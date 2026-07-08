República Dominicana ante el nuevo mapa de la inversión

La celebración del Americas Investment Forum consolidó a la República Dominicana como referente regional en inversión extranjera directa, tras captar unos 5 mil millones de dólares en 2025. ( FUENTE EXTERMA )

La semana pasada el país se colocó en el centro de las conversaciones regionales sobre atracción de inversiones con la celebración del Americas Investment Forum, organizado por Prodominicana junto a la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones, WAIPA.

El evento reunió representantes de más de 50 países, muchos de ellos de América Latina y el Caribe. Más allá de su contenido, fue también una muestra de lo que puede lograr República Dominicana cuando aprovecha su liderazgo en espacios internacionales relevantes, Biviana Riveiro, vicepresidenta de WAIPA y directora ejecutiva de Prodominicana, utilizó estratégicamente esa plataforma para traer al país un evento de este calibre, con el respaldo de esa organización. Con este evento, Biviana y su valioso equipo en Prodominicana cierran una etapa exitosa para la institución y para el país.

Pero más allá del Foro, destacaremos, por razones de espacio, solo tres ideas de fondo que surgieron durante esos días.

La primera es que el entorno global de inversión está cambiando rápidamente. El reciente informe de la UNCTAD describe un contexto frágil, en el que los países desarrollados captaron la mayor parte de las inversiones. República Dominicana, con unos 5 mil millones de inversión extranjera directa en 2025, fue presentada como un caso de éxito, aunque no exento de advertencias.

La inversión se está concentrando cada vez más en sectores intensivos en tecnología e innovación, y en países con marcos de política claros, consistentes y confiables. Infraestructura tecnológica, semiconductores, centros de datos, transición energética, minerales críticos y tecnologías avanzadas aparecen hoy entre los sectores clave. Otros, como el turismo, han disminuido considerablemente, aunque México y República Dominicana siguen siendo los principales receptores de este tipo de inversión en la región. El reto para el Caribe es la escalabilidad y la diversificación.

La segunda idea es la necesidad de construir ecosistemas. Varios panelistas insistieron en que la atracción de inversión no puede verse como un esfuerzo aislado, sino como parte de una estrategia que integre sectores, talento, innovación, academia y empresas. Esto es especialmente importante en áreas transversales como la digitalización, la tecnología, las industrias creativas y otros servicios modernos.

En su intervención, el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, señaló que para crear condiciones reales de innovación y crecimiento, la inversión privada y la reforma de las universidades son tan importantes como las políticas públicas. La experiencia de economías como Corea del Sur muestra que la inversión privada en investigación e innovación ha sido clave para acelerar el desarrollo. Sin empresas locales enfocadas en innovar y exportar esa innovación, falta una pieza esencial.

La tercera idea es que necesitamos empresas exportadoras de servicios más fuertes, con inversión extranjera, sí, pero también con capital, liderazgo y ambición local. No solo empresas tecnológicas, sino también industrias creativas y profesionales. Sin compañías capaces de escalar, las inversiones pueden ser efímeras o no llegar en la proporción que necesitamos.

El Americas Investment Forum permitió ver cuánto ha avanzado República Dominicana frente a otros países de la región. Pero también nos recordó que la competencia por la inversión está cambiando: ya no basta con atraer capital. Se necesitan nuevas estrategias de "advocacy" o negociación talento, innovación, empresas locales más ambiciosas y una academia alineada con los nuevos desafíos del desarrollo.