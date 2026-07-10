Microcredenciales: la pregunta que el Mescyt aún no ha terminado de responder

Hay transformaciones que llegan con estruendo y otras que se instalan en silencio, hasta que un día advertimos que ya no discutimos si ocurrirán, sino cómo las vamos a regular. La fragmentación del título universitario en unidades más pequeñas, verificables y transferibles pertenece a esta segunda categoría. Lo que hace ocho años era una respuesta comercial de plataformas tecnológicas a la urgencia del reciclaje laboral, hoy ocupa las mesas de trabajo de la UNESCO, la OCDE y la Unión Europea. La pregunta pertinente para República Dominicana no es si esta tendencia nos alcanzará —ya lo ha hecho—, sino si nuestro marco legal está en condiciones de regularla con seriedad académica antes de que el mercado termine imponiendo sus propios criterios de facto.

Una tendencia que dejó de ser marginal

Los datos disponibles no admiten demasiada discusión. Más del 90% de los empleadores prefiere contratar a un candidato con una microcredencial verificable frente a uno sin ella, según el Micro-Credentials Impact Report 2025 de Coursera, y la probabilidad de matriculación en programas que las incorporan como crédito académico se duplica. Un estudio de Stanford documentó, además, que el efecto sobre la empleabilidad es particularmente fuerte entre quienes carecen de credenciales tradicionales o provienen de mercados emergentes, una advertencia que cualquier ministerio de educación superior de un país en desarrollo debería tomar con la seriedad que merece.

El caso más citado internacionalmente sigue siendo el MicroMasters® de MIT y edX, cuyos paquetes de cursos de posgrado pueden aplicarse a entre el 25% y el 50% de los créditos de una maestría formal. Europa, por su parte, optó por la vía regulatoria: la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de junio de 2022 fijó diez principios y un conjunto de elementos estándar —resultados de aprendizaje definidos, créditos ECTS, nivel referenciado al Marco Europeo de Cualificaciones— para que una microcredencial sea reconocible en cualquier Estado miembro. Es, hasta la fecha, el intento más serio de evitar que la microcredencial se convierta en una insignia digital sin sustancia académica.

Las condiciones que separan una asignatura de un certificado de participación

Este es el punto donde la conversación deja de ser aspiracional y se vuelve estrictamente técnica. La evidencia internacional —la Recomendación europea, los marcos de cualificaciones de nivel 7-8, las guías de FIBAA y el American Council on Education— coincide en exigir cinco condiciones mínimas para que una microcredencial pueda equipararse a una asignatura de posgrado: resultados de aprendizaje de complejidad de posgrado, carga horaria expresada en créditos verificables, evaluación real del desempeño, garantía de calidad emitida por una institución acreditada, y un nivel referenciado a un marco de cualificaciones. Sin estos cinco elementos, lo que circula bajo el nombre de "microcredencial" es, en el mejor de los casos, un certificado de participación.

El vacío que no es tal, sino una tarea pendiente

Aquí llegamos al punto más delicado para el sistema dominicano, y conviene ser precisos en los términos jurídicos. La Ley 139-01 concibe expresamente un sistema "abierto y flexible" y encarga al Mescyt establecer los mecanismos de transferencia entre instituciones, niveles y modalidades. El Reglamento vigente ya contempla la convalidación de créditos bajo reglas concretas: un mínimo de 15 créditos, un máximo del 60% del plan de estudios, y una coincidencia de contenidos no menor al 80%. El sistema de hora-crédito dominicano —15 horas de docencia teórica por crédito— es, en sustancia, el mismo tipo de elemento estándar que exige la Recomendación europea.

Dicho con precisión: la ley dominicana no prohíbe la validación de microcredenciales; simplemente no las nombra todavía. No existe una normativa específica del Mescyt que determine qué es una microcredencial , quién puede emitirla ni bajo qué estándares de calidad, aunque el Ministerio ya ha señalado su intención de incorporarlas al futuro Marco Nacional de Cualificaciones , y el Senado ha comenzado, hace varios años, a analizar un proyecto de ley de cualificaciones propio.

Lo que ya es posible hacer, sin esperar a la ley que falta

En la práctica, y esto merece subrayarse con la misma precisión con que se aborda cualquier análisis normativo riguroso, una universidad dominicana ya puede diseñar y ofertar una microcredencial hoy, dentro del marco vigente. La ruta no pasa por una ley que aún no existe, sino por el mecanismo ordinario de convalidación: aprobación curricular propia, expresión de contenido y carga horaria en el sistema de hora-crédito, y reconocimiento posterior como componente de una maestría propia, siempre dentro de los umbrales reglamentarios ya citados. Lo que la normativa exige es exactamente lo que la evidencia internacional recomienda: rigor curricular, evaluación auténtica y trazabilidad de créditos, no la mera existencia de un certificado digital.

En conclusión: La oportunidad para las universidades dominicanas no está en imitar el modelo de insignias digitales que satura el mercado de las plataformas masivas, sino en anticiparse al Marco Nacional de Cualificaciones, construyendo desde ahora políticas institucionales alineadas con los estándares que ya exige medio mundo. Quien lo haga con seriedad no solo cumplirá con una ley que todavía está en construcción; llegará a la eventual regulación del Mescyt con una arquitectura curricular ya probada, en lugar de tener que desmontar certificaciones improvisadas para ajustarlas a última hora. La microcredencial no es una moda pasajera: es, cada vez más, el lenguaje con el que la educación superior mundial redefine qué cuenta como saber verificado, y República Dominicana ya tiene la base legal para participar en esa conversación. Lo que falta es la decisión institucional de hacerlo con el mismo rigor que exige cualquier asignatura de maestría.