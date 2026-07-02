Elías Piña: la frontera también puede producir futuro

En Elías Piña confirmé una verdad que el país debe mirar con más respeto: hay provincias que no piden lástima, piden oportunidades. Cuando uno llega a la frontera y escucha a su gente, entiende que allí la productividad no nace de la comodidad de los grandes centros urbanos, sino de la montaña, de la finca, del camino difícil, del mercado, de la mujer que trabaja la tierra, del productor que espera mejor precio y de la comunidad que sabe que su futuro depende de organizar mejor lo que ya produce.

Durante demasiado tiempo, Elías Piña ha sido narrada desde sus carencias: pobreza, distancia, frontera, aislamiento y precariedad. Todo eso existe y no debe ocultarse. Pero una provincia no puede definirse únicamente por sus limitaciones. También debe ser mirada por sus capacidades. Y Elías Piña tiene capacidades productivas reales: cerca de 9,977 unidades productoras, una superficie agropecuaria aproximada de 1,041,141 tareas, café de montaña, aguacate, habichuela, yuca, maní, frutos menores, apicultura y un comercio fronterizo que, bien organizado, puede convertirse en una plataforma de ingresos, empleo y formalización.

Ese dato cambia la conversación. Elías Piña no es una provincia sin base productiva. Casi diez mil unidades productoras y más de un millón de tareas agropecuarias revelan una escala suficiente para pensar en productividad, asistencia técnica, financiamiento, centros de acopio, agroindustria, comercio organizado y mercado. La pregunta estratégica no es solo qué le falta a Elías Piña; la pregunta de Estado es qué puede producir mejor, qué puede transformar, qué valor está perdiendo y cómo puede convertir su vocación productiva en bienestar.

La agricultura no es un complemento menor de la provincia. Los diagnósticos territoriales han identificado el clúster agrícola como uno de los principales componentes de su estructura económica. Traducido a lenguaje simple: en Elías Piña, hablar de desarrollo sin hablar de agricultura es no entender el territorio. Pero no se trata de una agricultura abandonada a su suerte, sino de una agricultura que debe organizarse, tecnificarse, financiarse y conectarse con mejores mercados.

Ahí está el núcleo del problema productivo. El café no debe quedarse como grano vendido sin diferenciación. La habichuela no debe quedar atrapada en ciclos de precio que empobrecen al productor. El aguacate no debe salir del territorio sin clasificación, empaque y conexión comercial. La miel no debe verse como actividad marginal, sino como producto con potencial ambiental, agrícola y de mercado. La productividad no consiste solamente en sembrar más; consiste en lograr que cada tarea produzca mejor, que cada cosecha pierda menos, que cada producto capture más valor y que cada familia reciba una parte más justa del ingreso.

El café de Hondo Valle permite explicar esta oportunidad con claridad. En la montaña, el café no es solo un cultivo; es una relación con la tierra. Requiere sombra, manejo, paciencia, cosecha cuidadosa, secado, clasificación, tostado, empaque y marca. Por eso, experiencias como las mujeres caficultoras vinculadas a ADOMUCA y Café Tiola tienen un valor que va más allá de una iniciativa productiva. Cuando una mujer rural cultiva café, mejora su empaque, construye marca y participa en la comercialización, deja de estar al margen de la cadena y empieza a ocupar un lugar dentro del valor.

Que una asociación de mujeres caficultoras recibiera 2,500 empaques para comercializar su café puede parecer un dato pequeño frente a las grandes cifras nacionales, pero en la economía real de una comunidad significa algo decisivo: pasar del producto sin presentación al producto con identidad comercial. Un grano vendido como materia prima tiene un valor limitado; un café seleccionado, tostado, empacado y contado como producto de origen puede venderse mejor. Y cuando ese valor adicional se queda cerca del productor, la productividad se convierte en ingreso, autonomía y dignidad.

Pero Elías Piña tiene un elemento adicional que la distingue: la frontera. En 2024, de unos US$896.1 millones exportados por República Dominicana hacia Haití, alrededor de US$372.8 millones salieron por Elías Piña, equivalentes al 41.6% del total. En productos nacionales, el peso es todavía más revelador: de unos US$554.6 millones, aproximadamente US$334.3 millones salieron por Elías Piña, es decir, el 60.2%. Ese dato cambia por completo la narrativa. Elías Piña no es una frontera marginal. Es uno de los principales canales terrestres de salida de productos dominicanos hacia Haití.

