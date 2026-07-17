Perspectiva de futuro: un análisis multidimensional del pensamiento educativo del Dr. Ángel Hernández

El extraordinario y edificante artículo de opinión titulado: ¿Qué hacer luego de la evaluación del desempeño docente?, de la autoría del Dr. Ángel Hernández, publicado en Diario Libre, este 15 de julio de 2026, constituye una de las piezas de análisis educativo más lúcidas, oportunas e indispensables de los últimos tiempos en la República Dominicana.

Con la autoridad que le otorga su dilatada y prolífica trayectoria como académico y exministro de Educación, el Dr. Ángel Hernández nos ofrece una hoja de ruta crítica para el porvenir del sistema educativo nacional. El valor de este artículo radica en su capacidad para ir más allá del dato coyuntural de la evaluación y proponer una transformación estructural e irreversible.

En su planteamiento, de impecable lucidez pedagógica, Hernández establece con firmeza que la calidad de un sistema educativo nunca supera la de sus docentes, una premisa que cobra una vigencia imperativa en un país que, tras la histórica asignación del 4 % del PIB, ha realizado inversiones sin precedentes en infraestructura, tecnología y dignificación salarial, pero que aún enfrenta el severo desafío de traducir estos recursos en aprendizajes tangibles y significativos dentro de las aulas.

Desde una perspectiva estrictamente pedagógica, el Hernández redefine el sentido de la Evaluación del Desempeño Docente, advirtiendo que evaluar sin formar carece de sentido ético y práctico. Para el destacado exministro de Educación, la evaluación no debe ser entendida como un juicio punitivo o un fin en sí mismo, sino como el diagnóstico científico indispensable para estructurar planes individuales y colectivos de desarrollo profesional adaptados a las necesidades reales de cada aula.

Al proponer la integración de la Inteligencia Artificial y la creación de una agencia técnica e independiente que monitoree de manera permanente la calidad de la enseñanza, emulando modelos internacionales exitosos como los de Inglaterra, Chile o Uruguay, Hernández eleva el debate hacia un horizonte moderno, donde el seguimiento continuo y la observación sistemática de la práctica áulica sustituyan a las mediciones esporádicas que no logran capturar la naturaleza viva y cambiante del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el plano filosófico, el análisis del Hernández nos confronta con la urgencia de construir una ética de la responsabilidad compartida y un pacto social por la calidad. El exministro de Educación aborda con extraordinaria madurez y visión de largo plazo el rol del sindicato docente, sugiriendo que el verdadero desafío no consiste en debilitar a la ADP, sino en suscribir acuerdos de obligado cumplimiento que coloquen el sagrado derecho de los niños a aprender en el centro de todas las decisiones.

De este modo, la filosofía que subyace en el texto de Hernández promueve una transición cultural profunda: pasar de una cultura centrada puramente en los insumos, las demandas administrativas y las reivindicaciones salariales, a una cultura orientada a los resultados misionales y al compromiso colectivo de todos los actores sociales.

Finalmente; desde la dimensión ontológica, el artículo del Dr. Hernández, penetra en la esencia misma del ser docente en el contexto contemporáneo. El ejercicio del magisterio no es una condición estática, sino un proceso en constante devenir y evolución, condicionado por los rápidos avances tecnológicos, las exigencias curriculares y las complejas realidades de los alumnos.

Al insistir en la necesidad de un monitoreo frecuente y una supervisión técnica independiente que actúe al margen de presiones políticas o sindicales, Hernández busca dignificar la ontología del maestro, dotándolo de las herramientas críticas para su autorrealización y mejora continua; esta manifiesto nos recuerda que el futuro de la educación dominicana y el cumplimiento de las metas del Plan Horizonte 2034 dependen de nuestra capacidad para integrar la evaluación, la formación y el monitoreo en una sola estrategia coherente, asegurando que cada recurso invertido se traduzca en el florecimiento intelectual y humano de las futuras generaciones.