Los hoteles de ciudad: el nuevo motor silencioso del turismo dominicano

Cuando se habla del turismo dominicano, la imagen que inmediatamente viene a la mente son los grandes resorts de Punta Cana, las playas de La Romana o los complejos hoteleros de Puerto Plata. Ese modelo ha sido, durante décadas, el principal impulsor del crecimiento turístico del país y una de las bases de la economía nacional.

Sin embargo, mientras la atención continúa enfocada en el turismo de sol y playa, otra transformación avanza con fuerza y podría convertirse en uno de los mayores cambios de la industria durante la próxima década: el auge de los hoteles de ciudad.

No se trata simplemente de construir más habitaciones en Santo Domingo. Se trata de comprender que el turismo mundial está cambiando y que las grandes capitales se han convertido en destinos por sí mismas, capaces de atraer viajeros durante los doce meses del año gracias a los negocios, la cultura, la gastronomía, los eventos deportivos, los congresos, el turismo médico y la inversión.

Santo Domingo, una capital con vocación turística

La República Dominicana continúa consolidándose como el principal destino turístico del Caribe, con una proyección cercana a los 12 millones de visitantes en 2026. Ese crecimiento obliga a diversificar la oferta y fortalecer segmentos capaces de generar actividad económica durante todo el año.

En ese contexto, Santo Domingo posee ventajas que pocas capitales de la región pueden ofrecer. Concentra el principal distrito financiero del país, las sedes de las grandes empresas, instituciones gubernamentales, embajadas, hospitales de referencia, universidades y una agenda cada vez más intensa de conciertos, ferias, eventos deportivos y actividades culturales.

Esta combinación convierte a la ciudad en un destino que trasciende el turismo tradicional y la posiciona como un centro de negocios, reuniones, inversión y experiencias urbanas.

La confianza de las grandes cadenas internacionales

La evolución de Santo Domingo como destino urbano también se refleja en la confianza que han depositado las principales cadenas hoteleras internacionales en la ciudad. Un ejemplo emblemático es el InterContinental Real Santo Domingo, que desde su apertura ha contribuido a elevar el perfil de la capital en el segmento del turismo corporativo y de lujo. Su presencia ha fortalecido la capacidad de Santo Domingo para recibir ejecutivos, delegaciones internacionales, reuniones empresariales y eventos de alto nivel, consolidando al sector hotelero como un aliado estratégico del desarrollo económico.

A este ecosistema se suma Hyatt Centric Santo Domingo, una propuesta que responde a las nuevas tendencias del turismo urbano, donde el visitante busca combinar negocios con gastronomía, cultura, entretenimiento y experiencias locales. Su llegada refleja cómo la ciudad comienza a atraer un perfil de viajero más diverso, interesado en descubrir el destino más allá de una agenda corporativa.

Junto a estas inversiones, marcas como Embassy Suites by Hilton, Sheraton, Courtyard by Marriott, Catalonia y la futura incorporación de Swissôtel Santo Domingo evidencian que los grandes operadores internacionales identifican a la capital dominicana como un mercado con alto potencial de crecimiento.

Más que una competencia entre cadenas hoteleras, esta diversidad fortalece el posicionamiento de Santo Domingo como una ciudad preparada para atender distintos perfiles de visitantes y consolidarse como uno de los principales destinos urbanos del Caribe.

El impacto del turismo de reuniones

Uno de los proyectos que podría acelerar esta transformación es el futuro Centro de Convenciones de Santo Domingo. Esta infraestructura permitirá captar congresos, ferias, convenciones y eventos internacionales de gran escala, impulsando el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), uno de los segmentos de mayor gasto por visitante.

La experiencia de ciudades como Panamá, Bogotá, Madrid o Lisboa demuestra que cada gran evento internacional genera un efecto multiplicador sobre hoteles, restaurantes, transporte, comercios, empresas tecnológicas, operadores turísticos y cientos de pequeñas y medianas empresas.

Santo Domingo tiene todas las condiciones para insertarse con mayor fuerza en ese mercado.

Un impulso para la inversión inmobiliaria

El desarrollo de la hotelería urbana también beneficia al sector inmobiliario.

Cada nuevo hotel incrementa el atractivo de su entorno, dinamiza la construcción, impulsa proyectos de uso mixto y fortalece el valor de las propiedades cercanas. No es casual que muchas de las principales inversiones inmobiliarias del país se estén desarrollando alrededor de corredores empresariales y turísticos donde convergen hoteles, oficinas, comercios y viviendas.

Este modelo permite crear ciudades más dinámicas, donde residentes, turistas y empresarios comparten un mismo espacio urbano, generando una actividad económica permanente.

Diversificar para crecer

Durante muchos años el éxito turístico dominicano descansó, con razón, sobre el modelo de sol y playa. Ese liderazgo debe mantenerse, pero también complementarse con nuevos segmentos que reduzcan la estacionalidad y amplíen las oportunidades de inversión.

Los hoteles de ciudad representan precisamente esa diversificación. Su ocupación depende menos de las temporadas vacacionales y más de una combinación de negocios, turismo médico, conciertos, gastronomía, eventos deportivos, actividades culturales y reuniones internacionales.

Esto significa mayor estabilidad para la industria, más empleos permanentes y un impacto económico distribuido durante todo el año.

El reto de planificar el futuro

El crecimiento de la hotelería urbana debe ir acompañado de una planificación inteligente.

La movilidad, la seguridad, la sostenibilidad, la recuperación de espacios públicos, la conectividad digital y una oferta cultural de calidad serán factores determinantes para consolidar a Santo Domingo como una ciudad competitiva en el escenario internacional.

Las capitales que hoy lideran el turismo urbano entendieron hace tiempo que el éxito no depende únicamente de construir hoteles, sino de crear ciudades donde el visitante quiera permanecer, invertir y regresar.

Una oportunidad para la próxima década

Quizás el próximo gran salto del turismo dominicano no ocurra frente al mar, sino en el corazón de su capital.

Mientras los grandes resorts continuarán siendo la principal carta de presentación del país, los hoteles urbanos se perfilan como un motor silencioso capaz de impulsar nuevas inversiones, fortalecer el turismo de negocios, dinamizar el mercado inmobiliario y proyectar a Santo Domingo como una ciudad global.

La República Dominicana ya es líder en turismo de sol y playa. El desafío de los próximos años será consolidar también un modelo exitoso de turismo urbano, donde hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y una ciudad vibrante trabajen juntos para seguir impulsando el crecimiento económico del país.