente no llegarían a contemplar. Sin embargo, trabajaban con la convicción de que su esfuerzo contribuiría a una obra mayor.

Esta forma de pensar, basada en la visión de largo plazo, la perseverancia y la responsabilidad intergeneracional, posee una profunda aplicación en el ámbito educativo.

Gaudí, que empezó a trabajar en la Sagrada Familia de Barcelona en 1883, decía, a propósito de las críticas por la tardanza de la obra, " mi cliente no tiene prisa", pero seguía trabajando sin pensar en cambiar de rumbo. Sus planos estaban hechos. Al morir en 1926 todos siguieron, y siguen, lo pensado por él.

La educación constituye uno de los campos donde los resultados más importantes requieren tiempo para manifestarse. La clase política nunca lo tiene. A diferencia de otras políticas públicas cuyos efectos pueden observarse en pocos meses, un puente por ejemplo, la formación de ciudadanos, profesionales, investigadores y líderes demanda años de inversión sostenida. Por esta razón, los sistemas educativos exitosos suelen ser aquellos que trascienden los ciclos políticos y mantienen una dirección estratégica estable durante décadas. Se valora la cultura de procurar la calidad sistemáticamente como un bien social.

En el caso del país, el pensamiento catedralicio ofrece una perspectiva particularmente útil para interpretar la importancia del Plan Horizonte 2034, concebido como una visión de futuro para el desarrollo del sistema educativo durante los próximos 10 años, dos períodos y medio de gobierno.

Su valor principal radica en que propone superar la lógica de las intervenciones fragmentadas y de corto plazo para adoptar una mirada estratégica orientada a los desafíos que enfrentará el país en los próximos años.

Su validez no reside únicamente en la formulación de metas específicas, sino en la construcción de un marco de referencia compartido, consensuado con los distintos sectores, que permite alinear esfuerzos institucionales, recursos financieros y voluntades políticas.

Un sistema educativo no se transforma mediante acciones aisladas ni por decisiones administrativas. El cambio auténtico exige continuidad, coherencia, profesionalización, capacidad de aprendizaje institucional y monitoreo externo independiente como lo hace la IDEC.

Las grandes reformas educativas deben concebirse como procesos acumulativos en los que cada generación aporta una parte de la construcción colectiva. Portugal es un ejemplo de continuidad en una visión educativa compartida por todos los sectores durante muchos años. Igual Korea y Singapur, por citar tres ejemplos de éxito.

Uno de los aportes más relevantes de esta visión es la necesidad de colocar el aprendizaje del estudiante en el centro de una estrategia de desarrollo humano integral. El mundo actual demanda competencias cada vez más complejas: pensamiento crítico, creatividad, alfabetización digital, capacidad para resolver problemas, trabajo colaborativo y adaptación al cambio. Formar estas capacidades requiere comenzar desde la primera infancia y sostener esfuerzos consistentes durante toda la trayectoria educativa, teniendo como eje central el aprendizaje de calidad.

Con Base es un aporte en este sentido que debe continuar y ser fortalecido. Los resultados de esa inversión posiblemente no se reflejarán plenamente en el corto plazo, se requieren al menos 12 años, pero tendrán un impacto decisivo sobre la competitividad económica y la cohesión social del país, si se continúa como fue pensada dicha estrategia.

Ninguna innovación educativa puede consolidarse sin maestros y directores bien preparados, motivados, disciplinados y reconocidos socialmente. En el Plan Horizonte 2034 adquiere especial significado este aspecto, permite concebir la formación docente inicial y continua como una política de Estado y no como una iniciativa coyuntural.

Cada mejora en la calidad de los educadores, sobre todo de aquellos que están en las aulas, genera efectos multiplicadores que alcanzan a miles de estudiantes a lo largo de varias décadas.

Los sistemas educativos exitosos no dependen exclusivamente de liderazgos individuales; se apoyan en instituciones capaces de mantener políticas consistentes más allá de los cambios de gobierno. En este sentido, el Plan Horizonte 2034 procura consolidar mecanismos de planificación, evaluación y seguimiento que garanticen la continuidad de las prioridades establecidas. La estabilidad estratégica constituye una condición indispensable para alcanzar resultados sostenibles.

El pensamiento catedralicio permite comprender que las decisiones adoptadas hoy en materia curricular, infraestructura tecnológica e innovación educativa influirán directamente en las oportunidades de las próximas generaciones.

Cuando una sociedad comparte una visión de futuro, resulta más fácil construir acuerdos duraderos entre gobierno, sector privado, universidades, docentes y familias. El Plan Horizonte 2034 desempeña en este sentido un papel articulador al ofrecer objetivos comunes que trasciendan diferencias ideológicas o intereses coyunturales. La educación deja de ser un tema exclusivamente administrativo para convertirse en un proyecto, un ideal, nacional.

La relación entre el pensamiento catedralicio y el Plan Horizonte 2034 pone de manifiesto que el cambio educativo requiere una combinación de visión, perseverancia y compromiso colectivo con la calidad del aprendizaje.

Las grandes catedrales del pasado fueron posibles porque generaciones sucesivas compartieron un propósito común. De manera semejante, la construcción de un sistema educativo de calidad exige decisiones que miren más allá de las urgencias del presente. El verdadero éxito del Plan Horizonte 2034 dependerá de su capacidad para inspirar una acción sostenida en el tiempo, orientada a formar ciudadanos capaces de impulsar el desarrollo humano, social y económico del país durante la próxima década.