Joaquín Balaguer, 24 años después...

Joaquín Balaguer y el legado de un país construido. ( FUENTE EXTERNA )

1.- Construyó un país desde cero, después de la Dictadura de Trujillo y de la Guerra Civil de 1965, sin coger un solo centavo prestado.

2.- Resaltó y dio mayor relevancia e importancia al rol de la mujer dominicana, designándolas en posiciones que anteriormente solo eran ocupadas por hombres.

3.- Dio oportunidades a la juventud. Los funcionarios más jóvenes en las posiciones más importantes de Estado, fueron designados cuando él era Presidente.

4.- Es el Presidente que mayor cantidad de viviendas en casas rurales y proyectos residenciales de apartamentos en zonas metropolitanas ha construido, en la historia del país.

5.- Gobernó con mano dura y firme para hacer cumplir el respeto a la democracia y evitar que movimientos comunistas y socialistas se apoderaran de nuestro país y lograran a través del chantaje, la extorsión social y la anarquía, la desintegración de la economía dominicana.

6.- Trabajó para el fortalecimiento de la clase campesina de la época, privilegiando el campo y la producción agrícola, además de los programas de la reforma agraria.

7.- Se adelantó a su tiempo, y sin existir Ministerio de Medio Ambiente para la época en que gobernó, gracias a él y a su visión, tenemos hoy los principales pulmones verdes del Gran Santo Domingo, con los Parques del Mirador Sur, Este y Norte, además del Jardín Botánico y el Parque Zoológico.

8.- Prácticamente todas las presas que existen hoy en el país y que ofrecen agua a millones de dominicanos y dominicanas, así como electricidad y canales de riego para la agricultura, fueron construidas durante su mandato presidencial, sin necesidad de préstamos.

9.- El Teatro Nacional, el Teatro Regional del Cibao, la Plaza de la Cultura y los principales y más importantes museos y bibliotecas públicas de nuestro país, fueron construidas durante su mandato presidencial.

10.- El Centro Olímpico y todas las instalaciones deportivas de su interior, construido para ser sede de los XII juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1974, fueron construidas durante su mandato presidencial.

11.- La Autopista Duarte fue ampliada y se llevó de 2 a 4 carriles y se extendió en grandes tramos, desde Santo Domingo a Santiago, sin tomar un solo centavo prestado y todos los trabajos fueron realizados con empresas constructoras dominicanas.

12.- Durante su mandato presidencial, fue creada la Dirección General de Turismo y se desarrolló la llamada industria sin chimenea, con importantes proyectos como Playa Dorada en Puerto Plata, Casa de Campo en La Romana y Bayahibe en La Altagracia, entre otros.

13.- Durante su mandato presidencial, el actual código de trabajo fue reestructurado y reformulado bajo los procesos de diálogo con empresarios, expertos en derecho laboral y representantes de los sindicatos de los trabajadores.

14.- La más longeva de todas las constituciones que hemos tenido, fue la proclamada bajo su presidencia. La constitución de 1966 duró vigente 28 años, hasta 1994, sin que se le cambiara ni una coma.

15.- El Código Tributario y los reglamentos de las leyes de recaudación de fondos públicos en las instituciones gubernamentales, que sentaron las bases para el modelo de desarrollo y crecimiento económico que hoy exhibimos, fueron redactadas y promulgadas durante su mandato presidencial.

16.- La mayor cantidad de escuelas públicas y liceos secundarios de educación, además de la gran cantidad de aulas y planteles escolares con que cuenta hoy nuestro país, fueron construidos durante sus gobiernos.

17.- La mayoría de las universidades con que hoy cuenta la República Dominicana, fueron aprobadas y construidas en los gobiernos del Presidente Joaquín Balaguer.

18.- Los tan criticados planes de asistencia social se iniciaron en sus mandatos y las personas pobres, con escasos recursos y bajos salarios, recibían medicinas en boticas populares, fundas de alimentos de los comedores económicos y en navidad y los días de reyes, repartía cajas de alimentos para los adultos, además de muñecas y bicicletas para los niños y niñas.

19.- Aunque se le acusó de tener responsabilidad en los asesinatos y abusos cometidos en la época de sus mandatos presidenciales, justo es decir que no existía el libertinaje que se ve hoy día en materia de asaltos, robos, atracos y flagrantes violaciones a las leyes y actos delincuenciales que vivimos en estos tiempos.

20.- Las avenidas Núñez de Cáceres, Luperón, Anacaona, John F. Kennedy, 27 de Febrero, Expreso V Centenario, la entrada a Santiago, carreteras, puentes, caminos vecinales y la mayor cantidad de importantes obras públicas, fueron construidas durante sus mandatos presidenciales, y reitero, sin coger un solo centavo prestado.

21.- La mayor cuota de exportación azucarera se logró durante sus mandatos presidenciales y logró importantes acuerdos con los Estados Unidos, para fines de abastecimiento y desarrollo de la industria azucarera.

22.- La mayor cantidad de hospitales y clínicas rurales del país, fueron construidas durante sus mandatos presidenciales, incluyendo donde hoy vemos esa gran obra que es la Plaza de la Salud y CEDIMAT.

23.- Por último y no menos importante, sus mandatos presidenciales se caracterizaron por aplicar un gran valor al nacionalismo y hacer respetar la soberanía nacional, cuando intereses de fuerzas extranjeras, aspiraban a debilitar nuestra firmeza ante la amenaza de la invasión pacífica de indocumentados haitianos en nuestro territorio.

24.- En términos políticos, fue imbatible y sus enemigos se consumieron combatiéndolo y se debilitaron frente a él, a tal punto, que sus más enconados adversarios políticos, lo declararon Padre de la Democracia Dominicana y hasta su muerte, un día como hoy, hace 24 años, hacían filas para pedir citas e ir a visitarle en su residencia de la Avenida Máximo Gómez 25, parte atrás.