Instituciones fuertes para derechos reales (Bitácora del Maestro)

Una persona no mide la fortaleza de la democracia por la cantidad de leyes que existen ni por la solemnidad de los discursos públicos. La mide, muchas veces sin decirlo, cuando entra a una institución y recibe una respuesta; cuando necesita un documento y no tiene que humillarse para obtenerlo; cuando reclama un derecho y alguien la escucha; cuando denuncia un abuso y el Estado no le da la espalda; cuando descubre que la ley también puede proteger a quien no tiene poder, apellido, influencia ni recursos.

Ahí comienza la verdadera institucionalidad: en el punto exacto donde la Constitución deja de ser una declaración escrita y se convierte en una experiencia concreta para el ciudadano. Porque un derecho que no encuentra una institución capaz de hacerlo valer corre el riesgo de quedarse en promesa. Y una institución que no entiende que su razón de ser es garantizar derechos termina convertida en una estructura vacía, pesada, distante, más preocupada por sus procedimientos internos que por la dignidad de las personas a las que debe servir.

La República Dominicana ha avanzado mucho en la construcción de su marco constitucional, democrático y legal. Tenemos una Constitución que reconoce la dignidad humana como fundamento del orden político y social, que consagra derechos fundamentales, que organiza el poder público y que establece límites al ejercicio de la autoridad. Pero el gran desafío de toda democracia no termina en escribir buenos principios. El verdadero reto está en convertir esos principios en vida cotidiana, en servicios oportunos, en decisiones justas, en instituciones confiables y en una cultura pública donde nadie se sienta invisible frente al Estado.

Por eso debemos insistir en una idea esencial: sin instituciones fuertes no hay derechos reales. Puede existir el derecho a la salud, pero se necesita un sistema que atienda. Puede existir el derecho a la educación, pero se necesitan escuelas que enseñen y formen. Puede existir el derecho a la seguridad social, pero se necesitan mecanismos accesibles, sostenibles y humanos. Puede existir el derecho a la igualdad, pero se necesitan instituciones que no discriminen. Puede existir el derecho a una buena administración, pero se necesitan servidores públicos que comprendan que cada trámite, cada expediente y cada respuesta tiene rostro humano.

Una institución fuerte no es aquella que intimida al ciudadano. Tampoco es la que se protege detrás del silencio, la lentitud o el formalismo. Una institución verdaderamente fuerte es aquella que tiene reglas claras, autoridad legítima, capacidad de respuesta, controles internos, vocación de servicio y sentido de justicia. Es fuerte porque cumple. Es fuerte porque escucha. Es fuerte porque corrige. Es fuerte porque no depende del capricho de una persona, sino de procedimientos confiables. Es fuerte porque entiende que el poder público no se ejerce para dominar, sino para servir.

Cuando las instituciones fallan, la ciudadanía pierde confianza. Y cuando la confianza se rompe, la democracia empieza a debilitarse por dentro. La gente deja de creer en la ley cuando siente que la ley solo funciona para algunos. Deja de creer en el Estado cuando cada respuesta parece depender de una llamada, una recomendación o una relación personal. Deja de creer en la justicia cuando los procesos son eternos. Deja de creer en la autoridad cuando la autoridad no explica, no escucha o no responde. Por eso, fortalecer las instituciones no es un lujo administrativo; es una necesidad democrática.

La institucionalidad tiene una dimensión jurídica, pero también una dimensión profundamente humana. Se expresa en presupuestos, leyes, reglamentos, planificación y controles, pero también se expresa en el tono con que un servidor público recibe a una persona, en la claridad de una información, en la rapidez de una orientación, en la capacidad de resolver sin maltratar y en la humildad de reconocer que el Estado existe para proteger la dignidad de la gente. A veces, una institución empieza a cambiar no solo cuando modifica sus normas, sino cuando transforma la forma en que mira al ciudadano.

El Estado que funciona es aquel que comprende que los derechos no se garantizan únicamente desde la capital ni desde los escritorios. Se garantizan en el territorio, donde viven las personas, donde se acumulan las necesidades, donde muchas veces la distancia geográfica se convierte en distancia institucional. Una democracia madura no puede permitir que el acceso a una respuesta dependa del lugar donde se nace o se vive. La institucionalidad debe caminar hacia la gente, llegar a las comunidades, escuchar los problemas antes de que se conviertan en crisis y construir soluciones antes de que la desesperanza se vuelva costumbre.

Por eso, hablar de instituciones fuertes también es hablar de presencia, coordinación y evidencia. Presencia para que el ciudadano no tenga que recorrer caminos imposibles en busca de una respuesta. Coordinación para que las instituciones no trabajen como islas, duplicando esfuerzos o enviando a las personas de una oficina a otra. Evidencia para que las decisiones públicas no se basen en ocurrencias, sino en datos, seguimiento, evaluación y resultados. La buena institucionalidad no improvisa: aprende, mide, corrige y mejora.

Pero nada de esto será suficiente si no formamos también una ciudadanía consciente. Las instituciones tienen deberes, pero los ciudadanos también tienen responsabilidades. Reclamar derechos no significa desconocer la ley. Exigir respuestas no significa destruir la convivencia. Criticar al poder no significa debilitar la democracia. Al contrario: una ciudadanía formada fortalece las instituciones cuando reclama con argumentos, cuando exige transparencia, cuando respeta lo público, cuando rechaza el abuso y cuando comprende que el bien común requiere derechos, deberes y límites compartidos.

El país necesita superar la falsa idea de que la institucionalidad es un asunto frío, lejano o reservado para especialistas. La institucionalidad se siente cuando una madre recibe atención oportuna para su hijo. Se siente cuando un adulto mayor no es tratado como una carga. Se siente cuando un joven encuentra orientación en vez de abandono. Se siente cuando una comunidad obtiene respuesta antes de tener que protestar. Se siente cuando el ciudadano entiende que no está solo frente al poder, porque existe un orden constitucional que lo reconoce, lo protege y lo dignifica.

En el fondo, fortalecer las instituciones es fortalecer la esperanza democrática. Es decirle a la gente que la República no es una abstracción, sino una casa común con reglas, derechos y deberes. Es recordarle al poder que su legitimidad no se agota en ocupar un cargo, sino que se confirma cada día en la calidad de sus decisiones. Es comprender que la confianza pública se construye lentamente, respuesta por respuesta, servicio por servicio, derecho por derecho.

La Constitución nos da el marco. Las instituciones deben darle cuerpo. La ciudadanía debe darle vida. Esa es la ruta de una democracia que no se conforma con proclamar derechos, sino que trabaja para hacerlos reales. Porque cuando una institución funciona, no solo resuelve un expediente: restaura confianza, protege dignidad y crea ciudadanía.

Un país con instituciones fuertes es un país donde la ley no humilla, orienta; donde el poder no aplasta, sirve; donde el ciudadano no ruega, ejerce; y donde la dignidad humana deja de ser una frase solemne para convertirse en una experiencia diaria.

Ese debe ser nuestro compromiso: construir instituciones que respondan, servicios que garanticen derechos y una ciudadanía que entienda que cuidar la institucionalidad es también cuidar la democracia, la convivencia y el futuro común de la República.

Vamos por lo que nos une.