La pregunta productiva, entonces, es inevitable: si por Elías Piña pasa una proporción tan importante del comercio nacional hacia Haití, ¿cuánto valor captura la provincia? ¿Cuánto de ese flujo se convierte en empleos locales, servicios logísticos, almacenamiento, transporte, formalización, financiamiento, infraestructura y oportunidades para productores de la zona? Una frontera por donde pasan millones de dólares no puede seguir siendo tratada solo como punto de tránsito. Debe ser pensada como infraestructura económica nacional.

En ese punto debe colocarse, con prudencia y visión, la conversación sobre los puertos secos. Un puerto seco no debe presentarse como una estructura para sustituir la vida comercial de la frontera, sino como una oportunidad para organizarla mejor. Si se diseña de espaldas a los comerciantes, productores, transportistas y mipymes locales, generará resistencia. Pero si se construye con ellos, puede convertirse en una herramienta para que Elías Piña deje de ser solo paso de mercancías y empiece a capturar más valor logístico, comercial y productivo.

La clave está en el enfoque: no se trata de quitarle el mercado a la gente, sino de darle más mercado a la gente. No se trata de desplazar al comerciante tradicional, sino de ayudarlo a formalizarse, vender mejor, transportar con más seguridad, acceder a servicios financieros, reducir pérdidas, cumplir estándares y conectarse con compradores más estables. Ningún desarrollo logístico en la frontera debe hacerse contra la economía local. Tiene que hacerse con la economía local, desde la economía local y para elevar la economía local.

Un puerto seco bien concebido puede ordenar el comercio, fortalecer la trazabilidad, mejorar el control aduanero, crear servicios logísticos, facilitar almacenamiento, generar datos y abrir una puerta para que productos locales —café, habichuela, aguacate, miel y otros bienes agrícolas— puedan moverse con más calidad y formalidad. El punto no es levantar una infraestructura fría en una provincia vulnerable; el punto es convertir esa infraestructura en una palanca de inclusión económica.

Ese es el salto que necesita Elías Piña: unir agricultura de montaña, comercio fronterizo y logística moderna. Que el café no salga como historia dispersa, sino como producto con marca. Que la habichuela tenga acopio y mejores condiciones de venta. Que el aguacate pueda clasificarse y empacarse con mayor calidad. Que la miel tenga envase, registro y canales. Que el mercado fronterizo y el puerto seco no sean mundos separados, sino partes de un mismo sistema: producción local, comercio ordenado, control soberano, formalización y valor agregado.

El Estado que funciona debe aparecer precisamente ahí: no sustituyendo al productor, sino creando condiciones para que producir sea rentable. Caminos productivos, asistencia técnica, financiamiento paciente, centros de acopio, apoyo al empaque, registro sanitario, capacitación, asociatividad, formalización comercial, infraestructura de mercado y conexión con compradores. En Elías Piña, una política pública bien diseñada no puede limitarse a llegar el día de una visita; tiene que quedarse como capacidad instalada.

Pero el centro de todo sigue siendo la gente. Detrás del café hay mujeres que cuidan parcelas, familias que esperan mejor precio y jóvenes que necesitan ver futuro en la montaña. Detrás de la habichuela hay ciclos agrícolas, deudas y riesgo climático. Detrás del aguacate hay inversión y espera. Detrás de la miel hay paciencia y trabajo silencioso. Detrás del mercado fronterizo hay comerciantes que madrugan, cargan mercancía, negocian, arriesgan y sostienen la economía cotidiana de la provincia.

En Elías Piña entendí que la frontera no debe verse solamente como una línea de separación. También puede ser una línea de oportunidad, si se gobierna con inteligencia y se conecta con la productividad del territorio. Allí donde el país muchas veces ve distancia, hay café. Donde ve precariedad, hay mujeres produciendo. Donde ve comercio informal, puede haber mercado organizado. Donde ve montaña, puede haber agricultura sostenible. Y donde algunos pueden ver un puerto seco como amenaza, puede construirse, con participación y justicia territorial, una herramienta para que la frontera capture más valor.

Elías Piña no debe ser mirada como una provincia lejana. Debe ser entendida como una frontera productiva del país. Y cuando una frontera produce con orden, cuando una mujer transforma café en marca, cuando un productor diversifica su finca, cuando un mercado se formaliza, cuando una infraestructura logística incluye a la gente y cuando el Estado articula capacidades, entonces el desarrollo deja de ser una promesa y se convierte en una forma concreta de justicia territorial.