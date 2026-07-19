La fortaleza institucional como activo país

Las instituciones no se fortalecen de un día para otro. Tampoco lo hacen únicamente mediante nuevas leyes, tecnologías o infraestructuras. Su verdadera fortaleza surge cuando desarrollan capacidades para cumplir su misión, adaptarse a los cambios y generar confianza.

En los últimos años, la Superintendencia de Bancos ha impulsado un proceso de transformación orientado precisamente a continuar construyendo capacidades duraderas, consolidando una institución más técnica, eficiente, transparente y cercana.

En un entorno de riesgos evolucionando rápidamente, las fortalezas institucionales se convierten en un activo estratégico. Una supervisión efectiva depende de marcos de gobernanza afianzados, procesos robustos, equipos altamente capacitados y una vocación permanente de aprendizaje. Aunque poco visibles para el público, estos elementos son determinantes para la confianza que sostiene al sistema, cuyos activos superan los 4.4 billones (54 % del PIB).

Parte importante de este proceso se ha enfocado en la institucionalidad. La consolidación de órganos de gobernanza, sistemas de monitoreo, controles internos y espacios de coordinación estratégica ha elevado la calidad de las decisiones y fortalecido la alineación institucional. Gestionar bien no es añadir burocracia, sino crear condiciones para decisiones más oportunas y sostenibles.

La eficiencia ocupa un lugar central. La transformación digital, la automatización de procesos, la gestión basada en datos y la modernización documental han contribuido a una organización más ágil y capaz de responder a las demandas de un sector financiero cada vez más dinámico. El objetivo no ha sido incorporar tecnología por sí misma, sino generar mayor valor público. Ejemplos de ello son el portal de estadísticas SIMBAD y la aplicación ProUsuario.

Estos esfuerzos se han acompañado de una apuesta por la estandarización y la mejora continua. Las certificaciones internacionales obtenidas en calidad, seguridad de la información, continuidad de negocio, cumplimiento y antisoborno trascienden el reconocimiento formal. Son herramientas que fortalecen la disciplina organizacional, reducen riesgos y aportan consistencia y confiabilidad a los servicios de la Superintendencia.

La infraestructura institucional también forma parte de esta ecuación. La renovación de espacios físicos y la adopción de estándares de seguridad y accesibilidad han permitido construir entornos más funcionales para colaboradores y usuarios.

Sin embargo, ninguna transformación es sostenible sin personas comprometidas. El fortalecimiento técnico del capital humano ha sido una prioridad permanente. Hoy contamos con una organización más especializada, con mayor proporción de personal en funciones misionales (64 %) y niveles de formación. Esto se complementa con una cultura que promueve el aprendizaje continuo, el reconocimiento, el bienestar y el liderazgo ético.

No es casual que los indicadores de clima organizacional reflejen altos niveles de orgullo, confianza y compromiso. Las instituciones exitosas no se construyen únicamente con procesos eficientes; se construyen con personas que abrazan su misión.

Pero quizás la transformación más importante ha sido cultural. Hoy entendemos que el verdadero sentido del fortalecimiento institucional no está en la institución misma. Está en el valor que genera para los demás. Por eso colocamos al usuario en el centro de nuestras decisiones, mejorando los mecanismos de protección, ampliando los canales de atención y promoviendo una mayor inclusión.

Cuando una institución fortalece sus capacidades, también impulsa la confianza colectiva, uno de los activos más valiosos para el desarrollo económico y social. En suma, la capacidad técnica, la integridad institucional y el compromiso con las personas pueden pasar inadvertidos para la opinión pública, pero son contribuciones esenciales para la sostenibilidad del sistema financiero y el progreso del país.