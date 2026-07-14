La evolución de la deuda dominicana bajo el análisis de las estadísticas

El debate sobre la deuda pública suele estar acompañado de interpretaciones políticas y opiniones encontradas. Sin embargo, cuando el análisis se sustenta en estadísticas oficiales y en indicadores ampliamente aceptados por la ciencia económica, la discusión adquiere una base mucho más objetiva. Más allá de las posiciones ideológicas, los datos permiten evaluar tendencias, medir resultados y comprender cómo ha evolucionado la capacidad del Estado para administrar sus compromisos financieros en relación con el crecimiento de la economía.

En esa dirección, el reciente análisis corporativo elaborado por SCN Network, utilizando datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana, presenta una comparación de la evolución de la deuda pública durante las administraciones de Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. En lugar de concentrarse únicamente en el monto nominal de la deuda, el estudio toma como principal referencia la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB), uno de los indicadores más utilizados internacionalmente para evaluar la sostenibilidad fiscal de un país.

La importancia de este indicador radica en que no basta con conocer cuánto debe una nación; también es necesario determinar cuál es su capacidad económica para respaldar esas obligaciones. Por esa razón, la relación deuda/PIB constituye un parámetro técnico que permite realizar comparaciones más equilibradas entre distintos períodos de gobierno, independientemente del crecimiento de la economía o de la inflación acumulada.

Los resultados del análisis muestran diferencias claramente identificables entre las administraciones evaluadas. Según las estadísticas recopiladas por SCN Network, durante el gobierno de Leonel Fernández la relación deuda/PIB pasó de 46.90 % a 41.34 %, registrando una variación descendente en este indicador durante el período analizado.

El comportamiento observado durante la gestión de Danilo Medina presenta un resultado distinto. Conforme a los datos utilizados en el estudio, la relación deuda/PIB aumentó de 41.34 % a 69.40 %, constituyendo el mayor incremento proporcional entre los gobiernos comparados. En términos económicos, ello significa que el ritmo de crecimiento de la deuda superó el crecimiento de la economía, elevando el peso relativo de los compromisos financieros sobre la capacidad productiva del país.

En contraste, el informe señala que durante la administración del presidente Luis Abinader la relación deuda/PIB habría descendido de 61.40 % a 57.93 %, convirtiéndose en la mayor reducción de este indicador entre los gobiernos evaluados desde el inicio de sus respectivas gestiones. Asimismo, el análisis sostiene que esta administración registra el menor ritmo de crecimiento nominal de la deuda pública en comparación con los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina.

Estos resultados adquieren mayor relevancia porque corresponden a un contexto internacional particularmente complejo. Los últimos años han estado marcados por los efectos de la pandemia, las tensiones geopolíticas, el aumento de las tasas de interés internacionales, las presiones inflacionarias y las dificultades que han enfrentado numerosas economías para recuperar plenamente su ritmo de crecimiento. En ese escenario, mantener bajo control la relación entre deuda y PIB representa uno de los principales desafíos de cualquier política fiscal responsable.