El Tribunal Constitucional corrige una injusticia procesal

El Tribunal Constitucional abandona las ficciones jurídicas. ( FUENTE EXTERNA )

La sentencia TC/0417/26 del Tribunal Constitucional dominicano constituye una de las decisiones procesales más importantes de los últimos años. Aunque pudiera parecer una cuestión técnica reservada a abogados y jueces, en realidad toca el corazón mismo del derecho de defensa: ¿cuándo puede decirse que una persona ha sido verdaderamente informada de una decisión judicial que afecta sus derechos?

La respuesta del Tribunal es contundente. A partir de esta decisión, el plazo para interponer recursos ante la jurisdicción constitucional comenzará a correr únicamente cuando la resolución o sentencia haya sido notificada a la persona o a su domicilio real, aun cuando esta haya elegido como domicilio procesal la oficina de su abogado.

La decisión supone un cambio de criterio jurisprudencial y, al mismo tiempo, una reivindicación del debido proceso frente a una práctica que durante años privilegió la formalidad sobre la realidad.

El problema de las ficciones jurídicas

Tradicionalmente, gran parte de la práctica judicial dominicana descansó sobre una ficción: asumir que toda notificación realizada al abogado equivalía automáticamente al conocimiento efectivo de la parte.

La lógica parecía sencilla. El abogado representa al cliente; por tanto, si el abogado conoce la decisión, el cliente también debería conocerla.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

Los abogados cambian de oficina, se ausentan, enferman, abandonan casos, cometen errores o simplemente no logran comunicarse oportunamente con sus representados. En otros casos, los clientes residen en lugares alejados, fuera del país o mantienen una relación esporádica con su representante legal.

La consecuencia de esa ficción jurídica era dramática: muchas personas perdían el derecho a recurrir una decisión sin haber tenido conocimiento real de ella.

El plazo transcurría inexorablemente mientras el afectado ignoraba que una sentencia ya había sido dictada.

El giro garantista del Tribunal Constitucional

La TC/0417/26 rompe con esa visión formalista.

El Tribunal reconoce que el conocimiento efectivo de una decisión judicial constituye un elemento esencial del derecho de defensa y que no puede presumirse automáticamente por el simple hecho de que una notificación haya llegado al despacho profesional del abogado.

La decisión establece expresamente:

"El plazo para interponer recursos ante esta instancia comenzará a correr únicamente a partir de las notificaciones de resoluciones o sentencias realizadas a la persona o al domicilio real de las partes del proceso." “

No se trata de una simple precisión procesal.

Se trata de una redefinición del momento en que nace la obligación de actuar para quien desea impugnar una decisión judicial.

El respaldo constitucional

La nueva doctrina encuentra sustento en el artículo 69 de la Constitución, que garantiza el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.

Estos principios no se satisfacen mediante simples formalidades documentales.

La tutela judicial efectiva implica que los recursos sean realmente accesibles y no meras posibilidades teóricas.

Un recurso cuya oportunidad para ejercerse desaparece antes de que el interesado conozca la existencia de la decisión difícilmente puede considerarse compatible con el debido proceso.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que los procedimientos judiciales deben garantizar a las personas una oportunidad real y efectiva para ejercer sus derechos.

La decisión del Tribunal Constitucional parece alinearse con esa tendencia garantista que privilegia la efectividad de los derechos fundamentales sobre el ritualismo procesal.

El abandono de una cultura excesivamente formalista

Durante décadas, gran parte del sistema judicial latinoamericano se construyó sobre una visión formalista del proceso.

En esa lógica, el cumplimiento de la forma era considerado suficiente, aunque el resultado material fuera injusto.

La TC/0417/26 se aparta de esa tradición.

El Tribunal parece decir que la finalidad de la notificación no es llenar un expediente de constancias burocráticas, sino asegurar que una persona conozca una decisión que afecta sus derechos.

Cuando se pierde de vista esa finalidad, la forma deja de servir a la justicia y comienza a sustituirla.

¿Afecta esta decisión la seguridad jurídica?

Los críticos podrían argumentar que este criterio introduce incertidumbre y retrasa la firmeza de las decisiones judiciales.

Es cierto que exigir notificaciones personales o en el domicilio real podría generar mayores exigencias administrativas para los tribunales.

Pero también es cierto que la seguridad jurídica no puede edificarse sobre la ignorancia involuntaria de las partes.

La verdadera seguridad jurídica no consiste en cerrar rápidamente los procesos, sino en garantizar que las decisiones sean adoptadas respetando plenamente los derechos fundamentales.

Una sentencia obtenida mediante procedimientos impecables en apariencia, pero que impiden a una persona ejercer oportunamente sus recursos, puede ser formalmente válida, pero materialmente injusta.

Consecuencias prácticas

La sentencia tendrá efectos inmediatos sobre la actividad judicial.

Los tribunales deberán prestar mayor atención a los mecanismos de notificación.

Los abogados deberán verificar cuidadosamente que sus clientes reciban las decisiones que les afectan.

Los litigios sobre inadmisibilidad por extemporaneidad probablemente comenzarán a centrarse en un nuevo aspecto: la fecha en que la parte fue efectivamente notificada.

Asimismo, esta doctrina podría influir en otras jurisdicciones y materias procesales, impulsando una revisión más amplia de las reglas sobre notificación y cómputo de plazos.

Una decisión que pone a la persona en el centro

La importancia de la TC/0417/26 trasciende el ámbito procesal.

La sentencia refleja una concepción moderna de la justicia constitucional, donde las normas procesales dejan de ser obstáculos y vuelven a convertirse en instrumentos para la protección de los derechos.

Durante mucho tiempo, el sistema judicial dominicano operó bajo la premisa de que las personas debían adaptarse al procedimiento.

Esta decisión invierte esa lógica: ahora el procedimiento debe servir a las personas.

En una época donde los tribunales constitucionales están llamados a proteger derechos y no simplemente a administrar expedientes, la TC/0417/26 representa un paso importante hacia una justicia más humana, más garantista y más coherente con los valores de un Estado social y democrático de derecho.

Porque, al final, el derecho a recurrir solo existe realmente cuando la persona sabe que tiene algo que recurrir. Y ninguna ficción procesal debería prevalecer sobre esa verdad elemental.