La violencia comienza mucho antes del crimen

En la República Dominicana, el fenómeno criminal del homicidio en diferentes dimensiones ha llamado la atención pública y suele concentrarse en el arma utilizada, en la identidad del agresor o en la respuesta de las autoridades. Sin embargo, pocas veces se analiza lo que ocurrió antes del hecho fatal. Detrás de muchos homicidios existe una realidad menos visible, pero profundamente preocupante: la creciente conflictividad social que afecta la convivencia cotidiana. Más allá de las estadísticas y los reportes policiales, la violencia homicida es, en múltiples casos, la manifestación extrema de conflictos sociales que no encontraron una salida pacífica, pero que requieren una reflexión sincera más allá de las cifras.

Durante años, el debate sobre los homicidios ha estado dominado por enfoques centrados en la delincuencia, el crimen organizado y la seguridad ciudadana. Aunque estos factores son importantes, resulta insuficiente reducir el problema únicamente a la actividad criminal. Una parte significativa de las muertes violentas tiene origen en disputas personales, conflictos familiares, problemas de pareja, desacuerdos entre vecinos, discusiones por deudas o enfrentamientos surgidos por situaciones aparentemente insignificantes. Son hechos que comienzan con palabras, diferencias de criterio o tensiones acumuladas y que terminan convirtiéndose en tragedias irreparables.

Por ello, lo verdaderamente alarmante es que muchas de estas muertes ocurren entre personas que se conocen. No son extraños que se encuentran por casualidad en circunstancias excepcionales. Son familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o personas vinculadas por relaciones previas marcadas por desacuerdos, resentimientos o rivalidades. Esta realidad obliga a mirar el fenómeno desde una perspectiva más amplia, donde la violencia no aparece de manera espontánea, sino como el desenlace de conflictos sociales que fueron creciendo sin control o mitigación del riesgo.

En este contexto, la conflictividad social emerge como uno de los principales desafíos para la convivencia pacífica. Vivimos en una sociedad donde parece disminuir la capacidad de escuchar, comprender y tolerar las diferencias. La rapidez con que algunas personas reaccionan ante una ofensa, una provocación o una discusión refleja una preocupante normalización de la confrontación. En muchos espacios sociales se ha fortalecido la idea de que ceder es una muestra de debilidad y de que responder con agresividad constituye una forma de defender el respeto o el honor personal.

Asimismo, la violencia comienza cuando los miembros de la sociedad dejan de considerar el diálogo como una opción válida. Esa es quizás una de las reflexiones más importantes que debe asumir la sociedad. El homicidio representa el último eslabón de una cadena de intolerancia que suele iniciar mucho antes del hecho criminal. Comienza cuando las personas pierden la capacidad de gestionar desacuerdos y diferencias, cuando se normalizan los insultos, cuando prevalece el impulso sobre la razón o cuando las diferencias dejan de resolverse mediante la comunicación efectiva.

Por tanto, antes esta realidad se suman factores estructurales que contribuyen a incrementar las tensiones sociales. Las dificultades económicas, la desigualdad, la falta de oportunidades, el deterioro de algunos vínculos familiares y comunitarios, así como el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, crean escenarios propicios para la confrontación. Cuando estos elementos se combinan con una escasa educación emocional y una limitada cultura de paz, el riesgo de que un conflicto escale hacia la violencia, aumenta considerablemente.

Además, se hace cada vez más necesario fortalecer mecanismos de mediación comunitaria, crear programas de convivencia y educación para la resolución pacífica de conflictos y estrategias orientadas a fomentar una cultura del respeto mutuo. La prevención sigue siendo una de las grandes tareas pendientes. La sociedad debe asumir que la seguridad ciudadana no depende exclusivamente de más patrullas, más cárceles o penas más severas. La construcción de una convivencia pacífica exige esfuerzos más profundos y sostenidos. Requiere fortalecer la familia, la escuela, unirnos en organizaciones comunitarias y a todos aquellos espacios donde las personas aprenden a relacionarse con los demás.

Igualmente, analizar los homicidios únicamente como hechos policiales nos llevará a las consecuencias sin atender las causas. La verdadera batalla contra la violencia comienza mucho antes de que se produzca una muerte. Se libra diariamente en la manera en que resolvemos nuestras diferencias, en la capacidad de escuchar al otro y en la disposición de construir acuerdos aun en medio del desacuerdo. Mientras la conflictividad social siga creciendo y el diálogo continúe perdiendo terreno, los homicidios seguirán siendo el reflejo más doloroso de una crisis de convivencia que no podemos seguir ignorando.

Asimismo, el homicidio no puede ser comprendido únicamente como un hecho criminal aislado ni como una simple estadística dentro de los informes de seguridad ciudadana. Cada muerte violenta revela, en muchos casos, una cadena previa de conflictos no resueltos, emociones desbordadas, intolerancia, deterioro de los vínculos sociales y ausencia de mecanismos efectivos de diálogo. Por ello, la violencia homicida debe ser analizada no solo desde la perspectiva penal y policial, sino también desde una mirada social, preventiva y humana.

En definitiva, la verdadera lucha contra la violencia comienza mucho antes de que se dispare un arma o se produzca una muerte. Comienza cuando una sociedad decide escuchar más, comprender mejor, resolver sus diferencias sin odio y reconocer que ninguna discusión vale más que una vida. Mientras el diálogo siga perdiendo espacio frente a la intolerancia, los homicidios continuarán siendo la expresión más dolorosa de una crisis de convivencia que exige respuestas urgentes, integrales y profundamente humanas.