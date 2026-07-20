El gran reto educativo: formar en la era de la inteligencia artificial

La educación actual enfrenta el reto global de rediseñar sus métodos para preparar a los estudiantes de cara a un mercado laboral dinámico e incierto. ( SHUTTERSTOCK )

Uno de los desafíos más complejos que confrontamos hoy a nivel mundial es la transformación de la educación escolar para los próximos años. ¿El objetivo? Rediseñar la forma en que enseñamos para dotar a los estudiantes del siglo XXI de las estrategias necesarias para integrarse y triunfar en su futuro profesional.

Hace más de dos décadas leí una predicción que entonces me pareció una locura: los jóvenes profesionales de este siglo cambiarían de profesión al menos siete veces a lo largo de sus vidas. Hoy, esa locura es una realidad. ¿Cómo educamos, entonces, para carreras que aún no existen? Este es el verdadero dilema del aula contemporánea.

El reto adquiere un matiz más profundo cuando miramos el contexto de nuestro propio país, un entorno lleno de oportunidades de mejora pero también de rezagos. ¿De qué forma transformamos la enseñanza actual en una experiencia que entregue destrezas aplicables para el mundo real? ¿Cómo integramos la tecnología —ese bien o mal necesario que muta y crece cada día en múltiples direcciones— al proceso de enseñanza-aprendizaje?

Para diseñar cualquier cambio en las aulas, en los profesores o en las escuelas, el punto de partida obligatorio deben ser los estudiantes. Debemos visualizarlos en su futura vida profesional, del mismo modo en que los padres imaginamos el día en que nuestros hijos se integren por completo a la sociedad como seres independientes. Personalmente, siempre pienso en esos futuros líderes positivos que hoy tengo en el aula o en casa; jóvenes a quienes tengo la oportunidad de formar para que se conviertan en mejores seres humanos capaces de cambiar el mundo para bien.

Esta transición tecnológica me invita a mirar atrás. Hace años, tanto profesores como alumnos dependíamos de las enciclopedias para aprender y verificar datos. En ese entonces, el escenario ya se dividía en dos: algunos se limitaban a copiar contenidos, mientras que otros tenían la capacidad de crear, desarrollar ideas propias y aplicar el pensamiento crítico.

Al recordar aquellos tiempos, estoy convencida de que ambos grupos aprendimos al buscar información en los recursos disponibles. Sin embargo, quienes se atrevieron a poner en práctica sus propias conclusiones no solo se convirtieron en mejores profesionales, sino en personas más plenas y felices hoy en día, en comparación con quienes aceptaron pasivamente lo que dictaban los libros.

Hoy la historia se repite, pero el escenario es distinto. La Inteligencia Artificial emerge como el nuevo gran recurso de apoyo para brindar un aprendizaje más completo y actualizado. El núcleo del problema no es la herramienta, sino cómo la usamos. ¿Cómo puede el sistema educativo de nuestro país nutrirse de la IA para ofrecer una propuesta académica verdaderamente acorde a los tiempos?

Vivimos en un mundo convulso donde el mercado laboral ya no busca la memorización, sino jóvenes con iniciativa, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, ética profesional y una disposición inquebrantable para seguir aprendiendo cada día. Ante esta realidad, la responsabilidad no es solo de las escuelas. Como padres y como educadores, estamos obligados a revisarnos y evaluarnos urgentemente si queremos garantizar un mejor futuro para las generaciones en formación.